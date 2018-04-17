наверх
17.04.201816:08
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.04
  • EUR32.27+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Так а зачем космос аграрной державе? Соцсети о закрытии факультета в КПИ

    (обновлено: )47760
    Украина прощается с космосом - в КПИ закрыли единственный в Украине факультет авиационных и космических систем. Эта скандальная новость не на шутку растревожила отечественные соцсети. Но был ли этот факультет действительно единственным в стране?
    Японское агентство аэрокосмических исследований запустило ракету-носитель Epsilon-2 с новым спутником для изучения радиационных поясов Земли.
    REUTERS Mandatory credit Kyodo

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Гройсман проводит встречу со студентами КПИ. Видео
    Видеоканал Кабінет Міністрів України на Youtube
    Гройсман на встрече со студентами КПИ

    Для Украины космическая эра закончилась — НТТУ "КПИ" ликвидировал единственный факультет, который выпускал специалистов ракетно-космической отрасли страны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский. "Закрыли ФАКС… А незадолго до того в НТТУ "КПИ" ликвидировали единственный факультет, который выпускал специалистов этой отрасли — Факультет авиационных и космических систем!", — написал Павловский.

    В украинском сегменте соцсетей эта новость вызвала немыслимую шумиху, не смотря на то, что факультет на самом деле был не единственным в стране — специалистов для ракетно-космической отрасли готовит ХАИ. "ХАИ вроде пока не закрыли. хотя разница не велика. Антонов и Южное — умерли", — пишут украинцы, добавляя при этом: "Зачем космос аграрной державе? Из стратосферы рапсовые поля осматривать?".

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Президент РФ В. Путин
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Столкновения в Ереване. Оппозиция против Саргсяна