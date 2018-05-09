Историк Касьянов: власти плевать как на советскую, так и на нацистскую символику

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Как в советские времена, так и в период независимости Украина на протяжении длительного времени отмечала 9 мая как День Победы в Великой Отечественной войне. В этот день обычно проходили различные торжественные мероприятия и парады. Победа над нацизмом в Украине отмечается до сих пор, однако уже не так пышно, а в европейском духе памяти и примирения. Кроме того, в 2015 году в Украине появился День памяти и примирения, который отмечается 8 мая.

Таким образом, в Украине сегодня о трагических событиях Второй мировой вспоминают как 8-го, в День памяти и примирения, так и 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Также предлагается использовать термин "Вторая мировая война" вместо советского "Великая отечественная война", а символом памяти теперь является красный мак и во время чествования памяти павших запрещено использовать советскую символику.

Своими мыслями о новых традициях и новой исторической памяти, которая прививается украинцам, в интервью РИА Новости Украина поделился доктор исторических наук, профессор, заведующим отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной Академии наук Украины Георгий Касьянов.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Историк, доктор исторических наук Георгий Касьянов

Есть ли историческое обоснование решения ввести еще один день для чествования памяти участников и жертв войны?

— Если речь идет о 8 мая, то это попытка приблизиться к "европейским практикам". Смена акцента с победы на поминание жертв в Европе тоже еще относительно "молодая" инициатива, и тут нет какого-то единого сценария — где и дальше празднуют день победы, где совмещают праздник и поминовение.

Что будут знать о Второй мировой подрастающие поколения украинцев?

— Я историк и не могу говорить о том,что будет. Но я могу прокомментировать, то что происходит сейчас. Пока что наблюдается явная тенденция к переформатированию того, что называется исторической памятью. Изменено название памятной даты, сама дата "удвоена": для одних желающих — день победы, для других — день поминовения и скорби. Вторая мировая представлена, как трагедия нации, оказавшейся в эпицентре схватки двух тоталитарных режимов, "большая война" постепенно (но пока еще не окончательно") перемещается на периферию, — в центр повествования (если речь идет об истории, а не о памяти) выдвигается УПА. Уже можно встретить детские книжки, повествующие о том, как УПА расправилась с Гитлером. Так что "концепция меняется" — прежде всего, в смысле ухода от советско-ностальгической версии войны и победы. Это в принципе совпадает с восточно-европейскими практиками последнего десятилетия.

Жуков и Ватутин уже стали антигероями в Украине. К чему приведет переписывание истории?

— Я не думаю, что они стали антигероями для всех. Только для части населения и граждан. Еще для одной части они остаются героями. Тут следует разделять углубление знания об этих полководцах, когда становится понятно, что людей они для исполнения приказов и вообще для ведения войны не жалели, — и чисто идеологические предпочтения, когда для одних — они привычные символы великой победы, а для других — оккупанты.

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Чем вызвана смена отношения главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича к дивизии СС "Галичина"?

— Я не заметил изменения отношения директора УИНП к дивизии СС "Галичина". Год назад, когда вспыхнули споры о чествовании солдат этой дивизии, он заявил, что один из мемориальных законов, принятых при его живейшем участии, не запрещает такого чествования. Сейчас он посетовал на то, что украинцев нацисты использовали как "пушечное мясо" — так же, как и и в Красной армии. Поскольку г-н Вятрович идейно и на практике очень близок к бандеровской фракции ОУН, стоит вспомнить о том, что ОУН (б) не поддерживала создание дивизии СС "Галичина", для них это был "конкурентный проект", мешавший созданию УПА.

Почему власть строга к советской символике, но снисходительна к нацистской?

— По большому счету "власти" наплевать как на советскую, так и на нацистскую символику. У нее другие задачи. "Декоммунизация" — инициатива небольшой группы людей, силою обстоятельств проникших во власть. Для них это средство политической мобилизации, социальный лифт и часть идеологического кредо. Их интересы частично совпали с интересами тех, кто вошел во власть в 2014 году — тут произошло взаимовыгодное "слияние двух лун". Сейчас "власть" заигрывает с правыми, в частности, с теми, кто использует символику, характерную для праворадикальных, в том числе нацистских движений потому, что во-первых, ей выгодно использовать "правых" в качестве дымовой завесы и пугала, во-вторых, потому, что милитаризованная часть "правых" остается наиболее мотивированной военной силой на восточном фронте.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Историк, доктор исторических наук Георгий Касьянов

Почему нет массового сопротивления общества акциям по сносу памятников героям ВОВ — люди боятся протестовать или пропаганда уже сделала свое дело?

— У меня нет данных, чтобы компетентно делать какие-либо выводы. Могу предположить, что по большому счету вопросы памятников для большинства населения сейчас не на первом месте, да и памятники вандализируют в основном в тех регионах, где советское наследие уже давно непопулярно среди большинства населения и граждан.

Вы сейчас находитесь в США, как там относятся к победе над нацизмом? Что знают о войне молодые американцы?

— Америка — очень большая и разная. Система образования здесь децентрализована. Поэтому говорить о некой средней температуре по больнице не приходится. Кроме того, интерес к истории здесь весьма "америкоцентричен" — мировая история менее важна, чем история США. Здешние страсти по поводу прошлого касались "сложных вопросов" именно американской истории, к тому же тесно связанных с современностью, проблемами расовых взаимоотношений.

Американцы с удовольствием сходят в музей (музеи здесь великолепные), осмотрят памятник или мемориальный комплекс, искренне посочувствуют жертвам Холокоста, но вряд ли будут долго носить это в себе. Периодически тут спохватываются по поводу низкого уровня знаний о мировых войнах, но "болеют" этим в основном интеллектуалы. Для большинства населения прошлое — в прошлом.