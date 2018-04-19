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    Соцсети: после Мальдив и прочего "пленки Онищенко" устарели

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    Онищенко: новая партия компромата (384)

    (обновлено: )36240
    Беглый нардеп Александр Онищенко порадовал соотечественников аудиозаписью разговора якобы с участием президента Петра Порошенко. Что же скрывается в скандальных "пленках Онищенко" и как содержимое разговора может навредить самому гаранту?
    Александр Онищенко
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Петр Порошенко не перестает будоражить и без того неспокойное украинское общество. Вслед за "церковной инициативой" гаранта, страну взбудоражило содержимое так называемых "пленок Онищенко". Накануне на всю страну их озвучил телеканал NewsOne. Записи, где якобы фигурирует и голос президента Петра Порошенко, предоставил сам беглый депутат Онищенко.

    Петр Порошенко и Александр Онищенко
    В коллаже использован материал официальных сайтов политиков
    "Пленки Онищенко". Обнародована скандальная запись с участием Порошенко

    Он утверждает, что записан его разговор с президентом в январе 2016 года в администрации президента о договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским по закрытию против уголовных дел против него и бизнеса.

    В Администрации президента комментировать "пленки Онищенко" отказались, назвав их фейком. Что же касается Злочевского: в январе 2015 ГПУ объявила его в розыск, но в начале 2017 года дела против экс-министра времен Януковича действительно были закрыты. Но не это интересует простых украинцев. В соцсетях публикация "пленок Онищенко" получила весьма неожиданные комментарии:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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