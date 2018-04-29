Уже на грани. Почему украинцы сами легко сводят счеты с жизнью

Фото Управления Национальной полиции Украины в Днепре

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Полиция Киева констатирует, что за последнее время в столице увеличилось количество самоубийств. А в один из дней было пять случаев суицида — двое застрелились, двое повесились и один выпал с высоты. При этом, как отметил начальник главка национальной полиции Киева Андрей Крищенко, на фоне огромного количества самоубийств, уменьшилось количество убийств. В столице, по его словам, давно такого не было.

Украины в топ-лидерах по суицидам

По количеству самоубийств Украина вошла в 25 стран с самым высоким показателем самоубийств — лидеров в Европе. На 100 000 человек приходится 22 самоубийства. Суицид на втором месте после смерти по естественным причинам и от внешних факторов — несчастных случаев, ДТП и так далее. Среди добровольно ушедших из жизни большинство подростков до 14 лет, но от них почти не отстают молодые люди от 14 до 29 лет, женщины и мужчины за 40 лет. А сейчас в группе риска оказались пенсионеры.

Социологи утверждают, что официальная статистика самоубийств значительно отличается от реальных цифр (в 2-4 раза), поскольку в нее попадают только явные случаи. Также никем не фиксируются случаи неудачных попыток ухода из жизни, которых в 7-10 раз больше.

А социально-экономическая ситуация в стране свидетельствует о том, что этих случаев будет больше. Потому что, как правило, финансовые, материальные проблемы, безысходность толкает людей на сведение счетов с жизнью. Но кроме этого влияет и эмоциональная составляющая. Молодежь идет на этот шаг из-за неразделенной любви, конфликтов с ровесниками или же близкими людьми. В таком случае они оставляют записки, где пишут, кого надо винить в их смерти. Но кроме этого, они часто становятся жертвами так называемых "смертельных интернет-квестов".

В феврале этого года Верховная Рада Украины изменила уголовную ответственность за доведение до самоубийства. Законодательным актом установлена уголовная ответственность за любое содействие лицу в совершении самоубийства или попытки самоубийства. В ч.1 ст.120 Уголовного кодекса Украины "доведение до самоубийства" в новой редакции сказано, что "доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, что является следствием жестокого с ним обращения, шантажа, систематического унижения его человеческого достоинства или систематического противоправного принуждения к действиям, которые противоречат его воле, склонение к самоубийству, а также других действий, способствующих совершению самоубийства". В качестве наказания за это депутаты приняли ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Но напугает ли это домашних тиранов, или же наше правительство, которое своими действиями, повешением цен, налогов, тарифов — толкает украинцев петлю.

Жизнь доводит до крайней черты RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк Психиатр: суицид — проблема, которая имеет массовый характер

Нельзя сказать, что правительство Украине не озаботилось этой проблемой. В Минздраве заявили о создании национальной телефонной горячей линии для эмоциональной поддержки и предотвращения самоубийств. Которая будет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, звонки будут бесплатные, анонимность и максимальная эмпатия к клиенту гарантируется. А главное, что планируется за службой закрепить один единственный номер по все стране.

Проект "Линия жизни. Украина", в рамках которого будет открыта горячая линия, возглавил Пит Шмигель — бывший генеральный директор общественной организации LifelineAustralia. Сегодня идет поиск доноров.

В мире, в развитых странах, подобные "линии жизни" очень популярны и ежегодно спасают десятки тысяч жизней, потому что в кризисной ситуации человек может выговориться, его выслушают и услышат, поддержат и объяснят, что ситуация не безнадежна и посоветуют, куда обратиться за помощью.

Но пока только эта служба создается, украинцы продолжают уходить из жизни. При этом, с каждым годом все больше и больше украинцев.

"Оглянитесь вокруг, посмотрите, что происходит. Сколько стариков стоят с протянутой рукой доведенных до отчаяния нищенской пенсией, огромными коммунальными тарифами и космическими ценами на лекарства. Но стоят и просят те, кто это может, многие голодают, воруют продукту в супермаркетах, пытаются продать что-то из своих старых вещей, а когда совсем отчаиваются — совершают суицид. Не лучше ситуация с людьми предпенсионного возраста. Кто-то потеряли бизнес, хорошую работу, у кого-то долги в банках и ноль перспективы, потому что возраст. Им стыдно перед семьей, им стыдно перед окружающими и они считают, что если уйдут из жизни освободят родных от проблем. Женщины больше держатся, но очень эмоционально неустойчивы, они чаще решаются на последние шаги из-за проблем в семейной жизни, как и молодые люди, которые теряют "любовь всей своей жизни". Впрочем, случаи бывают разные и индивидуальные. Но основная проблема в том, что мало кто, почувствовав неладное, обращается за профессиональной помощью к психологам. А ведь многим это смогло бы сохранить жизнь", — рассказывает РИА Новости Украина психолог Светлана Остапенко.

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Ну и не стоит забывать, что в Украине появилась одна категория потенциальных самоубийц — ветераны АТО. За четыре года конфронтации на Востоке страны свели счеты с жизнью более тысячи бойцов.