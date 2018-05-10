Страна меняется? Почему 9 мая прошло без человеческих потерь

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Приблизительно 50 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Киеве. При этом количество участников увеличилось за счет националистов, которые тоже прошлись вместе с киевлянами и гостями города к мемориалу Славы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне и отдать дань уважения живым ветеранам. В то же время в столице да и в других городах не удалось избежать мелких стычек и неприятностей.

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Ленточки раздора и не примирения

Накануне 9 мая, после заявления акции "Бессмертный полк", националисты обещали провести контракцию "Бессмертная дивизия". По задумке радикалов, потомки бойцов из СС Галичина должны были пройти по Киеву с портретами своих родственников. Но, то ли потомков не нашлось, то ли внуки побоялись признаться в том, что родственники воевали против украинского народа, акция не состоялась. Зато большая часть националистов приняли участие в "Бессмертном полку", среди шедших с портретами родственников-победителей они, как коршуны, высматривали, не несет ли кто запрещенную институтом памяти коммунистическую символику.

"Я был вчера везде и у огня, и в колоне, Город праздновал Победу. Видел несколько негодяев, пытавшихся спровоцировать людей, но у них ничего не получилось. На моих глазах произошла такая история, у одного из демонстрантов на футболке был изображен орден "Отечественной войны" и надпись "С Победой" на него ринулся шакаленок из С14 и как у них в генах заложено, начал звать полицаев, мол, нарушение закона. Женщина полицейская с копией статей закона, фотографиями что запрещено, спокойно и квалифицированна объяснила "законнику" из С14, что такая символика не нарушает закон. Надо признать полиция отработала классно. Спасибо", — написал на своей странице в соцсети экс-нардеп Кирилл Куликов.

В то же время, без серьезного инцидента и пострадавшей в Киеве не обошлось. Неизвестные "активисты" напали на мать погибшей в автокатастрофе экс-народного депутата Ирины Бережной из-за ее футболки фирмы "Zara" на которой в качестве декора была пришита оранжево-синяя ленточка, очень похожая на Георгиевскую ленту, запрещенную в Украине. За это женщину задержала полиция, потому как снять ленточку она не могла, она была пристрочена, а сменной кофты у нее с собой не было. Она сопротивлялась. Тем не менее, на Бережную составили административный протокол за то, что она ходила с Георгиевской лентой.

Во время шествия "Бессмертного полка" группа неизвестных пыталась прорвать полицейские ограждения, но не удалось, а полиция задержала участника националистического движения, председателя Броварской организации Монолит.

Во время конфликта телесные повреждения получил мужчина 1954 года рождения. Молодого человека, который ударил потерпевшего доставили в управление полиции.

Во всех регионах прошло более 1 600 мероприятий, участие в которых приняли около 500 000 человек. Порядок на 9 мая по всей Украине охраняли 27 000 полицейских. По данным полиции, всего в отделение был доставлен 28 человек, в отношении 16 из них составлены админпротоколы, в частности по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской ленты). Открыто пять уголовных производств. Четыре по ст. 436-1 УК (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики) и одно по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). К примеру, во Львове на Марсовое поле пришел 80-летний мужчина в красной футболке с надписью СССР и изображением серпа с молотом. Его задержали правоохранители.

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В Одессе прошло несколько задержаний людей с запрещенной символикой. Во время акции "Бессмертный полк", полиция вывела из колонны мужчину, который восхвалял российского президента. Кроме этого, полиция задержала автомобиль BMW, владелец которого установил на свой автомобиль красный флаг с советской символикой. А так же во время акции внимание привлекла одесситка, которая была одета в цвета российского триколора: белый головной убор, синюю тунику и красную юбку.

В Днепре у монумента Вечной Славы были замечены два гражданина в футболках с изображениями орденов советского времени, на которых был серп и молот. На них полиция составила админпротоколы. А несколько человек были замечены с Георгиевскими ленточками. В Харькове то же попались граждане с изображенными на футболках Георгиевскими ленточками.

Фанаты подлили масла в огонь

Но, если празднования по случаю Дня Победы прошли более-менее спокойно, то матч в Днепре между "Динамо" Киев — "Шахтер" Донецк, не обошелся без эксцессов. Сначала фанаты дрались между собой, а как только стражи порядка явилась их разнимать, всей толпой набросились на полицию. Как водится, на голову правоохранителей полетели бутылки, кирпичи, оскорбления. В то же время, один из фанатов умудрился засунуть за воротник полицейскому петарду, после взрыва которой он получил ожоги. Всего пострадали пять полицейских и три служебных автомобиля.

Но, самое интересное в том, что после задержания самых беснующихся 27 ультрас, в Днепровское отделение полиции отправились несколько сотен фанатов – вызволять "своих", преимущественно фанатов "Динамо". Правоохранителям пришлось охранять здание по периметру. После переговоров и следственных действий большинство фанатов отпустили, чтобы не провоцировать очередное столкновение.

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Но это даже не удивительно. В Одессе 24 февраля, фанаты львовских "Карпат" на железнодорожном вокзале избили патрульных полицейских, лейтенанту полиции Роману Даниленко сломали ногу. За "насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа" суд отправил их под домашний арест.

"Так исторически сложилось, что связываться с футбольными фанатами полиция не любит. А, с учетом того, что среди них сегодня есть те, кто прошел АТО, вдвойне, потому что сложно предугадать, чем может закончиться конфликт.

Подогретая спиртным, и, не исключено, что и наркотиками публика, довольно опасна. Им все равно, с кем вступать в конфликт, более того, они ездят на футбол получить свою порцию адреналина, поэтому, стычки между фанами обычное явление. И, получается, если не вмешиваться в их разборки, они друг друга поубивают, если вмешаться, значить принять удар на себя. Тут как пойдет. К тому же, если они не совершили ничего серьезного, то держать их дольше 74 часов смысла нет — мелкое хулиганство. Так, чисто в профилактических целях. Если же дело идет о более серьезном правонарушении, телесных повреждениях, тут решает суд", — подчеркивает в комментариях РИА Новости Украина экс-сотрудник МВД Сергей Сыроид.

Полиция считает, что 27 тысяч задействованных в охране правопорядка сотрудников МВД с поставленной задачей справились. Украина не попала на первые полосы мировой прессы из-за бесчинства националистов.