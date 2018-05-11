Polska Niepodległa: та Украина, которая где-то между Марокко и Гондурасом

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Сложно поверить, но по ключевым экономическим и социальным показателям Украина находится на уровне стран Африки. Заявления властей на тему реформ остаются пустыми словами или ведут лишь к имитации деятельности. Это началось не вчера, и не после Майдана, а 27 лет назад. В результате мы видим прогрессирующий хаос и деморализацию, мешающие Украине сблизиться с НАТО и ЕС", — пишет в статье для Polska Niepodległa публицист, бывший аналитик польского Агентства разведки, сотрудник аналитического центра "Фонд им.Казимира Пулаского" Роберт Хеда.

Больной член европейской семьи

"Революция достоинства" 2014 года показала, что украинцы доросли до независимого государства, а одновременно не заслуживают той судьбы, которую уготовили им их властные элиты. Совершенно очевидно, что Украина вошла в цивилизационный штопор исключительно из-за того, что ею много лет подряд управлял преступный олигархический класс, грабивший собственный народ. Симптомы этого явления — хаос, деморализация и в первую очередь коррупция", — продолжает публицист.

"Олигархическая власть — вот ключ к ответу на вопросы, которые напрашиваются у каждого, кто наблюдает за политической сценой, а также общественной и экономической ситуацией в Украине. Как так получилось, что Украина, обладавшая на заре независимости лучшей исходной позицией, чем Польша, отстает сегодня почти во всех сферах? Что произошло с огромным стартовым капиталом? Ведь в 1991 году это была страна с развитым приборостроением, космической и авиационной промышленностью. Она обладала армией, занимавшей четвертое место в мире, огромным количеством прекрасно образованных специалистов, ядерной промышленностью и природными богатствами. Между тем сейчас ее экономика уступает по потенциалу польской и имеет отчетливый сырьевой профиль, а главным "экспортным товаром" стала дешевая (неквалифицированная) рабочая сила", — пишет аналитик.

"Внесу ясность: неуклонное падение в цивилизационную пропасть воздействует прежде всего на самих украинцев, которых ужасает деградация их родной страны. Как образно описал эту проблему еженедельник "Зеркало недели", за 27 лет жизни при независимости Украина скатилась из эпохи XXI века с космическими ракетами к началу прошлого века с немым кино", — отметил Роберт Хеда.

"Вопрос, который задают украинские публицисты, звучит так: продержится ли Украина еще один год, ведь сейчас ситуация там выглядит хуже, чем перед революцией 2014 года? От того, каким — положительным или отрицательным — будет ответ, зависит не только будущее этой страны, но и стабильность Европы, а, возможно, и всего мира. Проанализировать процесс африканизации нашего стратегического партнера стоит хотя бы по этой причине", — продолжает автор статьи.

Направление на Африку

"Украина не может вернуться к тому уровню ВВП, какой был у нее в 1990 году! При этом регресс оказался настолько серьезным, что по показателям она оказалась на уровне стран Африки. По экономическому развитию она чуть опережает такие государства, как Габон, Ботсвана, Намибия или Алжир, Тунис и Египет. По индексу социального развития и развития человеческого потенциала она занимает примерно то же место", — отметил публицист.

"Оценивая экономические завоевания периода независимости, "Зеркало недели" предлагает использовать формулировку "самая большая экономическая катастрофа рубежа XX и XXI веков". Основной показатель — это сокращение ВВП на 35%. Согласно данным Всемирного банка, такого не было ни в одной другой стране. Среди государств, которые обнародовали свои показатели, похожих примеров в 1991 — 2015 годах было всего пять: следующие за Украиной места занимают Молдавия (—29%), Грузия (—14%), Зимбабве (—2,3%) и Южно-Африканская Республика (— 0,94%). Если учесть динамику развития, можно констатировать, что в тот же самый период украинская экономика пережила в три раза более сильный спад, чем экономика среднестатистического африканского государства", — говорится в статье.

"Еще более красноречиво выглядит сравнение современных показателей Польши и Украины. В 2016 году ВВП Польши по паритету покупательной способности оставлял 27 690 долларов. В 2017 году в пересчете на душу населения — 12 721 доллар. Второй показатель вырос с 1991 года в 7,5 раз. Для Украины эти значения составили 8 320 и 2 300 долларов соответственно. Так или иначе по ВВП на душу населения Украина находится между Марокко (2 900 долларов) и Гондурасом (2200 долларов)", — пишет аналитик.

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"Каждые пять лет с Украины уезжало 2 — 2,5 миллиона человек, получается, что гастарбайтерами стали 10-12 миллионов украинцев. Если такой темп сохранится, к 2050 году население Украины сократится до 32 миллионов человек. Один этот параметр свидетельствует о масштабах национальной катастрофы", — предупреждает Роберт Хеда.

"Это прямое следствие сокращения экономики, которая не может обеспечить всех людей работой и заработками. За последние 27 лет экономический словарь лишился целых разделов: космическая, электронная или оптико-механическая промышленность. Понятия "робототехника" или "автоматизация технологического процесса" стали далеким воспоминанием", — продолжает публицист.

"Тезис, что украинцам живется нелегко, звучит банально, а сравнения с африканскими реалиями уже прочно закрепились в публицистическом лексиконе. За этими словами скрываются страшные факты, связанные с системой украинской власти. Как метко подметила французская газета "Фигаро", "революция достоинства" на Майдане привела к смене режима, но не изменила сущность власти. Узкая прослойка элиты присвоила национальные богатства, чтобы, пользуясь экономической силой, создавать такие властные институты, которые позволят ей увеличивать свой финансовый потенциал. Это смертельно опасный для государства и общества порочный круг, при существовании которого невозможно начать глубокие реформы. Класс олигархов не позволяет провести санацию, чтобы не лишиться свой привилегированной роли", — полагает аналитик.

Торговля в подземном переходе в Киеве

"Украинские СМИ, получившие благодаря Майдану определенную свободу, пишут, что в стране установился клептократический режим: ею правят воры, которые грабят общество. Элиты, которые пришли к власти после свержения Януковича, не стали исключением. Движущей силой революции выступали три группы влияния: либералы и демократы, мечтавшие о европейской Украине в рядах НАТО и ЕС; националисты, стремящиеся построить мононациональное государство, и олигархи, которым угрожала алчность предыдущего властного режима. Сейчас верх взял союз двух последних групп", — пишет Роберт Хеда.

"Националисты, которые опираются на силовые структуры, в том числе многочисленные добровольческие отряды, монополизировали историю и идеологию государства. Источником финансирования выступают олигархические кланы. Революция должна была устранить их из экономической и политической жизни, но именно они сорвали в итоге самый большой куш. Либералы и демократы оказались на вторых ролях, а гражданское общество и свободные СМИ стали подвергаться репрессиям. В такой ситуации объявленные три года назад реформы превратились в фарс. Государственный аппарат в результате ловких манипуляций лишили профессионалов: место честных людей заняли коррумпированные карьеристы. Система правосудия саботировала реформы, и сейчас она починяется Петру Порошенко точно так же, как подчинялась его предшественнику", — продолжает автор статьи.

"Антикоррупционные структуры, правда, появились, но работают они только тогда, когда Запад начинает оказывать на Киев сильное давление. В стране процветает воровство и царит полный хаос. Парламент, как и раньше, служит местом, где олигархи улаживают свои дела, а также ареной межклановых схваток, охватывающих другие государственные институты и бизнес-круги. Президент лишь делает вид, что он руководит оздоровлением Украины, но сам все больше занимается усилением своей власти и преумножением богатств", — отметил публицист.

"В украинском обществе усиливаются евроскептические настроения, которые нарастают по мере того, как увеличиваются социальные издержки кризиса. Может ли все закончиться появлением жесткого политика, который разрушит этот олигархический порочный круг сверху? К сожалению, столь же вероятен новый "майдан", о котором предупреждает "Зеркало недели". На этот раз он сразу же закончится кровавой бойней", — пишет Роберт Хеда.