Тренд дня: план Авакова по Донбассу минус борьба с преступностью

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Глава МВД Арсен Аваков в интервью "Украинской правде" обнародовал свой план по возвращению Донбасса. По его мнению, вернуть неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей возможно после принятия закона об амнистии, проведения местных выборов и ряда других шагов. Свой план он назвал "тактикой мелких шагов, которым аплодируют все".

По словам министра, реинтегрировать сразу всю территорию неподконтрольного Донбасса не удастся даже при участии миротворцев ООН. Он предложил взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район и вводить миротворцев поэтапно, а после — провести выборы по украинскому законодательству.

При этом, как подчеркнул Аваков, неважно, кто победит на этих выборах. В большинстве случаев выберут кого-то с откровенно проимперскими взглядами, спрогнозировал он. Туда, как добавил министр, должна прийти центральная власть с украинскими полицейскими силами.

Экс-министр экономики Виктор Суслов с удивлением отмечает, что все обсуждают так называемый "план Авакова", забывая, что министр МВД вообще не имеет полномочий высказываться по вопросам внешней политики от имени государства или даже правительства.

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"Следовательно, он высказывается как частное лицо. При этом "план" полностью противоречит Минским соглашениям, одобренным СБ ООН, и потому не имеет шансов на реализацию", — пишет Суслов у себя в Facebook.

Скриншот с Facebook

При этом политический обозреватель Вячеслав Калугин с возмущением задается вопросами: А где же план Авакова по борьбе с преступностью? Где громкие задержания и посадки воров в законе? Так как недели не проходит, чтобы в украинских городах не прогремел с десяток взрывов.

"Для меня вопрос не в том, что именно предложил Аваков, и даже не в том, кто завтра из украинских министров отчебучит еще что-то подобное. Вопрос — в профессионализме…..представьте себе, чтобы министр внутренних дел Франции или Германии подготовил и неожиданно озвучил собственный план урегулирования войны на Донбассе. Или, допустим, такой политический финт позволил себе министр внутренних дел России. Скандал и неминуемая отставка, а в последнем случае, возможно, и не только", — высказывается Калугин у себя в Facebook.

Скриншот с Facebook

В этой связи блогер Макс Бужанский с иронией добавляет: столица содрогается от автоматных очередей и взрывов гранат, зато у Авакова есть свой план реинтеграции Донбасса.

"Это замечательно, что у Авакова есть свой план реинтеграции Донбасса. На фоне этого эпохального труда, навести порядок в столице, содрогающейся от автоматных очередей и взрывов гранат- раз плюнуть. Но, видимо, пересохло в горле", — пишет он у себя в Facebook.

Скриншот с Facebook

В свою очередь представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник считает, что план министра МВД выглядит фантасмагорически и призван, вероятнее всего, напомнить об Авакове, которого Порошенко отодвигает от влияния на события в Донбассе.

Мирошник с удивлением отмечает: Аваков почему то уверен, что задача "миротворцев" выступить в вооруженном конфликте на стороне Киева, за которыми придет "полиция Авакова", проведет зачистку территории от политически неблагонадежных и организует местные выборы.

"Это больше похоже на "влажные мечты" одиозного министра, которые вряд ли захотят реализовать члены СовБеза ООН, который должен принимать решение о проведении миссии и ее полномочиях. В этой роли т.н. "миротворцы" откровенно становятся стороной конфликта и никакой международный статус не спасает их от военного противодействия, как любого интервента или наемника", — пишет Мирошник у себя в Facebook.

Скриншот с Facebook

Политэксперт Дмитрий Корнейчук иронично добавляет: "смешно наблюдать, как Аваков пыжиться, корча из себя важного политика".

"Даже каких-то "пятикопеечных экспертов" нанимает, которые загаживают соцсети постами из серии "План Авакова по Донбассу — это великое Бе-бе-бе". Впрочем, какая политика —такие и аваковы с экспертами…", — пишет Корнейчук в Facebook.

Скриншот с Facebook

Вместе с тем, директор центра по работе с проблемными активами Банка "Финансы и Кредит" Сергей Мотайло считает, что свой план Аваков обнародовал неспроста: этими программными заявлениями он начал предвыборную кампанию.

"Этими программными заявлениями идет ощупь электората "НФ" и он реально сможет, имея медийную раскрутку и поддержку Запада через Арсения Петровича, быть в тройке лидеров первого тура!", — высказывает такое предположение Мотайло в Facebook.

Скриншот с Facebook

Аналогичного мнения придерживается и политический эксперт Сергей Быков. По его словам, Аваков явно пытается повысить собственную политическую ликвидность.

"Это может говорить о далеко идущих планах Арсена Борисовича

1) Авакову необходимо поднять уровень персональной ликвидности, чтобы иметь больший вес при переговорах с потенциальными политическими партерами. 2) Аваков стремится занять место во главе правительственного стола после президентских выборов. Для этого также необходимо поднятие собственной ликвидности. 3) Аваков поднимает публичную ликвидность с целью показать несговорчивым мажоритарщикам, на кого нужно ориентироваться", — допускает Быков у себя в Facebook.