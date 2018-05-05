Хроника 4 мая: стрельба в Никополе, взрыв в Киеве, кошмарное ДТП в Днепре

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Прокуратура отреагировала на высказывания руководителя одесского отделения "Правого сектора" Татьяны Сойкиной, а представители организации "C14" задержали в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги, воевавшего в Донбассе против украинской армии, и привели его в СБУ. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Стрельба в Никополе

В пятницу утром во время внеочередной сессии Никопольского городского совета между депутатами и радикалами возникла потасовка и стрельба. Стрелял депутат, которому представители "Правого сектора" надели на голову пакет с кефиром, при этом радикалы облили зеленкой мэра города Андрея Фисака. Полиция открыла по факту инцидента два производства.

Взрыв в Киеве

На улице Кирилловская, 117 в Подольском районе Киева (Куреневка) в ночь на субботу прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина. ЧП произошло примерно в 00.45; предварительно, взорвалась граната. По данным СМИ, правоохранители установили личность погибшего при взрыве по удостоверению Участника боевых действий (УБД). Мужчина погиб у входа в охранную фирму, его тело изуродовано взрывом и осколками.

Задержание бразильца

Представители националистической организации C14 задержали в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги, воевавшего ранее на стороне ополченцев в Донбассе, сообщил участник C14 Евгений Карась. Лусварги был задержан украинскими правоохранителями в октябре 2016 года в аэропорту "Борисполь", сразу после его прибытия в Украину. Печерский районный суд Киева приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в боях на стороне ДНР. Позднее приговор был отменен из-за процессуальных нарушений, Лусварги был освобожден. По словам Карася, Лусварги "недалеко сбежал", его схватили на территории посольства Бразилии в столице Украины.

Гибель контрактника

Военнослужащий службы по контракту получил смертельные травмы в ходе учений на одном из полигонов Черниговской области, сообщается на странице 72-й Отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев в Facebook. "В ходе проведения учений на одном из полигонов Черниговской области вследствие нарушения мер безопасности получил травмы, несовместимые с жизнью, военнослужащий военной службы по контракту солдат Усик И. А". – сказано в сообщении. Назначено служебное расследование.

Антисемитские заявления "правосеков"

Прокуратура решает вопрос о назначении лингвистической экспертизы высказываний руководителя одесского отделения "Правого сектора" Татьяны Сойкиной, которая на марше националистов в Одессе 2 мая, в частности, заявила, что Украина должна принадлежать украинцам, а не "жидам" и призвала "отчистить Украину". "Сейчас правоохранители выполняют необходимые следственные действия. В частности, изучают видео с высказываниями. Будет дан экспертный анализ этим высказыванием, решается вопрос о назначении лингвистической экспертизы", — сообщила в комментарии ТСН сотрудник областной прокуратуры Наталья Хорунжая.

Чеченская диаспора и Найем

Представители чеченской диаспоры, а также адвокат молодых парней, которые стали участниками избиения народного депутата, рассказали свою версию конфликта, а также показали новое видео. На конференции присутствовал адвокат Олег Ищенко и представитель чеченской диаспоры в Украине Салман Садаев. Фактически они повторили версию адвоката трех участников конфликта, в соответствии с которой он сам их обогнал и преградил дорогу, вынудил их остановиться и вышел из своей машины. Сейчас же, подчеркнули участники брифинга, Мустафа использует эту ситуацию исключительно для самопиара.

Кошмарное ДТП в Днепре

В Днепре утром 4 мая произошла резонансная авария: на улице Космической металловоз, груженный трубами, врезался в парковку супермаркета "АТБ". Огромная машина с отказавшими тормозами снесла на своем пути 12 автомобилей, припаркованных у магазина. Сразу после происшествия стало известно, что в результате происшествия погиб человек, еще трое ранены. Спустя час после аварии в социальных сетях также были опубликованы видеокадры, на которых видны последствия масштабного ДТП.

Новые репрессии Жданова

Очередной грандиозный скандал разгорается в украинском спорте. Вопреки запрету профильного министерства в лице Игоря Жданова украинская делегация все же отправилась на турнир в российском Каспийске. И тут же вместо пожелания успеха получила вдогонку "напутствие" от министра-патриота, который на своей странице в Facebook разразился гневным пассажем. Назвав "туристической поездкой" участие украинской делегации в РФ, Жданов посчитал важным подчеркнуть, что его министерство не дало на нее ни одной копейки.

Аномальная погода и температурные рекорды

Погода в Киеве взялась за рекорды. После долгой и холодной зимы в конце апреля – начале мая наступило настоящее лето. Максимальная отметка на термометрах города в среду, 2 мая, показала 30,0°С – это повторение показателя 1934 года. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Еще один рекорд погода установила в темное время суток: ночь на 2 мая в столице оказалась рекордно теплой за всю историю наблюдений. Столбик термометра в самый холодный момент показывал +15,7°С. Но рекордная жара не только удивила горожан, но и прибавила им проблем. Организм большинства людей просто не успел адаптироваться, что может привести к изменению давления и даже вызвать гипертонический криз.