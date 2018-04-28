Хроника 27 апреля. Встреча Трампа и Меркель, особой порядок в Донбассе, примирение в Корее

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Президент США и канцлер ФРГ провели переговоры в Вашингтоне, командование Объединенного оперативного штаба вводит особый порядок в Донецкой и Луганской областях, КНДР и Южная Корея прекращают враждовать. Об этих и других новостях пятницы в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Трамп и Меркель обсудили урегулирование конфликта в Донбассе

Германия приветствует активное участие США в урегулировании ситуации в Украине. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом после их переговоров в Вашингтоне.

"Конечно же, мы говорили об Украине, где мы очень тесно вместе работаем в том, что касается действий России через оккупацию Крыма и ситуации на востоке Украины", — сообщила Меркель.

Она выразила большое удовлетворение тем, что американская администрация очень тесно работает по этой тематике с партнерами, что расширяет формат Минских соглашений. С точки зрения противостояния, конфликта с Россией, роли России в Сирии между Берлином и Вашингтоном есть большое единство мнений, отметила канцлер.

"Никто не заинтересован в том, чтобы не иметь хороший отношений с Россией, но там, где речь заходит о конфликтах, о том, что происходят какие-то вещи, например, в Украине, вещи надо называть своими именами, и принцип территориальной независимость страны, такой как Украина, крайне важен и должен соблюдаться", — сказала она.

В Донбассе вводят особый порядок

Командование Объединенного оперативного штаба с 30 апреля введет особый порядок в Донецкой и Луганской областях, он вступит в силу с началом операции Объединенных сил, которой сейчас управляют военные, а не представители Службы безопасности Украины.

Зона безопасности охватывает территорию всей Донецкой и Луганской областей до административных границ с Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областями, а также Азовским морем, сообщает Hromadske со ссылкой на соответствующий документ.

Порядок пропуска разделен на три зоны: зеленая — доступ ограничен, желтый — пребывание при наличии документов (в этой зоне проводится досмотр вещей и транспорта) и красный — пребывание лиц временно ограничено или запрещено. В зоне проведения операции доступ возможен только людям, которые живут в районе операции, имеют родственников и документы, которые об этом свидетельствуют, а также места захоронения родных или недвижимость. Также туда могут проехать дипломаты или гуманитарные миссии при наличии документов.

Венгрия призвала Украину "прекратить фейковую пропаганду"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Украину "прекратить фейковою пропаганду" о влиянии третьей стороны на венгерскую политику в отношении Киева. Об этом он заявил в кулуарах встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Я должен отбросить пропаганду украинского государства, их заявления о том, что наша политика продиктована кем-то другим. Я говорю этому нет" — заявил Сийярто.

Он повторил свое заявление о том, что Украина нарушает международное право и права венгерского меньшинства.

"У нас есть 150 тысяч венгров на Закарпатье, и мы всегда будем стоять на их стороне, и сейчас украинское правительство нарушает их права и свои международные обязательства", — заявил министр.

Политик снова назвал образовательный закон украинским "ножом в спину" Венгрии.

"Я исключаю, категорически отвергаю то, что наши действия диктует третья сторона. Я призываю наших украинских друзей прекратить фейковую пропаганду", — заявил Сийярто.

КНДР и Южная Корея прекращают вражду

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

По ее итогам КНДР и Южная Корея пообещали добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в совместной декларации по итогам саммита лидеров КНДР и Южной Кореи.

"Юг и Север подтвердили общую цель путем полной денуклеаризации добиваться избавления Корейского полуострова от ядерного оружия", — говорится в декларации.

Обе стороны заявили, что будут добиваться создания "постоянного и прочного" мира на полуострове. Декларация включает обещания продолжить поэтапное сокращение вооружений, соблюдать договоренности о ненападении и неприменении вооруженных сил друг против друга и двигаться к заключению соглашения об окончании Корейской войны. Также они договорились прекратить враждебные действия друг против друга, которые могут стать причиной столкновений на суше, на море и в воздухе.

Лондонский арбитраж вынес решение по спору Коломойского с "Нафтогазом"

Лондонский арбитраж вынес решение в споре по иску миноритарных акционеров "Укрнафты" против "Нафтогаза", признав положения о корпоративном управлении "Укрнафтой" не подлежащими исполнению, сообщает в пятницу пресс-служба "Нафтогаза".

