Тренд дня: "трагедия 2 мая - палачи на свободе, заказчики - в креслах"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В среду исполнилось четыре года со времен трагедии в Одессе. 2 мая 2014-го в районе Греческой площади начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными "ультрас" из Одессы и Харькова, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Столкновения продолжались более шести часов. Участники беспорядков использовали огнестрельное оружие, "коктейли Молотова", ножи, топоры, деревянные палки, биты, нунчаки, камни. Беспорядки закончились уничтожением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. По официальным данным, в ходе событий 2 мая в Одессе погибли 48 человек, более 250 пострадали.

В четвертую годовщину в Одессе прошли траурные мероприятия. Горожане и гости Одессы несли цветы к местам, где погибли люди. Памятные мероприятия в этом году традиционно прошли при повышенных мерах безопасности. Также националисты провели в Одессе "марш украинского порядка".

Киевский журналист Вячеслав Чечило считает, что та часть общества, которая поддержала убийства людей в Одессе четыре года назад, в результате уезжает из Украины.

"Четыре год назад были "жареные колорады". У победителей была эйфория. Они ходили делать селфи на фоне трупов, абсолютно искренне веря, что человеческая мораль к ним уже неприменима. Они были почти небожители. Но с тех пор их сильно попустило. Они <…> Донбасс, <…> экономику, <…> страну, безвольно отдав ее банде мародеров, и сейчас разбегаются из Украины с криками "мы не за это стояли", — написал Чечило на своей странице в Facebook.

При этом он отмечает, что вряд ли в обозримом будущем виновные в разрушении страны будут привлечены к ответственности.

"Я далек от мысли, что кто-то когда-то накажет тех, кто своими благими намерениями разрушил мирную жизнь миллионов людей. Но почти не сомневаюсь, что они накажут себя сами", — резюмировал журналист.

Главред одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев обратил внимание, что на сегодняшний день наблюдается парадоксальная ситуация — многие политические украинцы пытаются гордиться трагедией 2 мая — дескать, пусть и страшной ценой, но сделали большое патриотическое дело. Журналист акцентировал, что Куликово поле по состоянию на 1 мая 2014 года не было потенциальным зародышем восстания.

"Собственно, основные усилия его лидеров начиная с марта были направлены на то, чтобы канализировать энергию масс и этого восстания не допустить. Как минимум трижды (только из того, что знаю я) лидеры Куликова поля перехватывали инициативу у тех, кто пытался толкнуть народ на кое-что погорячее. Тот же Долженков лично предотвратил попытку штурма СБУ, имевшую все шансы стать удачной (против примерно двух тысяч штурмующих — два десятка "Беркутов", по своей инициативе повязавших ленты, да дюжина "нутрёшников", перешуганных до потери пульса; плюс — ещё кто-то в здании, конечно, но если бы понеслось — кто знает, как оно бы обернулось)", — прокомментировал Ткачев.

Он пояснил, что горячие головы, желающие восстания, имелись в достаточном количестве, но авторитет сцены Куликова поля сдерживал их. По мнению Ткачева, то, что восстания не случилось — результат существования Куликова поля в том виде, форме и составе, который определился после 1 марта 2014-го.

"То, что такое восстание было возможно, и что оно могло иметь успех по крайней мере на начальном этапе, прекрасно показал успешный штурм городского управления МВД 4 мая. К слову, тот факт, что даже тогда, уже после всего, что случилось, никто (кроме троих человек, которых быстро одёрнули — я дотошно точен в фактах) не попытался, скажем, захватить хранящееся в здании оружие, хорошо показывает, чего стоят все эти рассказы о "Куликовом поле как центре заговора". Не случись 2 мая, не будь образцово-показательный разгон по николаевско-харьковско-запорожскому сценарию так нужен стольким людям в Одессе и Киеве, Куликово поле в том виде перестало бы существовать уже через пару недель. Говорить о "ликвидации угрозы" могут либо лжецы и манипуляторы, либо полные идиоты", — считает журналист.

