Хроника 7 мая: инаугурация Путина, резкое подорожание импортного газа

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 7 мая, избранный президент России Владимир Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце, правительство России ушло в отставку, в Киеве накануне обстреляли Infiniti известного бизнесмена. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Инаугурация Путина

Избранный президент России Владимир Путин в понедельник принес присягу на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце. На инаугурацию были приглашены сотни гостей, среди которых ключевые политики России, представители бизнеса, звезды спорта и кино. Путин вновь стал главой государства в 2012 году, а в 2018 выиграл выборы с рекордной поддержкой — за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. После инаугурации Путина ушло в отставку и правительство Российской Федерации.

Импортный газ резко подорожал для Украины

В минувшем апреле средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза, повысилась до 309,91 долларов за тысячу кубометров, сообщает Министерство экономического развития и торговли. По сравнению с мартом 2018 года цена на импортного газа повысилась на 12,9%, или на 35,34 долларов/тыс. куб. м.

Главы поместных церквей выступили против идеи "автокефалии"

Главы и представители поместных православных церквей не поддерживают идею властей Украины о создании "единой автокефальной церкви" в стране, сообщил управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварский Антоний по итогам первых переговоров. Петр Порошенко 22 апреля заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви.

В Донбассе военные ограничили движение транспорта

В 12 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях с 6 по 11 мая ограничен въезд, сообщает "Укринформ" со ссылкой на штаб Операции объединенных сил. Это сделано "в связи с подготовкой военных к отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России на Донбассе". В период с 6 по 11 мая будет временно ограничено движение гражданского автотранспорта и перемещение лиц в некоторых населенных пунктах.

Нацкорпус возмущен концертом к 9 мая на "Интере"

Партия "Национальный корпус", созданная на основе полка спецназначения МВД "Азов", обвинила телеканал "Интер" в "манипулировании сознанием граждан" и в "подыгрывании российской пропаганде". Причиной резких высказываний в адрес одного из центральных телеканалов Украины со стороны "Нацкорпуса" стал обнародованный в сети отрывок праздничного концерта, посвященного Дню победы, который будет транслироваться 9 мая.

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Вятрович пригрозил Adidas уголовной ответственностью за символику СССР

Украинский институт национальной памяти обратился с письмом к компании Adidas-Украина, в котором предупредил об ответственности в случае реализации в Украине футболок с символикой СССР, которые компания, по некоторым данным, планирует выпустить по случаю Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Ранее министерство иностранных дел Литвы выразило удивление, что концерн Adidas продает женские майки с надписью USSR.

В Киеве обстреляли Infiniti известного бизнесмена

Неизвестные обстреляли автомобиль Infiniti бизнесмена Вадима Бермана возле его дома в Киеве. По информации СМИ, машину, простреленную пулями от неизвестного оружия, обнаружил сам владелец около 10:00 в понедельник. Правоохранители неофициально связывают расстрел машины Бермана как предупреждение ему от конкурентов на бензиновом рынке.

Автобус с украинцами разбился в Румынии

Пассажирский автобус, который перевозил группу украинских туристов, попал в серьезную аварию на территории Румынии. ДТП произошло в результате столкновения автобуса с легковым авто, передают пассажиры автобуса. По словам очевидца, при аварии пострадали четыре человека, которых госпитализировали. Больше всего досталось водителю и пассажирке, сидевшей ближе всего к месту удара.

Именно 7 мая 1663 года в центре Лондона открылся Королевский театр. Через девять лет он сгорел, но был вновь возведен на своем нынешнем месте на Друри-лейн. Ныне это старейший театр Англии. В этот же день в 2003 году жители Земли могли наблюдать редкое астрономическое явление, происходящее всего несколько раз в столетие. Меркурий двигался между Землей и Солнцем.