Адаменко: Украина через 20 лет станет степью

Сергей Левицкий, РИА Новости Украина

Ожидается, что в этом году жарким будет не только вторая половина весны, но и лето. По мнению метеорологов, в Украине в ближайшие годы ожидается увеличение количества засух и суховеев, что может снизить урожайность сельхозкультур. Из-за частых засух страна может потерять около трети пахотных земель. Аграриям уже сейчас необходимо инвестировать в систему ирригации, поскольку без орошения земля будет непригодна для сельского хозяйства.

В данный момент почвы интенсивно теряют влагу, тогда как степи активно распространяются на Север со скоростью в 100-150 км за 10 лет. Так, климатическая зона северной степи уже достигла Черкасской и Полтавской области, тогда как в южной степи (Херсонская область) наблюдается опустынивание. По уровню влаги в почве юг Херсонщины уже приближается к пустыне Калахари в Африке.

О влиянии аномально жаркой весны на урожай и последствия глобального потепления в Украине РИА Новости Украина рассказала начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко.

Какова ситуация с посевами озимых культур?

— С озимыми не так все плохо. Несмотря на то, что были аномальные температурные условия, апрель был одним из самых теплых за историю метеорологических наблюдений, превышение среднемесячной температуры достигало около трех градусов. Самые высокие температуры были на Западе. Там было даже жарче, чем на Юге. Но благодаря тому, что у нас была достаточно снежная зима и весна, почва накопила достаточно много влаги. Холодный период у нас начинается 1 ноября и заканчивается 10 марта. У нас за этот период выпало очень много осадков. И все это ушло в почву. Поскольку почва была талой, не глубоко промерзшей, то большая часть влаги усвоилась посевами. У нас сформировался прекрасный ресурс влаги. И вот этот ресурс — это то, что спасло посевы от теплового стресса в апреле.

Озимые культуры сейчас в хорошем состоянии, экспансия тепла подтолкнула их очень быстро развиваться. Развитие идет в пределах нормы, может чуть чуть быстрее нормы, влага в почве есть. Развитие растений позволяет использовать влагу глубоких слоев. Так что с озимыми мы на данный момент видим оптимистическую картину. Несколько хуже ситуация в Херсонской и Николаевской областях, где дождей не было около 30 дней, в некоторых районах можно говорить о почвенной засухе.

Потенциал урожая озимых — на уровне выше среднего, а количественный прогноз можно будет сделать только после 25 мая, когда пройдет критический период озимых культур и будет сформирован колос.

Каковы прогнозы по яровым культурам?

— С яровыми не очень хорошо получилось, потому что у нас еще в начале апреля лежал снег, когда нужно было сеять. А когда снег сошел, почва очень быстро высохла. Это произошло в очень сжатые сроки, то есть, для яровых культур созданы не очень благоприятные условия. Впрочем, пока еще нет массовых всходов, поэтому рано давать оценку. Во второй половине мая температура понизится по всей стране. Вначале пройдут небольшие дожди, но они будут неравномерными. Где-то после 15-17 числа, если ничего не изменится, придет циклон с уже нормальными дождями.

Какой прогноз по косточковым фруктам? В прошлом году заморозки сильно повредили плоды и мы имели плохой урожай.

Самый опасный период по климатическим данным — до 25 мая. Вероятность заморозков до 25 мая она существует ежегодно. В этом году до 20 мая заморозков не ожидается. Снижение температуры ожидается на Западе — на 4-6 градусов, но заморозков там не будет, поэтому повреждения плодов мы не ожидаем. Впрочем, на высокий урожай фруктов также рассчитывать не стоит. Из-за сухого воздуха деревья расцвели раньше времени, соответственно, будет меньше опыления цветов.

Вы ранее прогнозировали увеличение количества засух. Чем вызван такой прогноз?

Это не только мой прогноз, но и прогноз мировых экспертов, о том, что количество засух в Украине будет расти и они будут чаще наблюдаться. Самое неприятное, это то, что они будут охватывать все больше территорий. Если ранее мы наблюдали суховеи на юге страны, то сейчас они добрались до Киева и активно распространяются на Запад. В этом году вероятность прохладного лета очень низкая. В последние 10 лет она была выше нормы, поэтому ожидать в августе температуру ниже нормы нет никаких оснований. Весьма вероятно, что лето будет очень засушливым, пожарная опасность уже сейчас достигает 5 класса, уже месяц нет дождей, что увеличивает риски лесных пожаров.

Какие прогнозы по изменению климата в Украине в среднесрочной перспективе?

— Есть большой риск того, что уже в течении двух десятилетий лесостепь превратится в степь под влиянием изменения климата. Что такое изменение климата? Это повышение среднегодовой температуры, и не только у нас. Во всем мире эта тенденция наблюдается. Если у нас потепление до 2000 года происходило за счет зимы, то после 2000 температура повышается именно в летний период. Если весна у нас то холодная, то теплая, то температура в июле-августе у нас однозначно идет выше нормы — в 90% случаев.

Последствиями изменения климата является его изменчивость — колоссальные отклонения погоды от своих средних значений, наличие не характерных явлений. Например, западные области Украины всегда были благоприятными для сельского хозяйства из-за умеренного климата и высокой влажности, однако в этом году в регионе наблюдается колоссальное количество суховеев, температура на Тернопольщине была выше, чем в Херсонской области, это свидетельствует об изменчивости климата.

Что касается южных территорий, то уже через 10-20 лет вести здесь сельское хозяйство будет невозможно без искусственного полива посевов. Соответственно систему орошения полей нужно развивать уже сейчас.