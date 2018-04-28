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    Аналитика и комментарии

    Донбасс засматривается на РФ, в Киеве говорят: это все пропаганда

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    Поможет ли Донбассу новое перемирие? (473)

    (обновлено: )905180
    Рост поддержки идеи союза с Россией среди жителей Донбасса представители украинской власти объясняют воздействием российской пропаганды, но забывают о том, что не российские пропагандисты организовали экономическую блокаду региона.
    Переселенцы из Донбасса. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Среди жителей непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) значительно выросло количество сторонников союза с Россией. Такую тенденцию зафиксировали социологи, проводившие исследование особенностей сознания и идентичности жителей как на подконтрольных, так и на неподконтрольных Киеву территориях. 

    Опрос был проведен украинским офисом международного исследовательского агентства IFAK Institut по заказу Мининформа Украины. Исследователи сообщают, что в период с 10 по 26 декабря 2017 года были опрошены 700 респондентов на подконтрольной правительству территории Донбасса и 600 — на неподконтрольной (которую они в релизе называют "оккупированной"), в данном случае — на территории непризнанной ДНР. 

    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker
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    Это вторая волна исследования, первая была проведена летом 2016 года. В частности, социологи выясняли внешнеполитические предпочтения граждан. По результатам опроса, на подконтрольных территориях предпочтения за истекшее время практически не изменились. Чуть более трети (37% опрошенных) не хотят, чтобы Украина присоединялась к какому-либо внешнеполитическому союзу (на неподконтрольной территории таких 37%). 

    Каждый четвертый (24%) поддерживает идею присоединения Украины к ЕС. На неподконтрольной территории таких всего 6%, количество сторонников евроинтеграции снизилось там по сравнению с 2016 годом (тогда было 9%).

    При этом даже на подконтрольной территории Донбасса возросло количество сторонников присоединения к экономическому и политическому союзу с Россией: с 22% в 2016 году до 29% в 2017-м. 

    А на территории ДНР количество сторонников союза с РФ выросло за этот период значительно: с 48% в 2016 году до 60% в 2017-м.  Организаторы исследования поясняют этот факт влиянием "тотальной российской пропаганды". 

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    Впрочем, ее эффективность в Мининформе Украины оценивают несколько противоречиво. Так, исполнительный директор Аналитического центра "Фабрика мысли "Донбасс", советник министра информационной политики Украины Дмитрий Ткаченко считает, что на неподконтрольных территориях Донбасса российская пропаганда "пробуксовывает", о чем, по его мнению, свидетельствует снижение количества жителей региона, считающих себя "гражданами ДНР" (с 18% в 2016 году до 13% в 2017-м).

    Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Российская пропаганда пробуксовывает, Кремлю нечего предложить этим людям", —  такое объяснение выдвинул советник министра на пресс-конференции в Киеве. В то же время, объясняя тенденцию роста количества сторонников союза с Россией (эти цифры вызвали большое удивление у представителей иностранной прессы), Ткаченко отметил: где-то пробуксовывает, но она, эта российская пропаганда, звучит там (в ДНР — ред.) "из каждого утюга", новости транслируют даже в троллейбусах, словом, пропаганда "настолько тотальна", что не может не дать соответствующих всходов.

    Пожалуй, слишком простое объяснение, не говоря уже о том, что следовало бы выяснить вопрос о том, что из себя представляет эта зловещая "российская пропаганда". Из контекста подобных заявлений можно сделать вывод, что речь идет о работе обычных российских СМИ (а в республиках Донбасса работают и свои медиа). 

    Что касается СМИ, то исследователи зафиксировали на подконтрольной Киеву территории заметное снижение уровня доверия к украинским СМИ. В совокупности полностью или скорее доверяют им лишь 16% респондентов (в 2016 году таких было 30%). Не доверяют национальным СМИ в целом 39%.

    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Facebook Петра Порошенко
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    Отметим, что тенденция падения уровня доверия к СМИ отмечается не только в Донбассе, но на всей территории Украины. Медиа-эксперты отмечают, что значительную роль в этом сыграли "патриотическая журналистика" (она же "журналистика преданности"), призывы к отказу от критики власти "в условиях войны", язык вражды…  

    В то же время, по результатам исследования, на неподконтрольных Киеву территориях уменьшился уровень радикально негативного отношения к украинским СМИ. В частности, сократилось количество тех, кто полностью не доверяет — 26% (в 2016 году — 40%). В то же время выросла доля тех, кто в чем-то доверяет, а в чем-то нет — 39% (в 2016 году — 25%). При этом количество тех, кто полностью или скорее доверяет российским СМИ, составляет 19% (в 2016 году — 27%), сказано в отчете украинских социологов. Количество тех, кто скорее не доверяет, увеличилось с 11% в 2016-м до 23% в 2017-м. 

    Вот тебе и "тотальная российская пропаганда"! Наверное, рост поддержки идеи союза с РФ среди жителей региона можно объяснить не только и не столько стараниями неких "российских пропагандистов", но, например, организованной националистами и поддержанной властями блокадой Донбасса и отказом Киева выплачивать пенсии и социальные пособия. 

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