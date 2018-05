Денег нет, но расходы есть. Как рисовали бренд "Украина"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Ukraine Now

Пока в Национальном банке Украины выпускали коллекционные монеты о копании картошки, в Кабмине решили не отставать и утвердили логотип единого бренда страны Ukraine Now. По заверениям властей, бренд будет использоваться для продвижения Украины в мире.

В Кабмине заявили, что логотип бренда разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но даже как наклейки на любые вещи — от туристических сумок до автобусов и самолетов. При этом лого представляет собой надпись Ukraine NOW UA на белом фоне, при этом слов NOW взято в прямоугольник желтого цвета, а аббревиатура UA – в синий круг, что символизирует цвета украинского флага.

По данным СМИ, создало лого рекламное агентство Banda, которое в 2017 году придумало для Украины логотип песенного конкурса Евровидение.

kmu.gov.ua Бренд Украины

Госсекретарь Мининфорполитики Артем Биденко уточнил, что разработка бренда длилась почти год, а помогали его разрабатывать эксперты из Великобритании. Было создано несколько вариантов концепции продвижения Украины, которые показали шести фокус-группам в Великобритании, Германии и Польше.

Теперь в Мининформполитики должны зарегистрировать бренд и его логотип. Примечательно и то, что по словам Биденко, логотип обошелся Украине бесплатно, но деньги будут тратиться в дальнейшем на создание фильмов, роликов, брошюр. При этом ориентировочные суммы пока не назывались.

"0 грн 0 коп. было потрачено именно на брендинг, на разработку логотипа. Все агентства принимали участие на волонтерских началах, и то, что приняло правительство, на это ничего не потрачено. На рекламу, на создание новой продукции — фильмов, роликов, брошюр — на это будут тратиться средства, которые заложены в бюджеты различных министерств на продвижение Украины, только теперь это будет единственный голос. Агентство (Banda — Ред.) делало это на волонтерских началах для того", — уточнил Биденко.

Наряду с этим, в Министерстве экономического развития и торговли уже заявили, что хоть и появился новый бренд Ukraine NOW UA, ведомство будет и далее использовать айдентику "Ukraine-It’s all about U", которая появилась несколько лет назад.

Министерство экономического развития и торговли заявило, что, несмотря на утверждение нового международного бренда Украины Ukraine NOW UA, оно продолжит использовать для туристической отрасли страны айдентику 2013 года "Ukraine-It’s all about U".

"Через месяц никто уже не вспомнит о новой принятой айдентике, кроме тех, на чьи плечи ляжет задача дальнейшего ее внедрения в жизнь. И только от этих людей будет зависеть, насколько это жизнеспособный проект и хорош ли он", — сообщил советник министра экономического развития Иван Липтуга.

Скандальный плагиат?

Очередной бренд, конечно же, не оставил украинцев равнодушными. В социальных сетях логотип сразу же начали сравнивать с пародией на лого одного популярного порносайта. Также в Facebook раскритиковали лого, задавшись вопросом, сколько на нем "распилили" средств.

Бывший народный депутат Владимир Полочанинов с иронией прокомментировал новый бренд, предложив перечень подбрендов для министерств.

"Министерство здравоохранения — Die in Ukraine NOW, Министерство молодёжной политики и минобразования — Escape from Ukraine NOW, Министерство агрополитики и земельных отношений — Sell Ukraine NOW, Министерство социальной политики — Survive in Ukraine NOW, Министерство топлива и энергетики совместно с НКРЕКП — Rob Ukraine NOW, Для президента и олигархов подойдёт — Fool & Use Ukraine NOW, для Верховной Рады — Idiots run Ukraine NOW, Минские договоренности можно брендировать как — Kill Ukraine NOW. Народу пора подумать над Are you happy in (with) Ukraine NOW?" — написал Полочанинов на своей странице в Facebook.

В свою очередь политолог Алексей Якубин обратил внимание, что в тотальной украинизации логотип на английском языке выглядит как минимум странно.

