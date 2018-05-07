Тренд дня: "как это, воровать Порошенко любит, а деньги — нет"

УНИАН

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко дал интервью немецкому изданию Focus, в котором сравнил свою карьеру бизнесмена и политика, а также подчеркнул, что его не интересуют деньги.

По его словам, он не дает спуска олигархам и считает себя президентом мира, а не войны.

"Я — президент мира. Я мечтаю о мире. Мы прекрасно можем развивать свою страну, если бы не война. Мы потеряли 25% своего промышленного потенциала на Донбассе. 6% нашего ВВП тратим на военно-оборонную сферу. Со стороны России на нас распространено полное эмбарго. Доля РФ в украинском экспорте сократилась с 33% до 9%, теперь она состоит только из транзита газа и продукции энергетического комплекса", — сообщил Порошенко.

На вопрос журналиста: "Вы закидываете России любые грехи. Некоторые считают, что таким образом вы пытаетесь отвлечь внимание от собственных просчетов. Каким, например, вы видите экономическое будущее Украины?" — президент ответил, что гордится тем, как "удалось улучшить инвестиционный климат".

А на провокативное предложение продолжить предложение "Я люблю деньги, потому что…" Порошенко ответил, что деньги не любит. Более того — активно борется с олигархическими кланами в Украине.

"Я за последние четыре года показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии. Наоборот меня атакуют олигархи, чьи СМИ распространяют фейковые новости обо мне", – заявил глава государства.

По мнению юриста Андрея Портнова, заявления Порошенко о борьбе с олигархами и отсутствии любви к деньгам свидетельствует о том, что гарант оторван от реальности.

"Когда кто-то говорит мне, — он не отдаст власть и будет держаться до последнего конца, он не для того столько украл и совершил такое количество преступлений, чтобы так просто уйти, он имеет план фальсификаций и военного положения, он что-то сложное придумал и заготовил, всегда вспоминайте его вчерашнее заявление, что он не любит деньги и борется с олигархами. Заявление, свидетельствующее об абсолютной неадекватности, отрыве от реальности, позиционировании себя умным над дураками, мании величия, потере взгляда на себя со стороны и ощущения меры", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

При этом Портнов уточнил, что Порошенко обречен превратиться в человека, которого уже стыдно обсуждать и делать какие-либо прогнозы.

"Это заявление доказывает, что перед нами — пустой, больной на голову, заблефовавшийся и начавший разговаривать сам с собой человек, не имеющий никакого плана и обреченный превратиться из почти уже бывшего диктатора в потешного бродячего клоуна, о котором становится стыдно упоминать в разговорах и прогнозировать его абсолютно очевидную дальнейшую судьбу", — резюмировал юрист.

В свою очередь политолог Виктор Небоженко считает, что у олигарха-президента возникло острое чувство «сильного отвращения к огромным деньгам», которые его окружают, в результате созданной за годы его правления, мощной элитной коррупции.

"Он терпит чудовищную коррупцию, но деньги уже не любит. Это что-то фрейдистское. И чем хуже живут украинцы, тем больше денег крутятся и соблазняют нашего президента. Но он борется, старается быть равнодушным к ним и "на работу идет, как на подвиг", тайно гордясь своей патологическим равнодушием к огромным деньгам, которые вьются вокруг него. Он страшно богатый, но он с презрением относится к деньгам, которые сами "идут ему в руки". Поэтому "отверженные" им сотни миллионов долларов начинают ему мстить", — пояснил Небоженко.

Он обратил внимание, что рейтинг Порошенко стремительно падает и "догоняет" рейтинг другого президента Виктора Ющенко, который искренне считал, что "украинское чудо" — это не мощные реформы на благо народа, а то что украинцы как-то изберут его на второй срок. Но чуда не произошло.

"В Украине уже нет людей, которые бы поверили, что президент Порошенко не любит ни власть, ни деньги. За эти несчастные для Украины годы, все иллюзии исчезли, как и вера в его слова и бесконечные обещания. Говоря с немцами о деньгах президент Порошенко думал о своей разбухшей, за эти годы, власти. Теперь он не повторит ошибки предыдущего президента-неудачника Януковича и свою президентскую власть никому не отдаст, и будет защищать ее любой ценой. Основной тезис его "храброго" интервью немецким журналистам: умру, но не сдамся. И дело тут не в его огромном богатстве и властолюбии, а в смертельной опасности его антикоррупционного преследования, после того как он покинет президентский дворец на Банковой", — подытожил Небоженко.

Финансовый обозреватель Александр Дубинский с иронией акцентировал, что немецкие журналисты неправильно поняли Порошенко.

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"Ведь очевидно, что по тексту интервью правильно будет так: — я не люблю народ, — я жизнь отдам за деньги. Просто ошиблись с переводом, наверное. Плохо знают Петю. Хотя после обещаний принять у себя дома всех футбольных фанатов — можно было уже сделать выводы", — считает обозреватель.

Глава Жилищного союза Украины, блогер Александр Скубченко также считает, что в нелюбовь Порошенко к деньгам вряд ли кто-то поверил.

"Порошенко в интервью немецкому изданию заявил, что он не любит деньги. Журналист спросила: "Люблю ли я деньги?" Я ответил: "Нет, я люблю жизнь". Она ушла, так и не дослушав, что моя жизнь — это и есть деньги", — отметил Скубченко.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук напомнил, что "нелюбовь" Порошенко к деньгам ярко показывает работа его кондитерской фабрики в России.

"Порошенко сделал мой день. Оказывается, он не любит деньги.

Сразу вспомнилось, как из-за своей безумной алчности он три года не мог остановить работу фабрики в Липецке. Даже понимая, что это "хоронит" политический рейтинг. Деньги он, понимаешь, не любит", — выразил мнение эксперт.