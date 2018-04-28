Дорогое удовольствие. Украинцам готовят новый рост тарифов на проезд

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Киеве грядет резкое подорожание проезда в транспорте почти в 2 раза. Об этом свидетельствует финансовый план "Киевпастранса" на этот год, утвержденный 23 апреля.

Согласно ему, с 15 июля сразу до 8 гривен может вырасти проезд в наземном коммунальном транспорте Киева (трамвае, троллейбусе, автобусе, городской электричке, на фуникулере и в коммунальных маршрутках).

Благодаря такому повышению, "Киевпастранс" намерен получить более 1 миллиона гривен доходов от перевозки пассажиров по итогам года. Это более чем на половину больше, чем в 2017 году.

"В результате "Киевпасстранс" прогнозирует получить 1 117,4 млн гривен доходов от перевоза пассажиров по итогам 2018 года, что на 59,1% больше, чем в планах на 2017 год, и на 53,7% больше фактических показателей за 2017 год. Повышение тарифов проходит после общественных обсуждений проекта решения, которое будет разработано КГГА", — сказано в сообщении.

Однако официально комментировать эти планы в коммунальном предприятии пока не готовы. По словам пресс-службы пока этот вариант не согласован и только рассматривается.

В то же время в киевской мэрии обещают повысить стоимость проезда в столице лишь после общественного обсуждения.

При этом в КГГА уверяют, что бесплатный проезд для льготников останется без изменений.

"Столичная власть рассматривает возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте общего пользования, однако об окончательных цифрах можно будет говорить только после тщательного изучения этого вопроса, учитывая экономическую обоснованность. Кроме того, соответствующий проект распоряжения обязательно будет вынесен на общественное обсуждение для изучения мнения киевлян", — сказал замглавы КГГА Николай Поворозник.

Уже не впервой

Напомним, в июле прошлого года КГГА уже поднимала стоимость проезда на 1 гривну: в метро — до 5 гривен, в наземном транспорте — до 4.

В мэрии тогда заверяли, что это вынужденная мера для сохранения транспортной системы города.

С 15 января 2018 года сразу в двух крупнейших городах страны: в Киеве и Одессе подняли цены на проезд в маршрутках.

Но, если в Киеве стоимость проезда выросла преимущественно лишь на 1 гривну, то жители Одессы были застигнуты врасплох объявлением о скачке тарифа сразу на 2 гривны — с 5 до 7 грн.

Тогда это сразу вызвало взрыв недовольства у жителей: они вышли под мэрию с лопатами, чтобы… "рыть там метро", а еще — решили игнорировать повышение тарифов, платя все те же 5 гривен.

С февраля 2018 года подорожал проезд в коммунальном транспорте также в Сумах. По новым тарифам стоимость разового проезда в троллейбусе составила 2,50 грн, а в автобусе — 3,50 грн.

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Кроме того, с февраля в Днепре горсовет увеличил граничный тариф на проезд в маршрутках на 16,66%, или на 1 гривну до 7 за поездку.

Как всегда, объяснения перевозчиков традиционные: на рост цены влияет стоимость топлива, запчастей и расходных материалов, которые зависят от курса доллара, а также рост минимальной зарплаты.

Цена литра дизтоплива с начала осени увеличилась на 14,6% — до 26 грн.

Бунты по Украине

Возмущаясь ростом цен на топливо и требуя повысить проезд, водители маршруток начали устраивать бунты по Украины, отказываясь выходить на линии.

С начала 2018 года акции протеста прошли в Николаеве, Тернополе, Черкассах, Запорожье.

Однако у многих украинцев такое поведение маршрутчиков вызвало волну негодования. Мол, цены на проезд растут, а вот качество перевозок от этого не меняется, учитывая полуразваленное состояние общественного транспорта.

Для примера, в Херсоне активная позиция жителей подействовала на власть, а та – на перевозчиков. Когда в октябре 2017 года, несмотря на недовольство граждан, стоимость проезда в маршрутках подняли до 5 гривен, жители начали массово жаловаться на качество работы транспорта, требуя возврата к прежним тарифам, – по 3 гривны. И если бы перевозчики тогда до 1 апреля не приняли какие-то меры – с ними расторгли бы договор.

В итоге — к концу октября город жил по старому тарифу – по 3 гривны, но с 1 ноября исполнительный комитет Херсонского горсовета все-таки ввел новый тариф на перевозку пассажиров в маршрутках в 4 гривны.

Мнение

Президент союза перевозчиков Украины Валентин Демчук считает, что объективных причин для подорожания проезда в коммунальном транспорте Киева предостаточно, среди который — попытка удержать водителей от миграции заграницу.

"Причин достаточно много. Начиная с топлива, повышения минимальной зарплаты, стоимости запчастей и так далее. У нас в Украине в принципе проезд ниже европейского на порядок. В 5-7, иногда в 10 раз. Стоимость транспортных средств, стоимость рабочей силы на сегодня в принципе уже подходит к европейскому уровню, а стоимость горючего равна европейской стоимости горючего", — заявил Демчук в эфире Голоса Столицы.

По его словам, зарплаты у перевозчиков в Украине далеко не европейские. Это, одна из причин, почему украинские водители массово уезжают за границу.

Например, в Польше стоимость проезда в коммунальном транспорте составляет около 24 гривен.

Но тут встает и вопрос качества обслуживания.

"Мне бы очень хотелось, чтобы качество перевозок повысилось. Я недавно общался с коллегами из Польши, вот если взять их коммунальный транспорт и наш по стоимости проезда. Когда я назвал нашу стоимость проезда в коммунальном транспорте, электротранспорте, они сказали мне следующее: "за такие деньги вы очень хорошо предоставляете ваши услуги". Поэтому Украине приходится выбирать: это должно быть дороже и лучше, или цены надо держать хоть на каком-то уровне, чтобы этими услугами могли воспользоваться все слои населения, которые не могут себе позволить больше", — резюмирует Демчук.

По материалам из открытых источников интернет