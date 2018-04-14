Русские театры в Украине. Или на мове, или вон!

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Предпасхальная борьба со всем русским, в которой люди чуть ли не убивали друг друга за язык Пушкина и Толстого, после праздников продолжилась с новой силой. Но если на Западной Украине подобные вещи часто остаются незамеченными, то языковой скандал в русскоязычном Днепре оказался в центре внимания.

"Русская экспансия"

Намеченный на 11 апреля спектакль "Лісова пісня" по мотивам произведения Леси Украинки в Днепровском академическом театре Драмы и комедии так и не состоялся. Зрителям, которые давно раскупили билеты на достаточно редкую и поэтому ожидаемую пьесу, вернули деньги с извинениями. Но предъявить претензии к творческому коллективу вряд ли получится. По большому счету, у руководства театра не было другого выхода.

Накануне радикалы из "Правого сектора" заявили о своем намерении помешать театральной постановке пьесы. Причина — перевод "Лісовой пісні" на "Лесную песню", на русском языке. Минувшей осенью ура-патриоты в похожей ситуации добились отмены постановки, так что и сейчас решили проконтролировать ситуацию.

"Местное управление культуры, религии и национальностей никак не отреагировало на этот факт. Из чего можно сделать вывод, что они поддерживают экспансию российским оккупантом украинской молодежи. Именно молодежи, потому что эта драма Леси Украинки входит в школьную программу. Такая русификация украинской литературы влияет на качество изучения национального языка, что негативно отразится на процессах государства и становления Украинского Самостоятельного Соборного Государства", — написали активисты "Правого Сектора" на своей странице в Facebook.

“Тормознули процесс"

Конфликтовать с радикалами и повторить судьбу Россотрудничества в Киеве руководство не захотело, и от греха подальше сняло "Лесную песню" из репертуара. Да и судя по всему, театралам не привыкать идти на поводу у националистов. Еще год назад после похожего скандала этот же, тогда еще днепровский Театр русской драмы имени Горького, в одночасье лишился и "покровительства" писателя, и намека на творческое родство с северным соседом. Теперь это просто Театр драмы и комедии.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Атака националистов на здание Россотрудничества в Киеве

Вот и сейчас его директор Леонид Фурсенко в разговоре с корреспондентом РИА Новости Украина клянется, что от националистов к нему никто не обращался.

"Персонально нам никто не угрожал и ничего не требовал. Увидев информацию в интернете, мы посоветовались и чтобы не вызывать дальнейшей эскалации конфликта, временно "тормознули" процесс. Но мы работаем этот спектакль. Раньше "Лесная пьеса" шла и никаких вопросов ни у кого не вызывала. Мы продолжаем ставить спектакль на русском языке, у нас их двадцать с чем-то штук и никто абсолютно ничего не говорит против", — с заметной дрожью в голосе утверждает директор театра, который за последние несколько дней пережил немало.

Готовы на все

О том, какое давление оказывается на бывший театр русской драмы можно судить хотя бы по тому, что ради общего спокойствия его руководство даже готово… ставить пьесы на украинском языке.

"В ближайшее время мы запланировали перевести на украинский язык пьесу по произведению Ивана Франко "Ради семейного очага". Кроме того мы берем украиноязычную постановку Антона Чехова, которую ставят молодые режиссеры. Теперь в нашем театре, как минимум, две пьесы будут на украинском языке. Как к этому относится коллектив? Вполне нормально", — пытается быть убедительным театрал.

Мир мистификаций

Хотя, тотального согласия с действиями ура-патриотов, которые уже далеко не впервые влияют на формирование репертуара в Днепровском театре драмы и комедии, как минимум, не наблюдается.

"Такое впечатление, что нас умышленно погрузили в мир тотальных мистификаций, где ультрарадикальные радетели за национальную идею оказываются всего лишь марионетками в чужих руках…", — отмечает одна из ведущих актрис театра Елена Володина.

Читайте также: Разрыв Договора о дружбе с РФ. Порошенко на шпагате

"Я свободно владею украинским языком и мне не было бы трудно играть спектакли на украинском. Но ведь люди в Днепропетровской области в большинстве своем русскоязычные, это факт! Я не понимаю из-за чего нам такие испытания! Мы не популяризируем русский язык, а, наоборот, открываем богатство украинской культуры для всех наших граждан. Мы уже не впервые видим тех людей, которые стояли под театром. Мы их не боимся. Страшно за тех наших добрых зрителей, которых могут зацепить активисты. Каждый имеет право выбора", — возмущается актриса Валерия Лагода.

Толстой по-украински

Заниматься языковым вопросом вместо того, чтобы полностью сосредоточиться на творческом процессе и признанные звезды театральной сцены. Так, известная на весь мир Ольга Сумская, будучи в статусе народной артистки Украины вынуждена заботиться о том, чтобы патриоты не чувствовали себя ущемленными. После того, как в Хмельницком сорвали "Анну Каренину" на языке оригинала, актриса была вынуждена успокаивать радикалов.

"Мы сейчас ездим с ним по всей Украине и везде аншлаги. Сейчас мы гастролируем по Днепропетровской области. После этого поедем на Донбасс, а потом, все-таки в Тернополь, Хмельницкий и другие города Западной Украины. Но специально для них мы перевели пьесу на украинский язык. Я хорошо им владею, и сама перевожу, проблем в этом нет", — попыталась уладить конфликт Сумская.

"Решать будем мы"

Под полным контролем националистов находится театральный репертуар и в Одессе. Здесь негласное звание главного театрала с недавних пор носит активист Сергей Стерненко. Неизвестно, какое он имеет отношение к искусству, но то, что бывший руководитель одесского отделения "Правого сектора" решает, на кого ходить одесситам, а на кого нет — факт. Из недавнего достаточно вспомнить сорванный концерт российского актера и художественного руководителя московского государственного театра "Сатирикон" Константина Райкина. Тогда около двадцати ура-патриотов, войдя в зал театра перед началом спектакля с помощью выкрикивания лозунгов и шумовых эффектов сделали все для того, чтобы пьеса так и не состоялась.

Смотрите также: Появились кадры срыва спектакля Райкина в Одессе

"Концерт крымнашиста россиянина Райкина в Одессе сорван. Тут не будут выступать те, кто поддерживает убийц", — позже на своей странице в Facebook написал Стерненко.

Лучше не связываться

Между тем, по мнению политолога Николая Спиридонова, украинским театралам не стоит ожидать улучшения ситуации.

"Сегодня руководители театров просто запуганы. Далеко не каждому приятно лицезреть митинги и акции протеста, получать угрозы физической расправы. Ведь в современной Украине для хулиганов нет неотвратимости наказания. Радикальные элементы и просто обычные хулиганы могут творит все, что угодно. Мало кому хочется связываться с ура-патриотами. И если поступают какие-то даже намеки, то театралам легче просто перестроить свой репертуар, чем нарываться на большие проблемы", — говорит эксперт.

Радикальная "дубинка"

По словам политолога, власть старается не обращать внимания на эту проблему, ведь с помощью радикалов можно решать любые электоральные вопросы.

"Кроме того, власть банально боится "правых", — отмечает Спиридонов. — Если власть, видя ситуацию вокруг театров, даст сигнал правохранителям, в рядах патриотов появится много недовольных. Тем более, что руководству страны даже выгодны такие процессы. Можно показать, что у власти есть "дубинка" для запугивания недовольных. Взять хотя бы пример журналиста Руслана Коцабы. Его выпустили из тюрьмы, но на него можно натравить радикалов. Руками националистических группировок часто делается то, что не вполне удобно сделать официальной власти. Не сомневаюсь, что ближе к выборам радикализация в обществе будет только расти, а подобных инцидентов мы увидим еще больше".