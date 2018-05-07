Европизация Украины: убит автопром, а теперь и шинпром

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

"Росаву" погубили розовые очки

На днях стало известно, что в Белой Церкви (Киевская область) будет прекращена работа крупнейшего в Украине предприятия по производству шин и автомобильных покрышек ОАО "Росава". Решение о закрытии завода акционеры приняли на собрании, которое прошло 30 апреля. Мощности "Росавы" позволяют выпускать до шести миллионов шин в год, однако за отчетный период предприятие получило астрономический убыток в 717 миллионов гривен при обороте в 875 миллионов. Выйти "в плюс" предприятию не удавалось несколько лет подряд.

В тот же день, когда ОАО решило закрывать производство, на территории завода произошел масштабный пожар, серьезно повредив завод. Пока неизвестно, преследует ли "Росаву" злой рок, или это сотрудники предприятия под шумок решили таким образом скрыть последствия своего воровства, опасаясь скорой проверки.

Еще недавно "Росава" контролировала до 40% внутреннего рынка покрышек. Мощности завода позволяют выпускать до шести миллионов шин в год. Ассортимент предприятия включал более 150 видов шин для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.

Два года назад предприятие имело амбициозные планы по захвату украинского и зарубежного рынка. В 2016 году экспорт продукции вырос на треть. При этом, реализация в Украине выросла на 56%, на внешние рынки — на 24%.

Предприятие гордо заявляло, что ему удалось избавиться от российской зависимости. "95% поставок сырья было именно из Российской Федерации, нашими специалистами были проведены работы и полностью диверсифицированы за счет таких компаний как "Лансес", "Синтез", "Эксен Мобил" и на сегодняшний день мы имеем 100-процентную диверсификацию сырьевых поставок", — заявил в СМИ председатель правления — генеральный директор ЧАО "Росава" Александр Далиба.

Можно сказать, что завод оказался заложником собственных амбиций и иллюзий. Во-первых, компания потеряла российский и бразильский рынки сбыта (около половина продаж), поскольку эти страны ввели заградительные пошлины. Впрочем, белоцерковцы заявляли, что якобы безболезненно пережили подобную потерю. Однако вскоре они потеряли еще один прибыльный рынок — Турцию, которая ввела пошлину в размере 40%. Во-вторых, "Росава" потеряла оптовых покупателей в виде украинских автозаводов. "ЗАЗ", "АвтоКрАЗ", "Луцкий автозавод", "БелоцерковМАЗ", "Червона зірка", "Херсонский машиностроительный завод" до недавнего времени массово закупали ее продукцию. Однако в результате кризиса 2014-2017 годов большая часть автозаводов сократила или остановила производство автомобилей и сельхозтехники. И наконец, в-третьих, "Росава" не успела вписаться в рынок. Долгий период у завода были мощности только по выпуску шин 13 дюймов, популярность которых в мире падает. Последние 3-4 года завод расширял ассортимент за счет производства шин 16 и 18 дюймов, которые предназначены для автомобилей медиум-класса. На модернизацию шли все доходы предприятия. За 5 лет в обновление производства инвестировано около 200 млн грн. Однако полностью обновить производство до европейских стандартов не удалось. РИА Новости | Перейти в фотобанк Будни "гройсманомики": металлургия уже приказала долго жить

Около 90% сырья "Росава" покупает за валюту, после девальвации гривны предприятие не смогло вовремя выполнять свои обязательства. Собственник завода — бизнесмен Константин Жеваго не поддержал "Росаву" в нужный момент, потому что значительная часть его средств была заморожена в его банке "Финансы и Кредит", который сейчас признан банкротом. В итоге, он предпочел закрыть завод, чем тратится дальше на его модернизацию.

Увы, но пока предприятия никак не комментирует, ни решение о закрытии производства, ни пожар на территории завода, поэтому экономические эксперты и представители рынка дают разные прогнозы.

"Сегодня компания "Росава" в новостных лентах встречается чаще других. Сначала всех взбудоражила информация о ликвидации компании, а потом о пожаре на заводе. Кое-кто даже начал связывать эти события между собой. Но в действительности в Белой Церкви горел завод РТИ (резинотехнических изделий), а точнее одно из его помещений, которое находилось в аренде. Что касается ликвидации компании, то это не значит, что остановится завод по производству шин. После того как в него вложили миллионы у.е. в обновление оборудования, запустили в производство за последние годы более десятка моделей новых шин, нарастали продажи на внутреннем и внешних рынках, такое вряд ли кто-то остановит. Возможно, сменится собственник, возможно найдут другой выход из сложившейся ситуации, но, думаю, завод продолжит свою работу. Шины хорошего качества по очень хорошей цене в Украине будут востребованы еще очень долго!", — написал на своей странице в Facebook Заместитель главного редактора в Медиагруппа Автоцентр Юрий Дацык.

"Похоже, "Росава" не выдержала конкуренции с производителями шин из Евросоюза после создания Зоны свободной торговли с ЕС. Такая же судьба ждет очень многие украинские предприятия при отсутствии защиты внутреннего рынка", — заявил на своей странице в Facebook экс-министр экономики Виктор Суслов.

Деиндустриализация под флагом ЕС

Серьезным вызовом для "Росавы" оказался бесконтрольный ввоз на территорию страны подержанных европейских шин. По качеству они часто не уступали новой продукции белоцерковцев, зато стоили значительно дешевле. По данным автоэкспертов, большим спросом пользуются российские шины, производители которых благодаря девальвации рубля смогли предлагать продукцию по приемлемым ценам. Также активно поставляли шины бюджетного класса белорусские, польские и сербские производители. В отличие от «Росавы», они имеют в наличии все типоразмеры шин, а качество у них значительно лучше. Кроме того, они стоят на 30-50% дешевле продукции западноевропейских брендов.

Таким образом, пока белоцерковский завод тратит огромные деньги на то, чтобы стандартизировать производство под нормы ЕС (чтобы выйти на европейский рынок), внутренний рынок быстро захватили бэушные шины, а также новые шины соседей из ЕС, Польши, Сербии и даже России. Украина не сделала ничего, чтобы защитить своего производителя, как это делали соседние страны. В итоге, имеет то что имеет. Крупнейший в Украине производитель шин, на котором работало тысячи рабочих, теперь закрывается.

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Стоит отметить, что это не первое закрытие украинского шинного завода. В 2012 обанкротилась "Днепрошина", которая занимала 10% украинского рынка. Предприятие не смогло пережить экономического кризиса 2008 году и последствий вступления Украины в ВТО.

В ходе двух кризисов 2008-2010 годов и 2014-2017 годов Украина утратила почти весь автопром, а рынок заполонили поддержанные иномарки на "евробляхах", как было в 90-х. Не удивительно, что как только было потеряно собственное автомобилестроение и машиностроение, собственное производство шин оказалось попросту никому не нужным.