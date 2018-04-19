Соцсети: после Мальдив и прочего "пленки Онищенко" устарели

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Петр Порошенко не перестает будоражить и без того неспокойное украинское общество. Вслед за "церковной инициативой" гаранта, страну взбудоражило содержимое так называемых "пленок Онищенко". Накануне на всю страну их озвучил телеканал NewsOne. Записи, где якобы фигурирует и голос президента Петра Порошенко, предоставил сам беглый депутат Онищенко.

Он утверждает, что записан его разговор с президентом в январе 2016 года в администрации президента о договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским по закрытию против уголовных дел против него и бизнеса.

В Администрации президента комментировать "пленки Онищенко" отказались, назвав их фейком. Что же касается Злочевского: в январе 2015 ГПУ объявила его в розыск, но в начале 2017 года дела против экс-министра времен Януковича действительно были закрыты. Но не это интересует простых украинцев. В соцсетях публикация "пленок Онищенко" получила весьма неожиданные комментарии:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook