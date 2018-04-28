Донбасс засматривается на РФ, в Киеве говорят: это все пропаганда

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Среди жителей непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) значительно выросло количество сторонников союза с Россией. Такую тенденцию зафиксировали социологи, проводившие исследование особенностей сознания и идентичности жителей как на подконтрольных, так и на неподконтрольных Киеву территориях.

Опрос был проведен украинским офисом международного исследовательского агентства IFAK Institut по заказу Мининформа Украины. Исследователи сообщают, что в период с 10 по 26 декабря 2017 года были опрошены 700 респондентов на подконтрольной правительству территории Донбасса и 600 — на неподконтрольной (которую они в релизе называют "оккупированной"), в данном случае — на территории непризнанной ДНР.

Это вторая волна исследования, первая была проведена летом 2016 года. В частности, социологи выясняли внешнеполитические предпочтения граждан. По результатам опроса, на подконтрольных территориях предпочтения за истекшее время практически не изменились. Чуть более трети (37% опрошенных) не хотят, чтобы Украина присоединялась к какому-либо внешнеполитическому союзу (на неподконтрольной территории таких 37%).

Каждый четвертый (24%) поддерживает идею присоединения Украины к ЕС. На неподконтрольной территории таких всего 6%, количество сторонников евроинтеграции снизилось там по сравнению с 2016 годом (тогда было 9%).

При этом даже на подконтрольной территории Донбасса возросло количество сторонников присоединения к экономическому и политическому союзу с Россией: с 22% в 2016 году до 29% в 2017-м.

А на территории ДНР количество сторонников союза с РФ выросло за этот период значительно: с 48% в 2016 году до 60% в 2017-м. Организаторы исследования поясняют этот факт влиянием "тотальной российской пропаганды".

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Впрочем, ее эффективность в Мининформе Украины оценивают несколько противоречиво. Так, исполнительный директор Аналитического центра "Фабрика мысли "Донбасс", советник министра информационной политики Украины Дмитрий Ткаченко считает, что на неподконтрольных территориях Донбасса российская пропаганда "пробуксовывает", о чем, по его мнению, свидетельствует снижение количества жителей региона, считающих себя "гражданами ДНР" (с 18% в 2016 году до 13% в 2017-м).

"Российская пропаганда пробуксовывает, Кремлю нечего предложить этим людям", — такое объяснение выдвинул советник министра на пресс-конференции в Киеве. В то же время, объясняя тенденцию роста количества сторонников союза с Россией (эти цифры вызвали большое удивление у представителей иностранной прессы), Ткаченко отметил: где-то пробуксовывает, но она, эта российская пропаганда, звучит там (в ДНР — ред.) "из каждого утюга", новости транслируют даже в троллейбусах, словом, пропаганда "настолько тотальна", что не может не дать соответствующих всходов.

Пожалуй, слишком простое объяснение, не говоря уже о том, что следовало бы выяснить вопрос о том, что из себя представляет эта зловещая "российская пропаганда". Из контекста подобных заявлений можно сделать вывод, что речь идет о работе обычных российских СМИ (а в республиках Донбасса работают и свои медиа).

Что касается СМИ, то исследователи зафиксировали на подконтрольной Киеву территории заметное снижение уровня доверия к украинским СМИ. В совокупности полностью или скорее доверяют им лишь 16% респондентов (в 2016 году таких было 30%). Не доверяют национальным СМИ в целом 39%.

Отметим, что тенденция падения уровня доверия к СМИ отмечается не только в Донбассе, но на всей территории Украины. Медиа-эксперты отмечают, что значительную роль в этом сыграли "патриотическая журналистика" (она же "журналистика преданности"), призывы к отказу от критики власти "в условиях войны", язык вражды…

В то же время, по результатам исследования, на неподконтрольных Киеву территориях уменьшился уровень радикально негативного отношения к украинским СМИ. В частности, сократилось количество тех, кто полностью не доверяет — 26% (в 2016 году — 40%). В то же время выросла доля тех, кто в чем-то доверяет, а в чем-то нет — 39% (в 2016 году — 25%). При этом количество тех, кто полностью или скорее доверяет российским СМИ, составляет 19% (в 2016 году — 27%), сказано в отчете украинских социологов. Количество тех, кто скорее не доверяет, увеличилось с 11% в 2016-м до 23% в 2017-м.

Вот тебе и "тотальная российская пропаганда"! Наверное, рост поддержки идеи союза с РФ среди жителей региона можно объяснить не только и не столько стараниями неких "российских пропагандистов", но, например, организованной националистами и поддержанной властями блокадой Донбасса и отказом Киева выплачивать пенсии и социальные пособия.