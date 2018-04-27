BBC: украинская банда прятала прибыль в Лондоне

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украинская преступная банда использовала оффшорные фирмы в британских налоговых убежищах, чтобы тайно вкладывать миллионы фунтов стерлингов в Соединенном Королевстве. Об этом стало известно в ходе расследования, проведенного командой BBC Panorama.

"Бандиты, а порой и члены их семей, приобретали роскошную недвижимость в лучших районах Лондона, в том числе квартиру за 12,5 миллионов фунтов стерлингов. Дочь человека, прозванного Доном Одессы, является зарегистрированным владельцем трех дорогих квартир в одном роскошном жилом комплексе", — говорится в статье.

"Большая часть информации была получена благодаря рассекречиванию документов Paradise Papers. Эта банда действовала в черноморском порту Одесса и зарабатывала деньги в нефтяной сфере. Она попала в поле зрения полиции в конце 1990-х годов, когда их подозревали в контрабанде наркотиков и оружия. В условиях хаоса после распада Советского Союза банда расширила свое влияние в Европе, используя Италию в качестве базы", — пишут журналисты BBC.

"Однако полиция продолжала за ними следить. В течение четырех лет офицеры, специализировавшиеся на борьбе с мафиозными структурами, отслеживали их перемещения в Европе. Полиция прослушивала их телефоны, и, по словам офицеров, эти люди обсуждали ужасные вещи", — говорится в статье.

"Они подробно рассказывали об особо жестоких убийствах. "Я продолжал бить его по голове, пока она не треснула… Я избил его до смерти", — вспоминает заместитель комиссара итальянской полиции Нунция Савино. — Они были чрезвычайно жестокими".

"Эта банда была организована в соответствии с жесткими канонами мафиозных структур, и каждый ее член выполнял определенную роль. В состав этой банды входили:

• Александр Ангерт по прозвищу Дон Одессы. Как сообщила полиция, он сидел в тюрьме за убийство.

• Николай Фомичев, которого описывают как "жестокого вооруженного человека".

• Геннадий Труханов, который учил членов банды "рукопашному бою и снайперской стрельбе из высокоточного оружия", как сообщила г-жа Савино. Теперь он занимает пост мэра Одессы", — говорится в расследовании BBC.

"Несмотря на улики, собранные в результате прослушки телефонов, большинству членов этой банды никогда не предъявлялись никакие обвинения, потому что они совершали свои преступления за пределами границ Италии. В конечном итоге это антимафиозное расследование было прекращено. Г-н Труханов вернулся в Одессу, где начал политическую карьеру. Г-н Ангерт поселился в Лондоне, а г-н Фомичев, по некоторым данным, переехал в Бельгию", — отмечают журналисты.

Офшорные подставные компании

"Подобно многим другим инвесторам, ищущим способы извлекать максимальную выгоду из своего капитала, члены банды увидели многообещающие возможности на лондонском рынке недвижимости. Они делали так, чтобы их имена не попадали ни в какие документы, используя офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, законы которых позволяют владельцам скрывать свои имена", — отмечается в расследовании.

"Г-н Ангерт контролировал компанию East Corner Properties, созданную на Британских Виргинских островах. Эта компания приобрела дорогостоящую квартиру в роскошном викторианском доме в Кенсингтоне, где некогда жил поэт Томас Элиот", — продолжают журналисты BBC.

Апартаменты на берегу Темзы

"В 2001 году другая офшорная фирма, Matelot Real Estate Incorporated, заплатила более 1 миллиона фунтов стерлингов за квартиру в новом жилом комплексе на берегу Темзы, расположенном напротив Челси-Харбор, которую она продала в 2006 году. Мы не знаем, кто именно стоял за этой покупкой, потому что на момент создания фирмы Matelot у нее были номинальные директора, а имя владельца было неизвестно", — отмечают авторы расследования.

"Но благодаря утечке документов Paradise Papers мы знаем, что в 2010 году конечным бенефициарным собственником Matelot был Николай Фомичев, член украинской преступной банды", — говорится далее в статье. В ходе совместного расследования с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности эксперты Panorama проанализировали документы компании Appleby, поставщика офшорных услуг, оказавшегося в центре внимания в связи утечкой Paradise Papers.

