Соцсети: казак, Гаврилюк, Мерседес, картошка, груши

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В соцсетях обсуждают очередное громкое разоблачение: нардеп Михаил Гаврилюк ездит на работу в Раду на автомобиле, который должны были передать в зону АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Василий Крутчак. "Открыл благотворительный фонд, оформил на фонд автомобиль для передачи в зону АТО, а сам уже больше двух лет возит на этом автомобиле свою задницу в ВРУ. А чтобы никто не увидел, прячет автомобиль на закрытой парковке по ул. Банковая", — пишет Крутчак.

Сам Гаврилюк существование такого автомобиля не отрицает, но уверяет, что пользуется машиной только тогда, когда в ней нет острой необходимости. Как уточнил депутат, на этом авто волонтеры собирают провизию для АТО. "Эта машина у нас есть для того, чтобы можно было поехать в дома к людям – кто дает картошечки, кто грушки. Всю провизию, которая идет до наших АТОшников, чтобы мы не ехали "Газелькой", чтобы мы не ехали на Volkswagen", — прокомментировал ситуацию сам Гаврилюк. Но в соцсетях нардепу поверили далеко не все:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook