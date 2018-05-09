Хроника 8 мая: массовое отравление детей в Черкассах, выход США из ядерной сделки с Ираном

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Во вторник, 8 мая, Порошенко назвал акцию "Бессмертный полк" частью гибридной войны, СБУ провела обыски у руководителей Компартии, Лидера протестов избрали премьером Армении, названы победители первого полуфинала Евровидения-2018. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко: Украина не должна иметь с Россией общих военных праздников

Президент Украины Петр Порошенко в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня памяти и примирения заявил, что "в нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором".

"Еще в 2014 году я положил конец давней и странной традиции праздновать главный военный праздник в унисон со страной-агрессором… В нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором", — заявил Порошенко.

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Теряли сознание на линейке. В школе города Черкассы массово отравились дети

В Черкассах во вторник произошло массовое отравление, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки в школе №8. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже, по данным ГСЧС, число госпитализированных возросло до 55 (53 ребенка и два учителя). По информации Министерства здравоохранения Украины, всего в областную больницу обратилось 94 ребенка. Врачи констатируют, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция. 11 детей до сих пор остаются в реанимации. Возбуждено уголовное дело, президент Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления.

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СБУ провела обыски у руководителей Компартии

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели следственные действия у руководителей Коммунистической партии в Киеве и области, изъяты агитационные материалы с запрещенной символикой, подготовленные к 9 мая. Пресс-служба СБУ отмечает, что агитационные материалы планировались к распространению 9 мая, "чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и спровоцировать силовые столкновения между активистами общественно-политических объединений". Во время следственных действий у лидера КПУ Петра также изъяты предметы, похожие на пистолет АПС с глушителем и 120 патронов к нему.

Порошенко: миссия "Бессмертного полка" — участие в гибридной войне

Акция "Бессмертный полк" может являться частью гибридной войны, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Даже "Бессмертный полк" Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия — участие в гибридной войне, которую Москва ведет разными методами, и не только против Украины, но и против ЕС, против США и других стран", — заявил Порошенко во вторник в ходе акции "Первая минута мира" в рамках Дня памяти и примирения. При этом он добавил, что понимает желание украинцев почтить память их дедов и прадедов, которые завоевали победу во Второй мировой войне.

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Трамп заявил о выходе США из сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. По словам американского лидера, Иран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на действие "ядерного соглашения" с международным сообществом.

По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, ЕС останется приверженным выполнению ядерной сделки с Ираном до тех пор, пока соглашение будет выполнять Тегеран.

По словам президента Ирана Хасана Роухани, "Иран — страна, которая привержена своим обязательствам, а США — страна, которая никогда не была привержена своим обязательствам".

Лидера протестов избрали премьером Армении

Парламент Армении (Национальное собрание) избрал во вторник премьером лидера оппозиционной партии "Гражданский договор" и фракции "Елк" (Исход) Никола Пашиняна. Кандидатуру Пашиняна поддержали 59 депутатов парламента при необходимом минимуме в 53 голоса, против проголосовали 42. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

Названы победители первого полуфинала Евровидения-2018

Представители Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы вышли в финал международного песенного конкурса "Евровидение" по итогам первого полуфинала, который прошел во вторник, 8 мая, на лиссабонской арене Altice. Все они продолжат борьбу в финале конкурса, который состоится 12 мая.