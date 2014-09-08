Гражданство Украины по национальному признаку

Олег Неменский для РИА Новости Украина

Сентябрь начинается в Киеве с такого события, которое, может, не привлечёт к себе много внимания на фоне идущего перемирия на востоке, однако в будущем сможет изменить всю государственную систему Украины.

Парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект, предусматривающий процедуру временного прекращения гражданства Украины. В принципе, чего-то такого уже давно можно было ожидать, и если сейчас поданный законопроект и не будет утверждён, то это всё равно произойдёт позднее, такова уж логика развития Украины.

Евромайдан обозначил окончательный провал попыток создания единой гражданской нации в Украине. Проблема в том, что этот проект хотела реализовать политическая элита именно Восточной Украины, западная же его так и не поддержала. Для неё он остался чужд в первую очередь из идеологических соображений – ведь прагматический расчёт и гражданский патриотизм должны были указывать, что нет другого способа сохранить территориальную целостность Украины и избавить общество от ожесточения внутреннего противостояния между "двумя Украинами". Однако идеология – это главное богатство украинской националистической элиты, основа её влияния. И эта идеология – украинство – не предполагает примирения с фактом существования русских и каких-то там недоукраинцев. Она требует, чтобы всё общество было, как один — сознательно национально и основано на противопоставлении себя всему русскому, на борьбу с ним. Украинская свидомая идентичность не может мирно существовать "рядом с русским миром", она может быть только в противостоянии с ним, в борьбе, которая воспринимается как священный долг каждого украинца. Таким образом, можно сказать, что само украинство уничтожает единую Украину, причём планомерно год от года.

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И теперь мы видим весьма печальную картину: несвидомые граждане Украины стали настоящими изгоями в своей стране. Их голос полностью заблокирован в СМИ, их мнения считаются предательскими, в них видят внутренних врагов. В этом плане очень показателен известный телефонный разговор Ю.Тимошенко и Н.Шуфрича (18 марта этого года), в котором он назвал 8 миллионов русских Украины изгоями, а она предложила их "расстреливать из атомного оружия". И ведь русских в Украине на самом деле гораздо больше, а если считать русскими и всех русскоязычных граждан, которые также не подпадают под определение настоящих украинцев, так их просто большинство. Однако это теперь молчащее, приниженное большинство.

Уже не раз украинские политики высказывали своё хорошее отношение к тому строю, который существует в Латвии и Эстонии, когда значительная часть населения, лояльность которого к национальным властям представляется сомнительной, имеет особый статус неграждан и существенно ограничена в правах. И действительно, если мы посмотрим на украинский национализм и на то, какие заявления делают особенно последнее время украинские политики, то трудно не сделать вывод, что они направляют развитие Украины именно в сторону прибалтийской модели. Хотя, конечно, в чистом виде она здесь не может быть реализована: у Украины нет оснований рассчитывать на формальное признание Западом эпохи её членства в СССР в качестве "периода оккупации", да и внутренние последствия отказа от преемственности с Украинской ССР могут быть слишком тяжёлыми. Но было бы желание, и способ ограничить своё население в гражданских правах найдётся.

По этому законопроекту предлагается прекращать гражданство лиц, обвинённых в преступлении против основ национальной безопасности. Люди с приостановленным гражданством будут ограничены в правах собственности, не смогут принимать участие в избирательном процессе и т.д. При этом можно ожидать и расширения списка действий, которые по Уголовному кодексу Украины относятся к преступлениям против национальной безопасности. В конечном счёте, отказ признавать себя украинцем или же употребление другого языка в госучреждениях тоже можно считать "подрывом её основ". И речь, конечно, идёт именно о русском языке как о представляющем опасность для проекта "подлинно национальной" Украины.

Как бы (и когда бы) ни закончились события военного противостояния с восставшим Донбассом, на значительной части территории современной Украины её государственность всё равно сохранится и продолжит своё развитие. И, наверняка, она приобретёт облик, схожий с Эстонией и Латвией, то есть часть её населения будет лишена гражданских прав. Более того, это будет сделано даже более юридически приемлемым способом, чем в Прибалтике, где ввели прежде никому не известную категорию "неграждан". Здесь будут миллионы лиц с "временно прекращённым гражданством".

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