Он уверен, что организаторы 2 мая прекрасно знали, что это именно так. Поэтому на тот момент вопрос стоял не в ликвидации потенциального очага восстания, а лишь в том, кто будет губернатором Одесской области к моменту выборов президента. По итогу случившегося 2 мая, как отметил Ткачев, Украина получила навсегда несмываемое кровавое пятно на своей репутации.

"2 мая в Одессе и 9 мая в Мариуполе войдут в историю украинства очередной страничкой бессмысленного варварства — наряду с еврейскими погромами Петлюры и резнёй поляков бандеровцами на Волыни. Во-вторых, несколько тысяч одесситов, которые до 2 мая бродили по улицам города с транспарантами, а после 2 мая взяли в руки оружие и поехали воевать на Донбасс. Прибавьте сюда ещё тысячи людей из разных городов Украины, России и Белоруссии, которые после 2 мая сказали себе "ну, это уж слишком" и сделали то же самое", — подчеркнул Ткачев.

Также в обществе произошел совершенно непреодолимый политический раскол.

"Одесса разделилась на тех, чьих друзей убили в Доме профсоюзов и на тех, чьи друзья убивали в Доме профсоюзов. Это не всегда (к счастью) принимает драматические формы, но это всегда берётся в расчёт. И между первыми и вторыми никогда (думаю, вообще никогда) не будет больше никакого сотрудничества и взаимодействия в общественно-политической сфере. Мне приходится даже оправдываться за то, что я помогаю одной из волонтёрских групп, поддерживающих ожоговое отделение клинической больницы — то, где лечат обожжённых детей. Почему? Потому что волонтёры — с другой стороны. "Не наши", — привел пример Ткачев.

По его наблюдениям, 2 мая изменило украинцев, которые до этой трагической даты считали убийство по политическим мотивом чем-то невозможным.

Юрист Андрей Портнов выразил свое мнение по поводу того, кто стоит за трагическими событиями в Одессе.

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"Друзья, мы все должны знать и помнить, что за организацией четыре года назад массовых убийств в Одессе стоит сегодняшний руководитель парламента Парубий, а за их сокрытием и легализацией — Президент Порошенко. После потери ими власти, судить их необязательно. Но жёстко наказать — обязательно", — уточнил юрист.

Экс-министр юстиции Елена Лукаш назвала массовую гибель людей 2 мая одесской Хатынью.

"Публичное жестокое убийство людей. Под прицелами видеокамер. С согласия власти. Под восторженные аплодисменты и комментарии бесов. Прошло уже 4 года. Результатов расследования нет. Правда об Одесской Хатыни замалчивается и прячется. Палачи на свободе. Заказчики в креслах. Постоянные призывы международных организаций завершить расследование и покарать преступников игнорируются. Причины понятны. Власть имеет непосредственное отношение к этому массовому убийству людей", — считает Лукаш.

Она напомнила несколько цитат из доклада ООН минувшего года, в которых отмечается, что за гибель людей в Одессе так никто и не ответил.

"Никто так и не привлечен к ответственности за гибель 48 человек. Следствие осуществляется избирательно, а в идущих судебных процессах продолжают иметь место неоправданные задержки и вмешательство"; "активисты-сторонники единства Украины продолжают вмешиваться в независимую деятельность судей"; "суд по делу об актах насилия 2 мая характеризуется существенными недочетами с точки зрения гарантий надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства", — отметила юрист.

Лукаш подчеркнула, что придет время, и "палачи ответят за все свои преступления".

Финансовый обозреватель Александр Дубинский прокомментировал состоявшийся в Одессе марш "Национального корпуса".

"На второй минуте руководитель руководитель одесской областной ячейки "Правого Сектора" Татьяна Сойкина сообщает, что Нацкорпус очистит Украину от жидов. Ст.161 Криминального кодекса ("разжигание межнациональной вражды"). На митинге также видны флаги и слышны радостные крики представителей партии "Свобода", — обратил внимание Дубинский.

Он задался вопросом, какими методами Украину будут очищать от жидов указанные политические силы и объединения.

"Напомню, 17—25 октября 1941 года были расстреляны или сожжены заживо 35 тысяч евреев-одесситов. Во время румынской и немецкой оккупации убиты более 100 000 евреев, проживавших между Днестром и Южным Бугом", — напомнил обозреватель.