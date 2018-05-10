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    Аналитика и комментарии

    Страна меняется? Почему 9 мая прошло без человеческих потерь

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (380)

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    Полиция впервые за четыре года справилась с задачей — не допустила массовых беспорядков во время массовых мероприятий 9 мая, но в то же время не смогла всех уберечь от столкновений. Более того, опять полиции досталось от футбольных ультрас.
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Приблизительно 50 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Киеве. При этом количество участников увеличилось за счет националистов, которые тоже прошлись вместе с киевлянами и гостями города к мемориалу Славы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне и отдать дань уважения живым ветеранам. В то же время в столице да и в других городах не удалось избежать мелких стычек и неприятностей.

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    Ленточки раздора и не примирения

    Участники акции Бессмертный полк в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    9 Мая. Украинцы одержали окончательную победу над попытками власти похоронить День Победы

    Накануне 9 мая, после заявления акции "Бессмертный полк", националисты обещали провести контракцию "Бессмертная дивизия". По задумке радикалов, потомки бойцов из СС Галичина должны были пройти по Киеву с портретами своих родственников. Но, то ли потомков не нашлось, то ли внуки побоялись признаться в том, что родственники воевали против украинского народа, акция не состоялась. Зато большая часть националистов приняли участие в "Бессмертном полку", среди шедших с портретами родственников-победителей они, как коршуны, высматривали, не несет ли кто запрещенную институтом памяти коммунистическую символику. 

    "Я был вчера везде и у огня, и в колоне, Город праздновал Победу. Видел несколько негодяев, пытавшихся спровоцировать людей, но у них ничего не получилось. На моих глазах произошла такая история, у одного из демонстрантов на футболке был изображен орден "Отечественной войны" и надпись "С Победой" на него ринулся шакаленок из С14 и как у них в генах заложено, начал звать полицаев, мол, нарушение закона. Женщина полицейская с копией статей закона, фотографиями что запрещено, спокойно и квалифицированна объяснила "законнику" из С14, что такая символика не нарушает закон. Надо признать полиция отработала классно. Спасибо", — написал на своей странице в соцсети экс-нардеп Кирилл Куликов.

    В то же время, без серьезного инцидента и пострадавшей в Киеве не обошлось. Неизвестные "активисты" напали на мать погибшей в автокатастрофе экс-народного депутата Ирины Бережной из-за ее футболки фирмы "Zara" на которой в качестве декора была пришита оранжево-синяя ленточка, очень похожая на Георгиевскую ленту, запрещенную в Украине. За это женщину задержала полиция, потому как снять ленточку она не могла, она была пристрочена, а сменной кофты у нее с собой не было. Она сопротивлялась. Тем не менее, на Бережную составили административный протокол за то, что она ходила с Георгиевской лентой.

    Во время шествия "Бессмертного полка" группа неизвестных пыталась прорвать полицейские ограждения, но не удалось, а полиция задержала участника националистического движения, председателя Броварской организации Монолит. 

    Во время конфликта телесные повреждения получил мужчина 1954 года рождения. Молодого человека, который ударил потерпевшего доставили в управление полиции. 

    Во всех регионах прошло более 1 600 мероприятий, участие в которых приняли  около 500 000 человек. Порядок на 9 мая по всей Украине охраняли 27 000 полицейских. По данным полиции, всего в отделение был доставлен 28 человек, в отношении 16 из них составлены админпротоколы, в частности по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской ленты). Открыто пять уголовных производств. Четыре по ст. 436-1 УК (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики) и одно по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). К примеру, во Львове на Марсовое поле пришел 80-летний мужчина в красной футболке с надписью СССР и изображением серпа с молотом. Его задержали правоохранители. 

    Шествие ко Дню Победы в Одессе 9 мая 2018 года
    Фото dumskaya.net
    Тренд дня: "День Победы прошел с триумфом"

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    В Одессе прошло несколько задержаний людей с запрещенной символикой. Во время акции "Бессмертный полк", полиция вывела из колонны мужчину, который восхвалял российского президента. Кроме этого, полиция задержала автомобиль BMW, владелец которого установил на свой автомобиль красный флаг с советской символикой. А так же во время акции внимание привлекла одесситка, которая была одета в цвета российского триколора: белый головной убор, синюю тунику и красную юбку. 

    В Днепре у монумента Вечной Славы были замечены два гражданина в футболках  с изображениями орденов советского времени, на которых был серп и молот. На них полиция составила админпротоколы. А несколько человек были замечены с Георгиевскими ленточками. В Харькове то же попались граждане с изображенными на футболках Георгиевскими ленточками. 

    Фанаты подлили масла в огонь

    Но, если празднования по случаю Дня Победы прошли более-менее спокойно, то матч в Днепре между "Динамо" Киев — "Шахтер" Донецк, не обошелся без эксцессов. Сначала фанаты дрались между собой, а как только стражи порядка явилась их разнимать, всей толпой набросились на полицию. Как водится, на голову правоохранителей полетели бутылки, кирпичи, оскорбления. В то же время, один из фанатов умудрился засунуть за воротник полицейскому петарду, после взрыва которой он получил ожоги. Всего пострадали пять полицейских и три служебных автомобиля. 

    Но, самое интересное в том, что после задержания самых беснующихся 27 ультрас, в Днепровское отделение полиции отправились несколько сотен фанатов – вызволять "своих", преимущественно фанатов "Динамо". Правоохранителям пришлось охранять здание по периметру. После переговоров и следственных действий большинство фанатов отпустили, чтобы не провоцировать очередное столкновение.

    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День Победы в Киеве: "Дорогу ветеранам, фашизм не пройдет!"

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    Но это даже не удивительно. В Одессе 24 февраля, фанаты львовских "Карпат" на железнодорожном вокзале избили патрульных полицейских, лейтенанту полиции Роману Даниленко сломали ногу. За "насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа" суд отправил их под домашний арест. 

    "Так исторически сложилось, что связываться с футбольными фанатами полиция не любит. А, с учетом того, что среди них сегодня есть те, кто прошел АТО, вдвойне, потому что сложно предугадать, чем может закончиться конфликт.  

    Подогретая спиртным, и, не исключено, что и наркотиками публика, довольно опасна. Им все равно, с кем вступать в конфликт, более того, они ездят на футбол получить свою порцию адреналина, поэтому, стычки между фанами обычное явление. И, получается, если не вмешиваться в их разборки, они друг друга поубивают, если вмешаться, значить принять удар на себя. Тут как пойдет. К тому же, если они не совершили ничего серьезного, то держать их дольше 74 часов смысла нет — мелкое хулиганство. Так, чисто в профилактических целях. Если же дело идет о более серьезном правонарушении, телесных повреждениях, тут решает суд", — подчеркивает в комментариях РИА Новости Украина экс-сотрудник МВД Сергей Сыроид.

    Полиция считает, что 27 тысяч задействованных в охране правопорядка сотрудников МВД с поставленной задачей справились. Украина не попала на первые полосы мировой прессы из-за бесчинства националистов.

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