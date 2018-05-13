Почему Украина обречена быть нищей

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Уровень безработицы в Украине в прошлом году показал исторический рекорд. Согласно официальной статистике, в прошлом году в стране было 1,698 млн безработных в возрасте 15-70 лет.

Уровень безработицы (по методологии МОТ) среди населения 15-70 лет достиг 9,5%, а среди трудоспособного — 9,9%. Этот показатель безработицы оказался самым высоким за последние 15 лет. Даже в разгар кризиса 2009 и в 2014 годах он был ниже: 8,8% и 9,3% среди населения 15-70 лети 9,6% и 9,7% среди трудоспособного населения.

При этом в стране наблюдается низкий уровень зарплат и нарастает дефицит кадров.

Работодатели не могут, работники не хотят

По словам HR-эксперта портала rabota.ua Татьяны Пашкиной, на рынке сейчас практически во всех профессиональных группах зарплатные ожидания соискателей выше, чем предложения работодателей.

"К примеру, бухгалтеры хотят получать 10,1 тыс. грн, а могут устроиться лишь на 8,3 тыс. грн, логисты претендуют почти на 10 тыс., тогда как им готовы платить меньше 8 тыс., у поваров разрыв между желаемой и реальной зарплатой превышает 3 тыс. грн (11,8 тыс. против 8,6 тыс. грн). В строительстве средняя ожидаемая зарплата составляет 13,5 тыс. грн, а работодатели предлагают 12,2 тыс. грн. По рабочим специальностям в промышленности цифры составляют 11 тыс. грн и 10,4 тыс. грн соответственно. Показательно, что своей зарплатой недовольны и те самые дефицитные рабочие, хотя на работодатели и утверждают, что “осыпают их деньгами", – сказала Пашкина на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Но, по ее словам, проблема не только в разрыве спроса и предложения.

"Мы продолжаем плодить дипломированных безработных. Те студенты, которые получают дипломы юристов, менеджеров, экономистов, экологов, социологов, — это наши гарантированные безработные, потому что рынок труда в таком количестве людей такой квалификации не нуждается", — подчеркнула Пашкина.

Обречены на нищету

По мнению эксперта Фонда общественной безопасности Юрия Гаврилечко, Украина обречена оставаться страной нищих.

“Украина, которая очень гордится тем, что она стремиться стать экспорт-ориентированной страной, обречена быть нищей. По той простой причине, что в экспорт-ориентированной стране при низком уровне подготовки специалистов, который у нас сейчас есть, и желании получить максимальную прибыль из продажи сырья будут происходить следующие ситуации, развитие которых уже идет много лет. Предприятия, ориентированные на экспорт вообще не заинтересованы в том, чтобы поднимать заработные платы, потому что это их конкурентное преимущество на внешних рынках. Они не продают свою продукцию здесь, на внутреннем рынке, поэтому у них нет необходимости привлекать более квалифицированных специалистов и платить им более высокую заработную плату", - сказал Юрий Гаврилечко на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Как пояснил эксперт, поскольку работников промышленных предприятий обслуживает изобильное количество работников сферы услуг, то и в сфере услуг будут более низкие зарплаты. Он напомнил, что в 2013 году в Украине было порядка 395 тыс. крупных предприятий, а у же в 2016 их осталось 309 тыс., из них промпредприятий было порядка 49 тыс., а сейчас — 34 тыс.

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"У нас сокращается и количество предприятий промышленных, и количество предприятий всех остальных. Это нормальный процесс, происходящий синхронно. И не может быть такого, чтобы в государстве, в котором не защищают права собственности, в котором двойная, а то и тройная фискальная нагрузка, росли зарплаты просто потому, что на рынке труда вдруг внезапно образовался дефицит рабочих — одно другим не компенсируется. Потому что эти самые рабочие благополучно будут искать свое будущее скорее всего за рубежом, а не здесь. Хотя не все ", — считает Гаврилечко.