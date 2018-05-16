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    Архив рубрики Аналитика и комментарии

    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Хроника 14 мая: Волкер в Украине, стычки из-за посольства США в Иерусалиме
    09:03 15.05.2018
    2982
    Накануне в Украину приехал спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, Евросоюз расширил санкции против России, в Иерусалиме произошли стычки из-за переноса посольства США, а в Испании утвердили нового главу Каталонии.
    Верховная рада
    Неделя Рады. Отменить 9 Мая, посадить депутатов, запретить ЧМ-2018
    08:38 15.05.2018
    3784
    Несмотря на то что депутаты Верховной Рады целых три недели подряд отдыхали от трудов праведных, в графике их работы на предстоящий период не значится ничего такого, от чего можно было бы надорваться.
    Полицейские. Архивное фото
    Хороший коп = плохой коп. Как патрульные издеваются над гражданами
    07:58 15.05.2018
    4173
    Регулярные аварии и превышение служебных полномочий копов являются одними из самых популярных "доблестных достижений" новой полиции. Наряду с этим, патрульные еще и издеваются над людьми.
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Кто станет лидером протестного электората в Украине
    19:56 14.05.2018
    4486
    Масштабное празднование Дня Победы стало очередным подтверждением того, что в Украине миллионы людей не согласны с идеологией, которую навязывает власть. Правда, представить этот электорат на будущих выборах, похоже, некому.
    Флаги России и ЕС
    ЕС расширил санкции против России из-за Крыма
    19:22 14.05.2018
    722
    Совет ЕС включил еще пять человек в свой санкционный список из-за выборов Путина в Крыму. Санкции включают в себя запрет на въезд на территорию ЕС и замораживание активов. В настоящее время в черном списке ЕС уже 155 лиц и 38 организаций.
    Нож. Архивное фото
    Украинцам пускают кровь в городах и селах... повсеместно
    18:51 14.05.2018
    5838
    На улицах наших городов кровь льется рекой. Так как украинцам запрещено приобретать и носить короткоствольное нарезное огнестрельное оружие, граждане взялись за ножи, которые можно купить на каждом углу.
    Cтроительство газопровода Северный поток (Nord Stream)
    "Северный поток-2": Европа не хочет быть заложником Украины
    17:33 14.05.2018
    2330
    Большинство европейских стран рассматривает проект "Северный поток-2" как возможность диверсифицировать маршруты поставок газа на свою территорию и перестать быть зависимыми от сложных отношений между Украиной и Россией, указывают эксперты.
    Во Львове участник ДТП ударил ножом в живот девушку-полицейского
    А кто-то отделался бы штрафом. Соцсети о кровавом ДТП во Львове 
    16:56 14.05.2018
    1616
    Защитницу правопорядка ранили ножом, а ее напарнику пришлось стрелять в преступника - вот таким внезапным финалом завершилось рядовое оформление ДТП во Львове. Как отреагировали на эти новости сами украинцы в соцсетях?
    Полиция Украины
    Параллельная реальность. В Украине начинает работу полиция Крыма
    15:54 14.05.2018
    2162
    С сегодняшнего дня нашумевшая патрульная полиция Крыма заступает на службу. Правда, пока удаленно — не в Крыму, а в Херсоне. Однако у Авакова подчеркивают: полиция создана на перспективу — будет дежурить на других участках до "освобождения полуострова".
    Василий Марущинец
    Соцсети: оказалось, нацист работает консулом Украины в Гамбурге! 
    14:38 14.05.2018
    4122
    В СМИ разгорелся очередной антисемитский скандал. На этот раз в эпицентре шумихи оказался украинский консул в Гамбурге Василий Марущинец, который якобы размещает на своей странице в соцсетях антисемитские публикации. Так ли это на самом деле?
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