"Вы знаете почему "бренд Украины" на английском и это когда нам говорят о том, что "українська мова перш за все"? Возможно, потому, что разрабатывали его при участии "экспертов из Великобритании", бюджет неизвестен. Суверенная страна, где наверное нет своих дизайнеров. И свой языка как-то не популяризируем. А бренд Велибритании для мира, наверное, тоже иностранные эксперты разрабатывали. Французы или американцы. Суверенитет, уважение и независимость. Ага", — отметил Якубин.

Также РИА Новости Украина собрало подборку лучших фотожаб на новый бренд и ярких комментариев из соцсетей.

Пиар как бездонная бочка

Впрочем, для властей пиар Украины за границей, всевозможное брендирование и различные лого или слоганы можно смело назвать бездонной бочкой по части траты бюджетных денег. Так, хронология, например, туристических лого Украины берет начало еще в 1997 году. Тогда Государственный комитет Украины по туризму и редакция журнала "Welcome to Ukraine" провела конкурс на лучшую туристическую символику и лучший туристический слоган для страны. Из полученных 250 работ и 450 слоганов три года не могли выбрать лучшую работу.

В 2002 году история получила продолжение, и конкурс объявили заново, в нем победила работа агентства "Компьютерные системы". Государственный комитет по туризму принял этот туристический логотип, но с 2002 по 2006 существовал еще и другой туристический бренд Украины, разработанный государственным предприятием "Национальная туристическая организация" при Государственной туристической администрации. В период с 2006 по 2014 годы использовался еще один туристический бренд, разработанный государственным предприятием "Национальный туристический офис" при Государственной службе туризма и курортов Министерства культуры и туризма Украины.

О всех этих брендах и слоганах сейчас едва ли кто может уже вспомнить, а трата колоссальных денег на их продвижение не означает дальнейший успех, что продемонстрировал конфуз бывшего президента Виктора Януковича с фразой "включи Украину". Это был слоган промо-кампании Украины к Евро-2012 и звучал он как "включи Украину", по-украински — "Увімкни Україну". Янукович во время выступления в форуме Давосе на украинском ланче рассказывал о привлечении иностранных инвестиций к Украине и не смог выговорить этот слоган, который и стал широко известен как раз после ляпа бывшего президента.

Позднее, в 2011 году, также уже разрабатывали целую стратегию позиционирования Украины за рубежом, которая обошлась в 100 тысяч долларов. Стратегию по заказу отечественного МИД разработали в CFC Consulting, а главный лозунг звучал как "Украина — открытость" перед проведением Евро-2012. Именно в этом бренде символами стали скандально известные девочка Гарнюня и мальчик Спрытко, нарисованные в жанре аниме. После шквала критики и негативных отзывов МИД принял решение не использовать Спрытко и Гарнюню вообще. При этом художник получил гонорар в 400 долларов, а 100 тысяч долларов потратили на стратегию в целом.

censor.net.ua Мальчик Спрытко и девочка Гарнюня

Также у Украины есть туристический бренд с лозунгом "Ukraine: It’s all about U", который утвердили в 2013 году и презентовали в 2014-ом. Разработчиком бренда стали Brandhouse, ВикиСитиНомика и студия Королевские художники. Создание бренда инициировало Государственное агентство по туризму и курортам Украины за средства немецкого гранта в 240 тысяч гривен.

sostav.ru Туристический бренд Украины с лозунгом "Ukraine: It’s all about U"

Напомним, что власти не скупятся тратить из карманов налогоплательщиков деньги на различные ролики для заграницы о реформах в Украине. В прошлом году, с подачи Министерства информационной политики Украины был запущен 30-секундный ролик в кабельной новостной сетке CNN, цель которого, по уверениям властей, была конечно же благородной — рассказать миру об изменениях, происходящих в Украине, о регионах и возможности для мирового бизнеса. В видео заявлялось, что Украина, где проживают 45 миллионов человек, сейчас представляет собой один из крупнейших формирующихся рынков в Европе.

Министерству информационной политики ролик обошелся бесплатно — его взяли у агентства инвестиций и смонтировали своими силами. А вот налогоплательщикам "шедевр" обошелся в 2,5 миллиона гривен — такова была стоимость его размещения. Ролик 65 раз появился в прайм-тайм в период с 15 до 21 декабря, но инвестициями Украину так и не завалило.