"Эти документы первоначально попали в руки репортеров немецкой газеты Suddeustche Zeitung, которая передала их Международному консорциуму журналистских расследований, BBC и почти сотне других партнеров. В декабре 2015 года офшорный траст-агент и административные службы Appleby Group отделились от юридического отдела, чтобы создать группу новых компаний под названием Estera. Сегодня Appleby и Estera являются самостоятельными компаниями, принадлежащими разным людям", — отмечает BBC.

Документы Paradise Papers, раскрывающие связь г-на Фомичева с Matelot, также указывают на то, что две другие квартиры в этом здании принадлежали еще одной офшорной компании, связанной с этой украинской бандой.

Начинающий кинорежиссер и квартира за 12,5 миллионов фунтов стерлингов

"Имя г-на Фомичева появляется в связи с другой недвижимостью, расположенной в нескольких километрах к северу от реки в одном из самых роскошных районов в мире. Здание по адресу Найтсбридж, 199 очень напоминает дорогой отель, у входа которого вас встречают обслуживающий персонал и служба безопасности", — говорится в расследовании.

"Две квартиры в этом доме были куплены офшорными компаниями, носившими названия Brightside Properties Number 3 и 4. Эти цифры не имеют никакого отношения к номерам квартир. Как показывают документы, к 2010 году обе компании принадлежали г-ну Фомичеву, которого, по некоторым данным, уже нет в живых", — пишут авторы публикации.

"В 2015 году компания Brightside продала эти квартиры амбициозному молодому кинорежиссеру Ане Ангерт — дочери Дона Одессы. Стоимость одной из двух квартир составила 12,5 миллиона фунтов стерлингов. Непонятно, как г-жа Ангерт смогла купить такую дорогую недвижимость, однако теперь ей принадлежат три квартиры на Найтсбридж, 199", — отмечают журналисты.

Мы также обнаружили, что еще одна квартира в этом здании тоже связана с этой украинской бандой, продолжают авторы расследования. Дональд Тун, директор Национального агентства по борьбе с преступностью, отметил, что это дело "дает мне поводы для подозрений… что в данном случае имеет место отмывание денег".

"В нынешних обстоятельствах нам необходимо выяснить, какая часть этих материалов может быть использована в суде в качестве улик", — добавил он.

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Профессионалы

"Для того чтобы создать офшорную компанию, необходима помощь профессионалов. Бухгалтер из Лондона по имени Александр Попивкер, работавший в офисе в Финчли, создал и руководил десятками офшорных компаний — известных как Rubicon Group — с помощью Appleby. И члены банды из Одессы пользовались некоторыми из этих компаний", — пишет BBC.

"Чтобы исключить вероятность отмывания денег, такие международные фирмы, как Appleby, должны проводить тщательные проверки всех своих клиентов. Однако для проведения этих проверок они могут привлечь профессионалов со стороны", — говорится далее в статье.

"Они сделали г-на Попивкера "уполномоченным рекомендателем", то есть он мог привлекать новые компании и ручаться за их владельцев. Это законно. Но чтобы такая система работала, рекомендатель должен быть аккуратным и независимым. Г-н Попивкер женат на сестре главы украинской банды Александра Ангерта", — продолжают авторы расследования.

Бухгалтер и мэр

"Проверки на предмет отмывания денег должны быть особенно тщательными, когда та или иная компания принадлежит политику или политически значимым лицам. Документы Paradise Papers доказывают, что Геннадию Труханову принадлежат крупные доли в четырех офшорных компаниях, которыми управляла Appleby", — пишет BBC.

"В течение нескольких лет Appleby, по всей видимости, не знала о том, что он стал "политически значимым лицом". Когда г-на Попивкера спросили о деньгах, он ответил Appleby, что "мы не знаем Геннадия Труханова". Но документы компании Appleby указывают на то, что это было неправдой", — отмечают авторы публикации.

Когда членам команды Panorama удалось связаться с г-ном Попивкером, он отрицал связи с мэром Одессы, заявляя, что он "никогда не имел с ним никаких дел", говорится в статье. Позже г-н Попивкер сказал нам: "Никогда и ни при каких обстоятельствах ни моя компания, ни я лично не вели дела ни в прошлом, ни сейчас с клиентами и с группами клиентов, чья честность, деятельность, источники финансирования и характер предполагаемых сделок вызывали бы сомнения касательно их легальности".

"В настоящее время в отношении г-на Труханова в Украине возбуждено уголовное дело. В октябре прошлого года в его доме и офисах были проведены обыски. В феврале он был арестован, и ему предъявили обвинение в растрате. Однако ему разрешили продолжить выполнять обязанности мэра", — отметили журналисты.

"Мы подозреваем, что мэр Одессы крадет деньги у города Одесса", — сказал Назар Холодницкий, специальный антикоррупционный прокурор, однако г-н Труханов отрицает все обвинения. Он также отрицает все обвинения команды Panorama, утверждая, что эта программа распространяет ложную информацию, которая наносит ущерб его "чести, достоинству и репутации", пишут журналисты BBC.

Финансовые регуляторы

"В прошлом Appleby уже оказывалась на линии огня. В течение почти 10 лет офис этого провайдера услуг на Британских Виргинских островах старательно не замечал, что он создает и руководит компаниями, которые используются преступниками для отмывания денег", — продолжают авторы расследования.

"В феврале 2009 года менеджер по регуляторным вопросам отметил, что Appleby BVI не проводит соответствующие проверки компаний. В этом же докладе компания, созданная г-ном Попивкером, была названа примером компании, в отношении которой не проводились необходимые проверки", — отмечают журналисты.

"В 2011 году один сотрудник Appleby заметил серьезные проблемы в ведении документации компаний, за которые отвечал г-н Попивкер. Местные регуляторы выявили проблемы в офисе Appleby на Британских Виргинских островах. В 2012 году Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов обнаружила отсутствие множества важных документов", — говорится в статье BBC.

"В 2013 году комиссия написала старшему партнеру группы Appleby письмо о "сохраняющихся существенных недостатках в регулирующих положениях", а в 2014 году она пришла к выводу, что Appleby BVI нарушила положения об отмывании денег. Представители Appleby утверждают, что, "хотя в докладе Комиссии по финансовым услугам 2014 года действительно указаны некоторые улучшения, Appleby к тому времени уже приняла ряд корректирующих мер". Они утверждают, что документы, которые мы используем, были украдены", — продолжают авторы расследования.

Appleby BVI рассталась с г-ном Попивкером в 2015 году после того, как Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов потребовало назвать имена людей, стоявших за одной компанией, интересы которой он представлял, в рамках расследования об отмывании денег, пишет BBC.

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"Представители Appleby утверждают, что компания не нарушала закон, поручая проведение проверок г-ну Попивкеру, и что она перестала пользоваться услугами рекомендателей в 2015 году. В том же году более 60 компаний из Rubicon Group перешли к другому офшорному провайдеру", — пишут журналисты.

Репутация Соединенного Королевства

Организация Transparency International, которая оказывала помощь в расследовании, утверждает, что преступники легко могут переправить свои грязные деньги в Соединенное Королевство, говорится в статье.

"Коррупционеры не будут красть государственные средства, если у них нет возможности их вывезти и нет надежного места, где они могли бы хранить награбленное, — сказала глава правозащитного отдела Рейчел Дэвис Тека. — Анонимные компании — это инструмент вывоза денег, а активы в Соединенном Королевстве, такие как недвижимость, — это безопасное место для хранения".

Канцлер казначейства Теневого кабинета Джон Макдоннелл утверждает, что Соединенное Королевство превратилось в мировую столицу отмывания денег. "Это вредит нашей репутации… За последние несколько лет мы столкнулись с множеством примеров того, как грязные деньги попадают в Лондон, и, закрывая на это глаза, мы фактически помогаем и содействуем этим преступникам", — сказал он.

"Правительство пообещало создать государственный реестр с именами настоящих владельцев недвижимости в Соединенном Королевстве, которая формально принадлежит офшорным компаниям. Министр безопасности Бен Уоллес заявил, что он решительно намерен положить конец отмыванию денег", — говорится в публикации.

"Мы найдем их, их собственность и их деньги. Я готов сделать так, чтобы мы использовали все средства, имеющиеся в нашем распоряжении, включая новые полномочия, предоставляемые Законом о криминальных финансах, чтобы противостоять угрозе со стороны незаконно нажитых средств".

"Эти новые полномочия включают в себя право захватывать активы в тех случаях, когда источник финансовых средств вызывает подозрения. По словам представителей Национального агентства по борьбе с преступностью, подобные ордеры могут быть использованы для захвата лондонских квартир, связанных с украинской бандой", — отмечают авторы расследования BBC.