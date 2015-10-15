Порошенко и смертельное оружие, необходимое для поддержания мира

Александр Матюшенко

Богородица, помилуй и спаси нас

Несмотря на призывы к Божьей матери, использование ее икон и др. атрибутов для обороны от различных врагов правителями Византии, князьями Киевской Руси, царями Московии, императорами России и президентами Украины… Несмотря на различия в вере, обрядах, в политическом устройстве государств и во мнениях о роли личности в истории…

Все, кто когда либо молились Богородице, на самом-то деле, думали об оружии. О "греческом огне", о булатном мече, о Царь-пушке, о штыке, который "молодец", и, как, например, в случае Украины, об американских противотанковых ракетных комплексах (ПТРК) FGM-148 Javelin.

Естественно, что президент Петр Порошенко, поздравляя граждан Украины с Днем защитника Отечества и с праздником Покрова Богородицы, прямо о Javelin-ах не говорил, но намекнул:

— В лице присутствующих представителей иностранных государств я хочу поблагодарить ваши страны за те крайне необходимые поддержку и помощь, которые вы предоставляли и предоставляете Украине.

Но посчитав, что одного "спасибо" будет мало, Петр Порошенко повторился:

— Мы благодарны за оборонное НЕЛЕТАЛЬНОЕ оружие, которое мы, НАКОНЕЦ-ТО, начали получать.

После упоминания о "не смертельном оружии", президенту Украины, понятно, уже ничего не оставалось, как только взывать к Богородице и надеяться на защиту ее Покрова…

Что президент Украины и сделал, поздравив сограждан с этим праздником.

Выставка достижений и потерь военного хозяйства Украины

Выставка военной техники, которую используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), Национальная гвардия и милицейские (бывшие добровольческие – Авт.) батальоны, удивила только детей младшего школьного возраста и их родителей.

Бронированные и просто автомобили, грузовые, легковые и специальные, с пулеметами различных калибров и без, снайперские винтовки не совсем "украинского происхождения", ПТРК "Стугна-П" (неоднократно модернизированное "изделие" 9К155 "Кастет" образца 70-х годов прошлого века – Авт.)…

Все, и украинские военные, и иностранные дипломаты, понимали, что эта выставка предназначалась исключительно широкой публике – народу Украины показывали, что "броня крепка и танки наши быстры". А, на самом-то деле, на т.н. "линии соприкосновения" до последнего дня воевало исключительно "старье": 82-мм миномет БМ-37 (принят на вооружение в 1937-ом), 85-мм противотанковая пушка Д-48 (1955г.), 100-мм пушка Т-12 (1961г.), 82-мм миномет "Василек" (1970г.), а также танки и пр. бронетехника примерно тех же годов производства.

За отводом именно этих вооружений калибром более 100 мм (1-я очередь) и менее 100 мм (2-я очередь) и следит сегодня миссия ОБСЕ на Донбассе. На украинской стороне "линии фронта" она должна проконтролировать сосредоточение на специально отведенных площадках 360-ти танков, 1,4 тыс БТР, БМП и пр., 230-ти систем залпового огня, 800-т орудий и минометов калибром более 100 мм и т.д.

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Вот эти-то цифры и огорчают Главнокомандующего Порошенко. И объясняют его сожаление по поводу отсутствия у ВСУ и Национальной гвардии "летального оружия"!

Почему? На основании отчетов ОБСЕ можно судить о потерях украинской стороны в 2014-2015г.г. Нужно только сравнить вышеприведенные цифры (о наличии в частях исправных техники и вооружений – Авт.) с праздничным отчетом начальника управления коммуникаций и прессы Минобороны Украины Оксаны Гаврилюк:

— С начала 2015-го украинские военные части и подразделения уже получили около 1,6 тыс единиц нового вооружения и военной техники, а также восстановили на предприятиях концерна "Укроборонпром" 31,3 тыс единиц вооружений и техники.

Так где разница между сотнями и тысячами, имеющимися в наличии, и десятками тысяч, вновь изготовленными и восстановленными? Уничтожена? Покинута на поле боя?

Потери Украины огорчают ее союзников

Тайну того, что президент Порошенко назвал "нелетальным оружием", раскрыл на днях премьер-министр Арсений Яценюк. Накануне Дня защитника Отечества он публично похвастался самой крупной поставкой союзников по новому LendLease-у:

— Мы получили от правительства США на потребности ВСУ радары контрбатарейной борьбы и современную технику, включая 130 "Хаммеров" (Humvee или High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle — Авт.) Все они сейчас в войсках, — сказал Яценюк в телепередачем "10 минут с премьером-министром".

О военной форме из Канады, о медикаментах, о передвижных госпиталях, об автомобилях Volkswagen Amarok, Renault Duster, Volkswagen Transporter для Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, о бронежилетах, касках и т.п. Яценюк, естественно, умолчал. Он понимал, что при всей благодарности руководства Украины своим союзникам, эти поставки даже на определение "нелетальное оружие" никак не тянут!

Тогда почему США и страны ЕС не продают Украине современное вооружение, если, по словам секретаря СНБО Александра Турчинова, Киев "является форпостом, который остановил продвижение российской армии на Запад"?

Ответ на этот вопрос можно найти в отчетах военной службы правопорядка, контрразведки и МВД: морально-политические качества и военная подготовка личного состава ВСУ и Национальной гвардии Украины оставляет желать лучшего. Много лучшего!

Из 210 тыс офицеров и рядовых призванных в зону АТО за последние 18 месяцев, дезертировали 16 тыс или 7,6% личного состава. При этом Главная военная прокуратура наотрез отказывается сообщить, дезертиры покинули расположение части с оружием или с пустыми руками?

Цифры небоевых потерь также поражают. Из 2 027 человек личного состава ВСУ, погибших в 2014-2015г.г., такие потери составили 597 военнослужащих или 29,4%! Из них: самоубийц – 171, утонули – 33 (в т.ч. и в состоянии алкогольного опьянения – Авт.), отравились – 39 (в основном, суррогатами спиртных напитков – Авт.), были убиты другими военнослужащими из табельного или иного оружия – 64 (в основном, во время различных конфликтов на бытовой почве и в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – Авт.), погибли по причине нарушения правил обращения с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами – 66…

Да таким бойцам не то, что "летальное", но даже "нелетальное" оружие, т.е. автомобиль или бронетранспортер, доверить нельзя – 122 военнослужащих погибли в ДТП!

Президент Порошенко этих цифр или не знал, или не хотел огорчать соотечественников. Поэтому он решил не омрачать праздник печальной статистикой и поставил бойцов ВСУ в пример всем военнослужащим всех армий, включая США и других союзников Украины:

- Украинцы имеют достаточно военного мастерства и силы духа, чтобы защитить свою землю от оккупантов… Но мы благодарны за оборонительное нелетальное оружие, которое, наконец-то, начали получать, – так полностью звучит цитата из речи президента Украины, произнесенной по поводу Дня защитника отечества.

Услышав эти слова, конгрессмены в Вашингтоне и члены Европарламента в Брюсселе, для которых данные о безвозвратных небоевых потерях ВСУ не являются секретом, скорее всего, решили подождать с предоставлением Украине тех же Javelin-ов и т.п. средств поражения.

И полностью поддержали президента Порошенко:

- Пресвятая Дева Мария, спаси и помилуй нас! И Украину заодно…