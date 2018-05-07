Соцсети: и ты, Маск?

Brendan Smialowski / AFP

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Не Гиперлуком единым. Основатель компании SpaceX, гендиректор Tesla и SolarCity Илон Маск сообщил, что собирается открыть фабрику по производству конфет. Об этом он написал в своем Twitter. Всемирноизвестный предприниматель и изобретатель заверил: это все "супер-супер серьезно". Также Маск выразил уверенность в том, что его новый проект по производству конфет будет просто потрясающим.

К тому же Маск поинтересовался у своих подписчиков, какими бы они хотели видеть конфеты, произведенные на его фабрике. В ответ посыпалась масса предложений, а в украинском сегменте соцсетей Маск-кондитер вызвал еще и нескончаемое количество шуток: