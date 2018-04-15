Хроника 14 апреля: атака на Сирию, взрыв возле "Киевэнерго"

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В субботу, 14 апреля, США заявили о готовности вновь ударить по Сирии, СБ ООН не приняла резолюцию РФ с призывом "прекратить агрессию в отношении Сирии", а Трамп и Макрон согласовали дальнейшие шаги. Помимо этого в ночь на воскресенье, 15 апреля, взрыв прогремел в столице возле здания "Киевэнерго". Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

США заявили о готовности вновь ударить по Сирии

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США готовы вновь ударить по Сирии, если потребуется. США, Британия и Франция в ночь на субботу нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что удар по Сирии был вынужденным, но оправданным шагом.

Читайте также: Бортник: США бомбили старый миропорядок — это плохо для Украины

СБ ООН не приняла резолюцию РФ по Сирии

Совет Безопасности ООН не принял российскую резолюцию с призывом "прекратить агрессию в отношении Сирии". Резолюция не получила большинства голосов. Тем временем Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили по телефону удар по Сирии и договорились продолжать совместные действия по борьбе с "Исламским государством", сообщает Белый дом.

Обстрел Донбасса: трое военных ранены

Украинские силовики сообщили о 52 обстрелах своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, трое военных ранены. По данным пресс-центра, на донецком направлении ополченцы при обстрелах применили 122- и 82-миллиметровые минометы, гранатометы, БМП, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На луганском направлении огонь велся из 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

У границы с Крымом появились патрульные беспилотники

Беспилотники украинского производства Spectator-M начали патрулировать административную границу между Крымом и материковой Украиной. Как сообщает Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы, благодаря дронам пограничники получили возможность контролировать соблюдение правил пограничного режима не только с земли, но и с воздуха. Беспилотники оснащены камерами, которые позволяют отслеживать участок до 50 километров на высоте до 2 тысяч метров.

В ДНР перестал работать интернет

Накануне жители самопровозглашенной ДНР столкнулись с трудностями доступа к стационарному интернету. Массовые сбои в работе сетей начались днем 14 апреля. "Произошла авария на телекоммуникационной линии. Работы по восстановлению ведутся. Предполагаемое время решения неполадки в течение четырех часов", — заявил представитель министерства связи ДНР.

Взрыв возле "Киевэнерго"

Взрыв прогремел в ночь на воскресенье, 15 апреля, возле здания "Киевэнерго" в Святошинском районе столицы, пострадавших нет, сообщает пресс-служба киевской полиции. Информация о взрыве поступила правоохранителям в 00:40. Установлено, что в результате происшествия выбиты две двери, повреждены окна и фасад. По предварительным выводам взрывотехников, злоумышленник мог использовать гранату.

Отравление Скрипалей: новые выводы ученых

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, по информации исследовательского центра в Швейцарии, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Британии. По словам Лаврова, в РФ и СССР такое вещество не производилось. По его словам, Москва также обращается в ОЗХО с вопросом, почему информация центра в швейцарском городе Шпиц не была принята во внимание.

Читайте также: Экспертиза по делу Скрипаля: узнали чем отравили… но это тайна

Десятки тысяч человек протестовали под парламентом Венгрии

Несколько десятков тысяч человек собрались в субботу на демонстрации в венгерской столице Будапеште, чтобы добиться новых выборов в парламент. Протестующие призывали к солидарности и единству среди демократов в интересах свободы, демократии, верховенства закона и свободы печати. Они также призвали оппозиционные партии к совместным действиям для того, чтобы добиться свержения правительства.

Ежегодно 14 апреля сотрудники Госавтоинспекции МВД Украины отмечают свой профессиональный праздник. В 2015 году, когда в ходе реформы МВД Украины милиция была преобразована в Национальную полицию, Госавтоинспекция была расформирована. Ее на украинских дорогах сменила Патрульная полиция.