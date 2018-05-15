Хороший коп = плохой коп. Как патрульные издеваются над гражданами

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Новая патрульная полиция, которую активно пиарили как главную "витрину" реформ нынешней власти, то и дело попадает в скандалы. Новенькие машины, наглаженная форма и безудержная тяга к селфи не смогли затмить коррупцию и непрофессионализм. Так, наряду с регулярными ДТП, копы часто фигурируют в инцидентах с превышением служебных полномочий и издевательством над беззащитными людьми. Подробнее о громких скандалах — в обзоре РИА Новости Украина.

ЧП в Сумах

На днях в Сумах наделало немало шуму размещенное в сети видео, на котором патрульные полицейские издевались над нетрезвым мужчиной.

Видео было снято одним из свидетелей инцидента. Копы на видео "приводят в чувство" бездомного мужчину в состоянии алкогольного опьянения, девушка-коп бьет его ногой и сжимает шею. При этом мужчина не проявляет сопротивления и не ведет себя агрессивно по отношению к правоохранителям.

На замечание мужчины, который снимал видео, по поводу превышения служебных полномочий, полицейские прекратили применять силу.

В местной прокуратуре после широкого резонанса отреагировали уголовным производством.

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"Сумской местной прокуратурой 14 мая начато уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками полиции, которое сопровождалось насилием. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 2 ст. 365 УК Украины", — сказано в заявлении.

В прокуратуре заявили, что по результатам следствия действиям полицейских будет дана правовая оценка.

Издевательства в Харькове

Похожая ситуация произошла в прошлом году в Харькове, где патрульные так же издевались над бездомным. Они снимали мужчину на телефон, держа его за шею. Также мужчине дали в руки какой-то листок.

Видео инцидента не осталось незамеченным среди пользователей сети, но в управлении патрульной полиции города заявили, что патрульные не издевались, а приводили мужчину в чувство.

По версии пресс-службы, патрульные прибыли по вызову на улицу Сумскую, где на земле лежал мужчина без сознания с признаками алкогольного опьянения.

"Наши сотрудники привели его в чувство, подняли с земли и протерли лицо нашатырем. Затем патрульные поинтересовались, как мужчина себя чувствует, что с ним произошло и не нужна ли ему помощь. Однако тот наотрез отказался от вызова медиков и другой помощи. Полицейские вручили ему памятку о его правах и провели профилактическую беседу. Вручение памятки было зафиксировано на камеру", — так это аргументировали в управлении.

Нападение в Киеве

Еще один случай неадекватного поведения копа произошел в столице в прошлом году, но видеозапись была обнародована только спустя несколько месяцев. Инцидент произошел на Крещатике, когда супруги Вячеслав и Анастасия Снисаренко повернули с главной улицы во двор и едва не наехали на полицейского, который видел машину.

В результате коп несколько раз ударил по авто кулаком, потом достал пистолет, перезарядил его и разбил рукояткой лобовое стекло автомобиля. Машину у супругов позднее изъяли.

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Как выяснилось впоследствии, агрессивным копом оказался 26-летний инспектор патрульной полиции Киева Роман Габро. При этом за два года работы в полиции он уже успел попасть в несколько скандалов: ранее он вместе с коллегой, прибыв на вызов, избил мужчину, который их вызвал.

Пытки в Запорожье

Громкое происшествие с копами осенью было зафиксировано на стационарном посту "Запорожье-север", который расположен на автомагистрали при въезде в город со стороны Днепра. Трое патрульных, которые находились на дежурстве, остановили автомобиль и по непонятным причинам надели на водителя наручники, после чего принялись бить мужчину резиновыми дубинками. Потом медики насчитали следы от 13 ударов на теле пострадавшего.

Мужчину удерживали ночью на улице более шести часов, ему не дали возможности согреться в помещении поста, поесть, запретили общаться с родственниками и адвокатом.

Прокуратура Запорожской области в итоге сообщила трем патрульным о подозрении по двум статьям: ч. 2 ст. 127 (пытки, совершенные по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями) УК Украины.

Подозрение в убийстве во Львове

Наряду с этим, во Львове полицейские попали под подозрение в убийстве по неосторожности и превышении служебных полномочий. Так, в феврале во время рейда в зал с игровыми автоматами патрульные обнаружили у парня пакет с неизвестным веществом. 22-летний львовянин быстро положил его в рот и попытался уйти.

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Копы задержали его и уговаривали выплюнуть пакет, однако парень проглотил его. Все попытки получить посторонний предмет оказались неудачными. Парень потерял сознание. Инспекторы вызвали скорую и начали оказывать домедицинскую помощь, но тот умер.

В отношении полицейских в итоге открыли уголовное производство, им грозит до 10 лет заключения. На данный момент шесть работников патрульной полиции Львовской области отстранены от службы, а Галицкий районный суд Львова отправил их под круглосуточный домашний арест.

По данным материалов открытых источников интернет