Архив рубрики Аналитика и комментарии

Накануне в Украину приехал спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, Евросоюз расширил санкции против России, в Иерусалиме произошли стычки из-за переноса посольства США, а в Испании утвердили нового главу Каталонии.
Масштабное празднование Дня Победы стало очередным подтверждением того, что в Украине миллионы людей не согласны с идеологией, которую навязывает власть. Правда, представить этот электорат на будущих выборах, похоже, некому.
Совет ЕС включил еще пять человек в свой санкционный список из-за выборов Путина в Крыму. Санкции включают в себя запрет на въезд на территорию ЕС и замораживание активов. В настоящее время в черном списке ЕС уже 155 лиц и 38 организаций.
На улицах наших городов кровь льется рекой. Так как украинцам запрещено приобретать и носить короткоствольное нарезное огнестрельное оружие, граждане взялись за ножи, которые можно купить на каждом углу.
Большинство европейских стран рассматривает проект "Северный поток-2" как возможность диверсифицировать маршруты поставок газа на свою территорию и перестать быть зависимыми от сложных отношений между Украиной и Россией, указывают эксперты.
Защитницу правопорядка ранили ножом, а ее напарнику пришлось стрелять в преступника - вот таким внезапным финалом завершилось рядовое оформление ДТП во Львове. Как отреагировали на эти новости сами украинцы в соцсетях?
С сегодняшнего дня нашумевшая патрульная полиция Крыма заступает на службу. Правда, пока удаленно — не в Крыму, а в Херсоне. Однако у Авакова подчеркивают: полиция создана на перспективу — будет дежурить на других участках до "освобождения полуострова".
В СМИ разгорелся очередной антисемитский скандал. На этот раз в эпицентре шумихи оказался украинский консул в Гамбурге Василий Марущинец, который якобы размещает на своей странице в соцсетях антисемитские публикации. Так ли это на самом деле?