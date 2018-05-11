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    Соцсети о Ukraine Now: понты и связи

    (обновлено: )39140
    Кабмин одобрил логотип бренда Украины Ukraine Now. Впредь его будут использовать для продвижения страны в мире. Вот только в соцсетях новое лого единодушного одобрения не получило, а некоторым даже напомнило бренд известного порно-ресурса…
    Бренд Украины
    kmu.gov.ua

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    соцсети
    В соцсетях "продвинули" Украину с помощью нового бренда. Лучшие фотожабы

    Украина теперь с логотипом. На заседании правительства в четверг, 10 мая, был утвержден бренд Украины. Логотип представляет из себя надпись Ukraine NOW UA на белом фоне, при этом слов NOW взято в прямоугольник желтого цвета, а аббревиатура UA – в синий круг, что символизирует цвета украинского флага. 

    По данным пресс-службы правительства, логотип бренда разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но даже как наклейки на любые вещи — от туристических сумок до автобусов и самолетов. В соцсетях новый логотип страны восприняли без особого энтузиазма. А некоторым пользователям сети новый "рекламный бренд Украины" напомнил лого известного порно-ресурса…

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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