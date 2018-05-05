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    День рождения "Азова" по традиции: марш на фоне нацистских скандалов

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    Погромы и нападения радикалов в Украине (274)

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    "Азов" сегодня отмечает четвертую годовщину создания. За эти годы "черные человечки" немало чем отличились - помимо криминального шлейфа поводом для постоянных скандалов служат их неонацистские взгляды. Подробнее - в обзоре РИА Новости Украина.
    Марш Азова в Бердянске
    "Нацкорпус" в facebook

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Марш в Бердянске

    Скандальный полк «Азов» решил отметить четвертую годовщину создания традиционным маршем в Бердянске Запорожской области. Такие же шествия проходили в городе и в предыдущие годы. При этом в 2016 году представители власти Запорожской области были против проведения марша в связи с тем, что он может стать «поводом для российской пропаганды». Вместе с тем акции проходили без ЧП.

    Сначала на Приморской площади города «азовцы» выстроили бронетехнику полка.

    Анонсированная акция, на которую собрались сотни бойцов «Азова» и их лидер — Андрей Билецкий, началась у Дома культуры с церемония вручения штандартов подразделениям полка.

    "Нацкорпус" в facebook
    Марш "Азова" в Бердянске

    После этого началось шествие личного состава, которое возглавили его командиры, в частности сам Билецкий и нынешний командир Игорь Михайленко (позывной "Черкасс"). Колонну «азовцев» под флагами с эмблемой полка сопровождали патрульные. Шествие прошло до Приморской площади, где руководители «Азова» начали свои выступления.

    В целом сам марш прошел без инцидентов, однако в социальных сетях мнения пользователей по поводу шествия, как обычно, разошлись. Одни поддержали скандальных «азовцев», другие — осудили.

    Скриншот

    Как появился «Азов»

    «Азов», как и прочие добровольческие объединения, появился не стихийно, а после указа исполняющего обязанности президента Александра Турчинова о начале контртеррористической операции (14 апреля 2014 года).

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Запрет США финансировать "Азов": Украине оказали услугу - Бортник

    Собственно, начало ультранационалистичному "Азову" было положено 4 мая 2014 года, во время совещания при участии Олега Ляшко, Игоря Мосийчука и Дмитрия Корчинского. На встрече было решено объединить две группы — активистов Автомайдана и ультранационалистов Мосийчука, а также киевских футбольных фанатов. Частично батальон финансировался из госбюджета, а также из частных пожертвований и помощи бизнесменов, в частности олигархов Игоря Коломойского и Сергея Таруты. Подготовка личного состава полка изначально проходила в городе Бердянск.

    Позднее власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований. После чего Минобороны Украины предложило добровольческим батальонам вступить в ряды вооруженных сил Украины. Так «Азов» официально перешел в ряды Национальной гвардии. В 2016 году на базе «Азова» была создана радикальная политическая партия «Национальный корпус».

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    "Каждый в МВД может сказать, что "Азов" — это любимое детище Авакова, на которое не жалко средств", — писала Дарья Егорова

    "Нацкорпус" в facebook
    Марш "Азова" в Бердянске и Андрей Билецкий

    Командовал «Азовом» ныне народный депутат Андрей Билецкий, который продолжает ним опекаться. Билецкий в 2008 году организовал неонацистскую группировку "Социал-национальная ассамблея", позднее возглавлял харьковскую ультранационалистическую организацию "Патриот Украины".  По обвинению в экстремизме и покушении на убийство сидел более двух лет под следствием — до "победы Майдана" в феврале 2014-го. Билецкий — социал-националист, он считает, что историческая миссия украинской нации — «возглавить крестовый поход белой расы». Он известен в националистических кругах под прозвищем «белый вождь».

    «Азову» от движения «Патриоты Украины» достался знаменитый символ — языческий оберег "волчий крюк" (нем. Wolfsangel). Данный символ во время Второй мировой войны был эмблемой дивизии СС "Дас Райх" и позже широко использовался неонацистскими организациями в Европе. Сам же Билецкий объясняет символ, как наложенные друг на друга украинские буквы в «историческом начертании» «I» (укр. Ідея) и «N» (укр. Nації).

    Также на эмблеме «Азова» использовался символ "Черное солнце" (Schwarze Sonne), оккультная эмблема Третьего рейха.

    В целом, «азовцев» в интернете часто называют еще «черными человечками».

    пресс-служба "Азова"
    Марш "Азова" в Бердянске

    Обвинения в неонацизме

    За четыре года существования «Азов» своей деятельностью заработал себе скандальную репутацию. Перекрытие дорог, блокады банков и фур РФ, захваты зданий, пикетирование «Интера», драки и даже убийства — это не весь перечень эксцессов из криминального шлейфа. Так, в минувшем году двое «азовцев» были задержаны по подозрению в зверском убийстве 18-летнего студента Даниила Савченко, изувеченное тело которого нашли в канаве у моря в Мариуполе.

    Эксперт о запрете Госдепа США на поставки оружия Азову. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Эксперт о запрете США на поставки оружия "Азову"

    Наряду с этим, «Азов» неоднократно обвиняли в радикальном национализме и даже фашизме. Благодаря своим неонацистским взглядам «азовцы» стали известны не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Так, 10 июня 2015 года Палата представителей Конгресса США приняла поправку членов палаты Джона Коньерса и Теда Йохо, запрещающую использование средств Департамента обороны США для «предоставления оружия, обучения или другой поддержки батальона «Азов».

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    Он охарактеризовал «Азов» как неонацистское, фашистское, расистское и антисемитское подразделение и отметил, что после окончания военных действий подобные организации будут представлять существенную угрозу украинскому правительству и народу.

    Весной 2017 года нижняя палата конгресса США запретила Украине тратить выделяемые ей средства на поддержку "Азова", закрепив соответствующее положение в законопроекте об ассигнованиях Пентагону. Уже в этом году полк в очередной раз попал в черный список Конгресса США — структуре с сомнительной международной репутацией отказали в американском оружии. Не так давно 56 конгрессменов США направили письмо в Госдеп с критикой антисемитизма в Украине. Конгрессмены упомянули и "Азов", назвав его "неонацистским" ("neo-Nazi Azov Battalion").

    По данным материалов открытых источников интернет

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