Кому выгодно противостояние "двух Украин"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

"Войны памяти" в Украине продолжаются, углубляя раскол в обществе. Что может быть общего у тех, кто придет в День Победы с цветами к Вечному огню, с теми, кто отмечает день рождения Гитлера и организует в школах Львова конкурс рисунков об украинской дивизии СС "Галичина"? Уже давно мы видим два общества, две Украины с разными героями, с разным видением и истории, и будущего страны.

"Если хорошо нарисуете эсэсовца…"

Конкурс рисунков об украинской дивизии СС "Галичина" проводит в школах Львовской области не кто-нибудь, а департамент науки и образования. Назначен призовой фонд. Рекомендовано также провести лекции для старшеклассников к 75-летию "украинской дивизии "Галичина".

"Если вы хорошо нарисуете эсэсовца или встречу рейхсфюрера Генриха Гиммлера с личным составом дивизии, то выиграете приз – 3 тысячи гривен. Награждение пройдет 28 апреля во время марша посвященного 75-летию создания дивизии Ваффен СС", — с сарказмом написал на своей странице в Facebook глава Всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

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А недавно в центре Львова возле памятника Вячеславу Чорновилу проходила выставка оружия и мундиров дивизии СС "Галичина".

А как же закон? Законов это не нарушает, уверяют власти. Ранее директор Института нацпамяти (а это орган государственной власти — ред.) Владимир Вятрович заявил, что символика дивизии СС "Галичина" не подпадает под запрет. Получается, коммунистическую символику в Украине нельзя пропагандировать, а вот символику СС — можно…

Кстати, Вятрович пообещал декоммунизировать и монумент "Родина-мать" в Киеве. По его словам, со щита будет срезан советский герб. Война с исторической памятью украинского народа продолжается…

Люди дерутся, а их грабят

Непримиримая борьба внутри общества по поводу исторических, языковых и религиозных вопросов устраивает многих игроков как вне, так и внутри Украины, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Тот, кто контролирует историю, понимание истории, тот контролирует и будущее, и настоящее. Контролирует информационное поле, воспитание молодежи, идеологию следующих поколений. И эта фрагментация (украинского общества — Ред.) на историческом поле, на языковом, на религиозном — она сегодня в какой-то мере является проявлением борьбы разных геополитических оппонентов, борьбы разных групп внутри страны. Разделенность общества в полной мере устраивает власть", — сказал Бортник, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

Он пояснил: "Когда люди дерутся за церковь, язык или за историю, те, кто находятся у власти, продолжают грабить".

Поэтому, по словам политолога, разделение общества на многочисленные сегменты, враждующие между собой — в интересах нынешней власти.

"Власть такую вражду поддерживает и подливает регулярно масла в огонь — для того, чтобы украинцы не могли сформировать какие-то общие позиции, не могли создать основы для серьезного изменения государственного управления", — констатировал Бортник.

Сопротивление есть, но оно анархично

Бортник отметил, что украинское общество пытается сопротивляться переписыванию истории и навязыванию чуждых ценностей, хотя движение сопротивления очень слабо организовано и носит, скорее, анархический характер. Что вполне объяснимо.

"Силы (сопротивления — Ред.) есть, но они в значительной степени подавлены, они находятся под давлением властей, под давлением разных радикальных групп… Но они есть. Те же "афганцы", ветеранские организации уже неоднократно демонстрировали волю к сопротивлению", — сказал политолог.

Он добавил, что пример подают также "отдельные политики", напомнив о недавних событиях около памятника генералу Ватутину, когда возложить цветы пришел один из руководителей "Оппозиционного блока". А ветераны-"афганцы", отметил Бортник, продемонстрировали, что они "тоже способны, даже в силовом ключе, отстаивать свои идеалы".

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Действительно, во время празднования Дня Победы в 2017 году в Николаеве национал-радикалы, пытавшиеся сорвать шествия, получили жесткий отпор от ветеранов-афганцев. На следующий день националисты совершили нападение на офис ветеранской организации.

Есть и другие примеры. Недавно киевляне самостоятельно восстановили разрушенный националистами в 2014 году памятник советскому солдату-разведчику (об этом сообщила публицист Мирослава Бердник в своем блоге).

Политолог напомнил о людях, дежурящих у Вечного огня в Киеве, охраняя его от разрушения.

"Мы наблюдаем определенную контр-реакцию общества", — констатировал Бортник, отметив, что пока эта контр-реакция "не организована, хаотична, где-то даже анархична, у людей не хватает системности и скоординированности в действиях — но она, безусловно, есть".

Напомним, ранее Вечный огонь в Киеве дважды заливали цементом.