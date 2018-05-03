Проблемный "ПриватБанк": людям и стране убытки, олигархам — списание

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Дорогой "ПриватБанк"

Государственный статус "ПриватБанка" и огромные бюджетные вливания не смогли остановить банк от скатывания в финансовую пропасть. В 2017 году финучреждение получило 23,9 миллиарда гривен убытка — на 1 миллиард больше, чем ожидалось ранее. При этом, как показали данные финотчетности, "Приватбанк" в прошлом году списал 5,56 миллиарда гривен кредитов, которые были выданы до национализации. Списание произошло за счет резервов, то есть, за счет денег налогоплательщиков. Таким образом, менеджеры банка посчитали, что вернуть 5,5 млрд грн у Коломойского не представляется возможным.

Как сообщалось ранее, нанятые украинским государством детективы частного агентства Kroll провели так называемый forensic-аудит банка, который охватывал 10 лет деятельности банка, в результате чего пришли к выводу, что ущерб, нанесенный "ПриватБанку" в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигает 5,5 миллиарда долларов.

Минфин и руководство государственного "ПриватБанка" обратились в Лондонский арбитраж, в результате чего суд наложил арест на активы экс-владельцев банка Коломойского и Боголюбова и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Ранее Кабмин заявил, что не ожидает погашения проблемных кредитов в портфеле "ПриватБанка" в ближайшие годы. При этом, по данным НБУ, более 95% корпоративного кредитного портфеля банка — это инсайдерские займы, которые придется оплачивать за счет бюджета. На пополнение капитала "ПриватБанка" государство уже потратило почти 5% ВВП.

"На сегодня государство фактически потратило почти 140 млрд грн на докапитализацию Приватбанка из-за того, что ранее из него были выведены деньги, или предоставлены недостаточно обеспеченные кредиты, которые никто не возвращает", — заявил в министр финансов Александр Данилюк.

Госбанки деградируют

По данным НБУ, после перехода "ПриватБанка" в госсобственность доля государства в банковском секторе достигла 56% по чистым активам и 62% по депозитам населения. В Нацбанке считают, что в течение следующих нескольких лет государство должно уменьшить присутствие в банковском секторе.

"Первым шагом в реформировании и подготовке госбанков к приватизации должно стать принятие закона, который введет независимые наблюдательные советы и выведет банки из сферы влияния политических интересов", — сказано в сообщении НБУ.

Однако воз и ныне там. Сейчас государство контролирует пять банков: "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк", "Укргазбанк", и небольшой "Расчетный центр". В "Стратегии развития госбанков" до 2020 года", которую предложил НБУ, предусмотрено, что через 4 года в собственности государства останется только "Укрэксимбанк". Другие банки должны быть частично или полностью проданы в ближайшие 3-5 лет. К концу 2018 планируется продать по 20% "ПриватБанка" и "Ощадбанка", а также 100% "Укргазбанка". А к 2020 году государство должно полностью выйти из "Ощадбанка" и продать не менее половины акций "Приватбанка". Предполагается, что совладельцами госбанков станут международные организации.

При этом, государственная гарантия вкладов есть только у двух госбанков — "Ощадбанке" и "Укрэксимбанке". Что касается "Привата", то президент Порошенко обещал дать госгарантию и ему. Соответствующий закон принят, однако президент так и не подписал его. Скорее всего, он вряд ли подпишет закон в обозримом будущем, а значит, вкладчики банка защищены также, как и клиенты других банков (то есть, имеют право на возврат только 200 тыс. грн).

Пока крупнейшие банки страны находятся в государственной собственности, чиновники используют их на полную мощность в своих целях. Например, заставляя покупать государственные облигации, таким образом, вовлекая в скрытую эмиссии гривны. По сути, банки, вместо кредитования бизнеса и населения, вовлечены в государственные финансовые пирамиды.

Также чиновники высшего ранга используют госбанки для финансирования своего бизнеса. Недавно в СМИ всплыла информация о том, что ПАО "АК Богдан-Моторс" принадлежащая партнеру Петра Порошенко Олегу Свинарчуку-Гладковскому, хочет отсрочить выплату государственному "Укрэксимбанку" задолженность на сумму в 150 миллионов гривен, возникшую еще в августе 2014 года. Руководство госбанка задним числом снизило проценты по кредитам для Гладковского до 0,1%.

Клиенты "Привата" в опасности?

После того, как "ПриватБанк" перешел в госсобственность, его сразу же стали использовать в госцелях. В итоге, банк стал стремительно деградировать, все больше превращаясь в казенную структуру в худшем значении этого слова. "ПриватБанк" стали заставлять скупать гособлигации. Так, в структуре процентных доходов ¼ заработка — это доходы от государственных ценных бумаг.

"Процентные доходы банка всего упали на 22%, притом, что доходы по госбумагам выросли на 12 100% (я не ошиблась с нулями и отсутствием запятых: в 2016 было 51 млн, в 2017 – 6 223 млн). В целом в структуре процентных доходов на госбумаги приходится ¼. Процентные доходы по "физикам" выросли на 32%, а вот по "юрикам" упали на 86%, видимо не захотели платить госбанку, раз он за ними гоняется. Процентные доходы от малого и среднего бизнеса выросли всего на 9%. Зато взлетели процентные доходы по банкам +2050%… Если валится стратегия по рознице и МСБ от наблюдательного совета, то Галина Даниловна (и.о. главы правления "ПриватБанка" Галина Пахачук — Ред) сделает хороший казначейский банк", — отметила на своей странице в Facebook бывший корпоративный секретарь "ПриватБанка" Виктория Страхова.

В своем финансовом отчете "ПриватБанк" имеет амбиционные цели. В 2018 году планирует нарастить качественный кредитный портфель на 5%, депозитный портфель — на 8%, получить погашение части токсичных активов, сохранить адекватность капитала на уровне 14-15%. Однако вряд ли подобные планы удастся реализовать на фоне убытков, постоянных государственных вливаний и стремительной деградации банковской машины. Из финучреждения массово уходят технические сотрудники, на которых собственно и держалась финансовая мощь банковского учреждения.

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В феврале-марте у "ПриватБанка" стали проходить массовые сбои в работе программы "Приват 24", через которую осуществляется львиная часть денежных переводов внутри страны. Клиентов "выбрасывало из системы" якобы из-за ошибки связи. Не работало также часть банкоматов и терминалов. Сбои в работе системы периодические происходили и в апреле. В частности, не работали некоторые операции в системе Приват24, а также при использовании терминалами карт банка.

Ухудшается ситуация и с информационной безопасностью. Ранее СМИ сообщали, что сервера "ПриватБанка" были взломаны, а личные данные клиентов ушли в Россию. В распоряжение журналистов попали скриншоты внутренней переписки сотрудников департамента ИТ-безопасности банка. В своем чате они обсуждают взлом серверов банка и скачивания оттуда данных о клиентах на внешние сервера.

Не исключено, что в ближайшее время "ПриватБанк" не сможет выполнять возложенные на него функции главного банка страны, а выделенные на его спасение 150 миллиардов гривен окажутся разворованными.