Наш авторынок становится все более б/у — эксперт

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Продажи подержанных легковых автомобилей с начала года выросли на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным ассоциации "Укравтопром", за период с января по апрель было зарегистрировано 25,2 тыс. подержанных иномарок.

В апреле 2018 года в Украине было зарегистрировано 6,5 тыс. подержанных автомобилей, что на 44% больше, чем в апреле 2017 года. По данным ассоциации, бурный рост регистраций подержанных иномарок был вызван снижением акцизов на импорт легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, под которые в этом году подпадают машины в возрасте до 8 лет.

Наибольшее количество регистраций приходится на автомобили Volkswagen (в апреле было зарегистрировано 1004 машин) — 62% всех зарегистрированных б.у. авто. Renault занимает второе место — было зарегистрировано 888 автомобилей, что на 31% больше, чем годом ранее. Автомобили Skoda приобрели 592 украинца, что на 54% больше, чем новые автомобили этой марки. Четвертое место в рейтинге занимает Ford — 485 подержанных авто. Замыкает пятерку лидеров Opel — 349 авто.

Ситуацию на автомобильном рынке РИА Новости Украина прокомментировал генеральный директор информационно-аналитической группы "Автоконсалтинг" Олег Омельницкий:

"Рынок все больше скатывается в сегмент бэушных автомобилей, потому что действует льготный акциз на ввоз определенных категорий этих автомобилей. Это привело к тому, что покупатели все больше уделяют внимание покупке б.у. авто, поскольку они стали немного доступней. Закон о троекратном снижении акцизов на автомобили после 2010 года выпуска был принят еще в конце 2016 года и действовал весь 2017 год. 2018 год — это последний год действия закона, поэтому те, кто хотели купить, они это делают сейчас.

На рынке сформировалось 3 группы автомобилей: самые доступные — машины на еврономерах (стоимость — около 3 тыс евро), б.у. машины после 2010 года, которые проходят полную растаможку и рынок новых автомобилей, который в последнее время ограничился корпоративными продажами и люксовым сегментом. Если говорить об итогах 4 месяцев, то рынок новых авто вырос всего на 11,5%. Наибольший рост наблюдается именно в сегмент б/у авто.

Машины на еврономерах завозятся без налогов, они нигде не регистрируются, в случае введения фото фиксаций ДТП и правонарушений виновника найти будет очень сложно. Поэтому нет другого решения проблемы "еврономеров", кроме как их вынуждать их растамаживать и проходить украинскую регистрацию.

Сейчас автомобильный рынок напоминает худшие годы девяностых, когда большая часть завезенного автопарка составляли очень старые машины, зарегистрированные на непонято кого.

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В Украине нет стратегии автомобильного рынка, власть не знает, как он должен развиваться. Депутаты принимают какие-то решения, которые поддерживают одну категорию автомобилей в ущерб другим, потом отменяют свои решения. Из-за этих шараханий никто не понимает, куда движется авторынок, поэтому он приобретает такие странные черты".