Хулиганство, как минимум? Соцсети о нападении на главу Россотрудничества

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В этом году День Победы в столице сопровождался чередой совершенно непредсказуемых инцидентов. И вот только одно из них: в Киеве националисты облили нечистотами и зеленкой руководителя Российского центра науки и культуры Константина Воробьева. Нападение произошло утром в среду, 9 мая. "Я как раз пытался ехать к месту, где собираются киевляне традиционно 9 мая утром, и вместе с коллегами и друзьями возложить цветы к Вечному огню и к памятнику Николаю Ватутину. На выходе из подъезда на меня напали сзади несколько человек… и облили меня нечистотами и зеленкой", — сообщил Воробьев.

По его словам, националисты угрожали в следующий раз учинить "более серьезную расправу, не объясняя причины". Воробьев уточнил, что ответственность за нападение на себя взяла националистическая организация С14. По его данным, на их странице в Facebook обнародованы фамилии людей, совершивших нападение. Воробьев заявил, что радикалы за ним следили и точно знали, когда и где на него напасть. Воробьев также напомнил, что имеет дипломатический статус в Украине. В соцсетях это событие вызвало немалый интерес: