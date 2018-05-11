Соцсети о Ukraine Now: понты и связи

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украина теперь с логотипом. На заседании правительства в четверг, 10 мая, был утвержден бренд Украины. Логотип представляет из себя надпись Ukraine NOW UA на белом фоне, при этом слов NOW взято в прямоугольник желтого цвета, а аббревиатура UA – в синий круг, что символизирует цвета украинского флага.

По данным пресс-службы правительства, логотип бренда разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но даже как наклейки на любые вещи — от туристических сумок до автобусов и самолетов. В соцсетях новый логотип страны восприняли без особого энтузиазма. А некоторым пользователям сети новый "рекламный бренд Украины" напомнил лого известного порно-ресурса…

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook