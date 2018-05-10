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    Хулиганство, как минимум? Соцсети о нападении на главу Россотрудничества

    (обновлено: )23920
    Группа националистов напала на главу Россотрудничества Константина Воробьева и облила его зеленкой и нечистотами. Инцидент произошел утром 9 мая. Кто понесет ответственность за этот поступок и как он может отразится на всей стране?
    Константина Воробьева облили зеленкой
    facebook.com/romabra

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    В этом году День Победы в столице сопровождался чередой совершенно непредсказуемых инцидентов. И вот только одно из них: в Киеве националисты облили нечистотами и зеленкой руководителя Российского центра науки и культуры Константина Воробьева. Нападение произошло утром в среду, 9 мая. "Я как раз пытался ехать к месту, где собираются киевляне традиционно 9 мая утром, и вместе с коллегами и друзьями возложить цветы к Вечному огню и к памятнику Николаю Ватутину. На выходе из подъезда на меня напали сзади несколько человек… и облили меня нечистотами и зеленкой", — сообщил Воробьев.

    По его словам, националисты угрожали в следующий раз учинить "более серьезную расправу, не объясняя причины". Воробьев уточнил, что ответственность за нападение на себя взяла националистическая организация С14. По его данным, на их странице в Facebook обнародованы фамилии людей, совершивших нападение. Воробьев заявил, что радикалы за ним следили и точно знали, когда и где на него напасть. Воробьев также напомнил, что имеет дипломатический статус в Украине. В соцсетях это событие вызвало немалый интерес:

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