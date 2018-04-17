Так а зачем космос аграрной державе? Соцсети о закрытии факультета в КПИ

Тимур Громов, РИА Новости Украина Видеоканал Кабінет Міністрів України на Youtube Гройсман на встрече со студентами КПИ

Для Украины космическая эра закончилась — НТТУ "КПИ" ликвидировал единственный факультет, который выпускал специалистов ракетно-космической отрасли страны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский. "Закрыли ФАКС… А незадолго до того в НТТУ "КПИ" ликвидировали единственный факультет, который выпускал специалистов этой отрасли — Факультет авиационных и космических систем!", — написал Павловский.

В украинском сегменте соцсетей эта новость вызвала немыслимую шумиху, не смотря на то, что факультет на самом деле был не единственным в стране — специалистов для ракетно-космической отрасли готовит ХАИ. "ХАИ вроде пока не закрыли. хотя разница не велика. Антонов и Южное — умерли", — пишут украинцы, добавляя при этом: "Зачем космос аграрной державе? Из стратосферы рапсовые поля осматривать?".

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook