Блинов: три важных вывода по бюджетной декларации

РИА Новости Украина

Кабмин определился с макроэкономическим прогнозом на 2019-2021 года. Согласно бюджетной декларации на последующие три года, номинальный ВВП в 2019 году составит 3 733,9 млрд гривен, реальный рост ВВП 3,6%, инфляция (декабрь к декабрю) — 6,5%. Обменный курс гривни (в среднем за период) — 30,5 грн/доллар.

Согласно тексту документа, ВВП в 2020 году вырастит на 4%, а в 2021 году — на 6,3%, инфляция — в 2020 году — на 5% и в 2021 году — 4,8% соответственно. Что касается курса доллара, то в 2020 году он составит 31,4 грн, а в 2021 — 31,8 грн.

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Украинский экономист Андрей Блинов считает, что цифры декларации имеют мало общего с реальностью. По его мнению, данные документа являются слишком оптимистическими и не отражают реальных процессов, которые происходят в экономике за последние годы. Кроме того, документ не учитывает мировых прогнозов о возможном мировом кризисе в 2020 году.

"Покритиковал правительство за нарушение сроков подачи бюджетной резолюции — и вот, вуаля.

Несколько выводов:

1. Правительство не ждет кризиса мировых рынков. Более того, обещает спурт (рывок — Ред) в 2021 году (+6,3% по реальному ВВП). Что там за праздник намечается?

2. Странностью выглядит значительное отставание темпов инфляции от девальвации (наверное, мечтают все тарифы заморозить на весь ближайший период).

3. Еще один важный вывод: правительство готово платить инвесторам в евробонды VRI-привязку (привязка к ВВП — Ред), начиная с 2022 года. ВВП Украины, согласно официальному прогнозу КМУ, превысит $125,3 млрд в 2020 году", - написал эксперт на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, наибольшая нагрузка на госфинансы придется на следующий политический цикл 2019-2024 годов, когда необходимо будет выплатить в общей сложности 1,354 млрд грн (820 млрд грн по внешним долгам); до конца же этого года по внешним долгам необходимо заплатить $3,8 млрд.

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При этом, с 2021 года вступает в силу печально известные "условия Яресько", согласно которых Украине придется выплачивать в год дополнительные минимум $1,25 млрд в течение 20 лет, если ежегодный рост ВВП будет превышать 3%. В свою очередь, 3% – это примерный уровень ежегодного роста мировой экономики, следовательно, при лучших раскладах Украина по сравнению с соседними странами будет сохранять малопочетный статус-кво в части экономического отставания.