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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: казак, Гаврилюк, Мерседес, картошка, груши

    (обновлено: )51220
    Козак Гаврилюк оказался в эпицентре нового скандала - нардепа уличили в том, что он разъезжает на дорогом внедорожнике Mercedes, предназначенном для АТО. Как народный избранник объяснил эту ситуацию соотечественникам, и верят ли ему сами украинцы?
    Михаил Гаврилюк. Архивное фото
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Михаил Гаврилюк
    Скриншот видео
    "Казак" Гаврилюк ездит на джипе, который должны были отдать в АТО

    В соцсетях обсуждают очередное громкое разоблачение: нардеп Михаил Гаврилюк ездит на работу в Раду на автомобиле, который должны были передать в зону АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Василий Крутчак. "Открыл благотворительный фонд, оформил на фонд автомобиль для передачи в зону АТО, а сам уже больше двух лет возит на этом автомобиле свою задницу в ВРУ. А чтобы никто не увидел, прячет автомобиль на закрытой парковке по ул. Банковая", — пишет Крутчак.

    Сам Гаврилюк существование такого автомобиля не отрицает, но уверяет, что пользуется машиной только тогда, когда в ней нет острой необходимости. Как уточнил депутат, на этом авто волонтеры собирают провизию для АТО. "Эта машина у нас есть для того, чтобы можно было поехать в дома к людям – кто дает картошечки, кто грушки. Всю провизию, которая идет до наших АТОшников, чтобы мы не ехали "Газелькой", чтобы мы не ехали на Volkswagen", — прокомментировал ситуацию сам Гаврилюк. Но в соцсетях нардепу поверили далеко не все:

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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