«26 апреля 2018 года Лондонский международный арбитражный суд вынес арбитражное решение в споре по иску миноритарных акционеров "Укрнафты" против "Нафтогаза". Арбитры пришли к выводу, что ключевые положения акционерного соглашения между "Нафтогазом" и компаниями Игоря Коломойского относительно корпоративного управления "Укрнафты" являются не подлежащими исполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины", — говорится в сообщении компании в пятницу.

В частности, по данным "Нафтогаза", по решению суда не подлежит исполнению часть девятой статьи акционерного соглашения, которая, среди прочего, предусматривает, что шесть членов набсовета "Укрнафты" избираются из числа кандидатов, предложенных "Нафтогазом", а председатель правления "Укрнафты" и другие пять членов набсовета компании – из числа кандидатов, предложенных компаниями Коломойского, которые являются миноритарными акционерами "Укрнафты". Также девятая статья предусматривает, что персональный состав правления "Укрнафты" должен утверждаться наблюдательным советом "Укрнафты" по предложению главы правления. Трибунал постановил, что в целом акционерное соглашение является "действительным, хотя ключевые его положения относительно корпоративного управления "Укрнафты" являются не подлежащими выполнению".

Маршрутка с людьми, следовавшая в Кривой Рог, перевернулась на трассе.

В пятницу приблизительно в 17:00 в районе села Новокалиновка, Криничанского района Днепропетровской области перевернулась маршрутка Mercedes Sprinter с пассажирами, сообщает krivbass.city.

Пять человек были доставлены автомобилями скорой помощи в больницу, один человек в тяжелом состоянии направлен в реанимацию. На месте дорожно-транспортного происшествия работают правоохранительные органы.

В Киеве подорвали автомобиль

В результате взрыва автомобиля в Киеве погиб человек, еще один получил телесные повреждения, сообщает отдел коммуникации столичной полиции. Взрыв произошел в Дарницком районе. В 22.20 правоохранителям сообщили, что по ул. Михаила Драгоманова, 44-А взорвался автомобиль. На место выехали руководители столичной и Дарницкой полиции, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, врачи и спасатели.

Предварительно установлено, что "в результате взрыва один человек погиб, другой — получил телесные повреждения". Согласно предварительным выводам экспертов, в автомобиле Chevrolet, который двигался по дороге, взорвалась граната. По факту взрыва открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Тем временем на странице в Facebook сообщества dtp.kiev.uaобнародовано видео с места ЧП. По данным СМИ, в результате взрыва пострадали два человека. Также сообщается, что гранату в салом авто забросили из другого авто.

Экс-президент Гватемалы умер во время игры в гольф

Экс-президент Гватемалы Альваро Арсу, известный тем, что смог завершить 36-летнюю гражданскую войну в стране в 1996 году, скончался на 73-м году жизни, сообщает телеканал Telesur.

По данным телеканала, политик перенес сердечный приступ во время игры в гольф в пятницу. Экс-президента привезли в ближайшую больницу, где позднее он скончался. "Гватемала потеряла великого человека, который посвятил свою жизнь служению", — принес соболезнования в связи с кончиной политика в Twitter действующий президент страны Джимми Моралес.

Знаменитому украинскому борцу запретили ехать на ЧЕ в Россию

Серебряный призер Олимпийских Игр 2016 года и победитель других первенств в соревнованиях по вольной борьбе украинец Жан Беленюк заявил, что за неделю до выезда на чемпионат Европы, который в мае должен пройти в российском Каспийске, ему запретили в нем участвовать.

"На Чемпионат Европы, который пройдет в российском Каспийске, к сожалению, мне ехать запретили за неделю до выезда! Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме! Было потрачено массу сил, времени, нервов и здоровья для того, чтобы подготовиться должным образом, но сейчас понимаю, что все было зря", — написал Беленюк в своем Instagram.

По его мнению, в будущем все изменится, и политическая конъюнктура в том числе, как это было неоднократно, но никто не вернет спортсменам их молодость и возможность, будучи молодым и сильным, проявить себя.