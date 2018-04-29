Безвозвратные миграционные потери Украины

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Недавно Центр экономической стратегии (ЦЭС) Украины обнародовал данные исследования под названием "Сколько украинцев уехало за границу и что с этим делать государству". По результат исследования, сейчас Украина входит в первую десятку стран-доноров международных мигрантов в мире. По разным оценкам, число трудовых мигрантов достигает 4 млн человек, при этом одновременно за пределами страны может находиться около 2,6-2,7 млн человек.

Авторы подсчитали, что за границей решили работать 16% трудоспособного населения страны. Наиболее мощный фактор — экономический, украинцы ищут более высокую оплаты труда. Миграция неквалифицированных кадров сейчас носит маятниковый, краткосрочный характер: большинство трудовых мигрантов зарабатывают деньги за рубежом и предпочитают вернуться обратно в Украину. Но это позволяет снизить уровень бедности и безработицы в стране.

Утверждается, что на решения украинцев повлияли события в Крыму и война в Донбассе. Эти обстоятельства, в сочетании с упрощением законодательства в странах Восточной Европы, изменили структуру миграционных потоков. Хотя Россия — все еще один из самых популярных миграционных направлений, с 2014 года миграционный поток изменил направление из России в Польшу.

ЦЭС подчеркивает, что в 2014-2016 годах украинцы "начали ездить в западном направлении на 42% чаще". Количество мигрантов, которые официально выезжали на заработки, возросло втрое.

Миллионы не вернутся

Как отмечают авторы исследования, по данным Госпогранслужбы, с 2001 года направление движения украинцев через границу не меняется и не становится меньшим: ежегодно выезд превышает въезд. И совокупный чистый выезд украинцев за пределы страны за 2012-2017 гг составил 6,3 млн человек. Большое негативное сальдо может свидетельствовать о том, считают авторы исследования, что объемы миграционных потоков на самом деле намного больше, чем официальные оценки мигрантов в странах, куда они выезжают, а количество постоянного населения Украины отличается от официальных данных.

Чтобы сделать выводы, как миграция влияет на Украину, авторы исследования предлагают разобраться в ее положительных и отрицательных последствиях. Самым заметным положительным фактором внешней трудовой миграции украинский является то, что большинство заработанных за рубежом средств возвращаются в Украину. Эти средства поддерживают курс национальной валюты и финансируют потребление домохозяйств. Таким образом, крупнейшая европейская страна с богатыми природными и людскими ресурсами, культурой и индустриальными традициями, в значительной мере "держится" благодаря неквалифицированному труду своих граждан.

К наиболее значимым негативным факторам авторы записки отнесли дисбалансы на рынке труда, повышенные ожидания работников по размерам заработной платы, возможно углубление неравенства в доходах между домохозяйствами, неэффективное использование государственных средств на социальную защиту.

Исследование глобальное и должно было показать, что не все так страшно в современных украинских миграционных потоках, поскольку наблюдается устойчивый тренд перераспределения миграции украинцев из России в Европу.

Также исследователи настаивают, что сама по себе миграция не страшна, так как подавляющее большинство украинцев возвращается на родину. И только одна цифра, выбивается из этого "позитивного доклада". 6,3 млн. украинцев с 2002 года выехали из Украины и не вернулись. И это без учета миграции из неподконтрольного Киеву Донбасса.

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Точной статистики по направлениям трудовой миграции в региональном разрезе не существует. Однако можно опираться на социологические исследования, которые дают достаточно точную картину предпочтений украинцев.

По заказу Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству социологическая группа "Рейтинг" в 2016 и 2017 гг. провела ряд исследований, которые продемонстрировали, что украинцы выезжали на работу в Польшу (36%), Россию (25%), по 5% работали в Чехии и Германии, 3% — в Италии, остальные — в других странах, преимущественно Западной Европы. Почти 30% респондентов отказалась отвечать на этот вопрос, и можно предположить, что большинство из них работают именно в России, но рассказывать об этом считают неэтичным.

Почему для украинцев Польша является привлекательной страной для трудоустройства, объясняет президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"Давайте сравним несколько цифр. С начала года польским правительством установлена минимальная заработная плата в размере 510 евро, в то время как минимальная зарплата в Украине составляет 110 евро. Разница очевидна. Поэтому для украинцев выгоднее сегодня работать в Польше, особенно кратковременно. Однако величина зарплаты — не единственный фактор, который привлекает украинцев. В связи с культурной и языковой близостью работник, приехавший в Польшу, очень быстро осваивается здесь, перестает чувствовать себя чужаком и занят тем, что зарабатывает деньги для себя и своей семьи, оставшейся в Украине", — сказал Василий Воскобойник.

На руку власти

Есть и очень выгодный действующей власти аспект массовой трудовой миграции украинцев. Социальное напряжение в обществе, которое неизменно должно было нарастать пропорционально экономическим проблемам, не достигло ожидаемого многими политиками и аналитиками градуса.

"Экономическое объяснение данного феномена достаточно простое. Украина — открытая экономическая система. Поэтому, когда обостряются проблемы, они не обязательно должны взорваться внутри страны. Они могут быть канализированы и через внешние шлюзы. Так, серьезный всплеск в уровне безработицы, который мог бы произойти в 2017-м и привести к куда более значительному росту социального напряжения, не произошел по одной простой причине — он был стравлен через увеличенную трудовую миграцию", — считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Дефицит кадров

Сегодня для каждого третьего работодателя в Украине самой главной является проблема оттока кадров. При этом жалуются на острую нехватку квалифицированной рабочей силы представители как малого, так и среднего, и крупного бизнеса.

Но пока что из-за недостаточного уровня экономического роста нехватка квалифицированных работников в стране не критическая.

Но в правительстве уже обеспокоены сложившейся ситуацией и предупреждают об угрожающей тенденции. В начале апреля первый заместитель министра социальной политики Ольга Крентовская сообщила, что через несколько десятков лет дефицит кадров в Украине будет угрожать экономической безопасности государства.

Европейские страны всячески упрощают доступ на свои рынки для украинских работников. Еще летом прошлого года Польша разрешила приезжающим по безвизу работать на сезонных работах. Правительство Чехии вдвое увеличивает квоты на прием работников из Украины — до 19,6 тыс. в год. В целом именно безвиз, которым так гордится президент Украины, является причиной того, что украинцы массово едут работать за рубеж.

По словам Крентовской, другие страны уже начали конкурировать между собой за привлечение работников. Спрос на украинских заробитчан больше всего растет в Польше, Словакии, Литве и Хорватии. Так, по подсчетам Союза предпринимателей и работодателей Польши, для поддержания роста экономики этой стране необходимо привлечь 5 млн мигрантов, а общее количество выданных приглашений на работу в 2018 году для украинцев составит 3 млн.

Депопуляция

Следует отметить, что проблема нехватки квалифицированных кадров связана не только с трудовой миграцией, но и с естественной убылью населения. По оценкам ООН, Украина входит в пятерку стран по темпам сокращения населения. Так, ООН оценивает население Украины, включая АР Крым, в 2017 году в 42,2 млн чел., но уже к 2050 году население страны сократится на 18%, до 36,4 млн чел. В любом случае значительное снижение численности населения в среднесрочной перспективе является угрозой национальной безопасности страны.