Стукачи в законе. Помогут ли информаторы в борьбе с коррупцией?

Сергей Тышковец

Роман Степняк

Сядут все!

Министр юстиции Павел Петренко возлагает большие надежды на появление института информаторов. По словам высокопоставленного чиновника, это будет новый орган государственного правления, в функции которого будет входить особый вид административного контроля: "Институт информаторов — это возможность для каждого человека, у которого есть данные о коррупции среди чиновников, подать их в агентство. При этом человеку гарантируют, что его не привлекут к ответственности за эту информацию, и если она подтвердится, то виновный сядет в тюрьму", — пояснил министр.

Эксперты отмечают, что деятельность этого органа будет функционировать на базе центров бесплатной правовой помощи, которые будут функционировать вместо районных управлений Минюста.

В принципе, ничего неожиданного. Такой курс новая власть взяла с первых дней революции достоинства. Еще в апреле 2014 года был принят "Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины", которым предусмотрено "усиление гарантий защиты лиц, которые сообщают о коррупционных правонарушениях". Фактически этот документ предлагает внедрить метод борьбы с коррупцией, где все стучат друга на друга, но это преподносится в красивой обвертке об «исполнении гражданского долга".

"Кто написал 4 миллиона доносов?"

Специфика отечественного обывателя такова, что его хлебом не корми, лишь дай заглянуть в чужой огород, а почему в соседа хата белая? И если для борьбы с чиновничьей коррупцией приходится создавать новые институты, против методов которых те же самые чиновники давно выработали иммунитет, то обычное стукачество, которое теперь в законе, не прекращалось ни на день, а теперь получило государственное одобрение.

Политики стучат на политиков, шоу-звезды стучат на более успешных коллег, соседи на соседей, друзья на друзей. Создаются целые информационные ресурсы, наиболее представительным из которых является небезызвестный "Миротворец" под патронажем нардепа Антона Геращенко, где вывешиваются списки предполагаемых сепаратистов и просто противников существующего режима, на которых ведется охота «неравнодушными активистами». Государство все это даже поощряет. СБУ то и дело ссылается на сигналы представителей гражданского общества.

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Куда мы бежим? Может оглянуться, может там, в мрачном прошлом попытаться найти ответ? Может, перечитать Сергея Довлатова, давшего очень емкую характеристику советского режима в сталинские времена: "Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов? Их написали простые советские люди".

Из глубины "московских веков"

Нас убеждали, что все худшее, что мы вынесли из прошлого, связано исключительно с советским периодом нашей истории, а особо продвинутые в осмыслении европейских ценностей современники для части несознательных граждан придумали оскорбительную кличку "совок". Мол, что с него взять, с пережитка социализма? Мол, благодаря этой психологии населения вершились чудовищные преступления коммунистического режима. И нередко в подтверждение этих убеждений приводились аргументы, сходные с цитатой из Довлатова.

Более того, порицая практику доносительства, сознательные современники не гнушались копнуть в глубь "московских веков". Вот как, например, несколько цитировала украинская редакция "Радио Свобода" летописца о временах Годунова: "Доносили друг на друга попы, чернецы, пономари, просвирни, жены доносили на мужей, дети на отцов. От такого ужаса мужья от жен таились. И в этих окаянных доносах много крови пролилось невинной, многие от пыток померли, других казнили. Обвиненным резали языки, сажали на кол, жгли на медленном огне".

Доносчики были всегда. Накануне переворота 1917 года в царской охранке на жаловании состояло около 40 тысяч доносчиков-профессионалов. По некоторым сведениям, в свое время даже семинарист Иосиф Джугашвили информировал полицию об угрозах, царивших на окраинах империи.

Большевики в полной мере переняли систему доносительства и в определенном смысле довели ее до совершенства, вывив это явление из области секретных человеческих непристоинств в ранг государственной политики. К примеру, в 1925 году журнал "Советская юстиция" настоятельно рекомендовал населению: "Развивайте способность доноса и не пугайтесь за ложное донесение".

Родовое пятно советской власти

Доносительство стало родовым пятном советской системы до последних дней ее существования. "Письма трудящихся" в несметном количестве поступали в различные инстанции, в каждом более-менее уважающем себя заведении существовал специальный отдел по работе с обращениями населения.

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В редакции газет и журналов почтальоны доставляли такую корреспонденцию мешками. Принимались специальные постановления правительства по работе с обращениями трудящихся. Наиболее предметные из них поступали в компетентные органы, брались на особый учет. Кое-что из этих писем время от времени из засекреченных архивов поступает в печать и срывает маски с многих уважаемых людей.

Не знаю, застал ли эту систему в действии министр юстиции Павел Петренко силу своего возраста и читал ли он журнал «Советская юстиция» за 1925 год, но цитирует он его почти дословно.