Хроника 13 апреля: ракетный удар по Сирии, цены в Украине рванули вверх

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

США и их союзники атаковали ракетами Сирию

В ночь на субботу США и их союзники нанесли удары по Сирии. Атака началась около 4 часов по московскому времени и примерно через час завершилась.

Британские, американские и французские самолеты нанесли удары порядка 110 ракетами по объектам в Сирии в ночь на субботу, пострадали три человека, сообщил генштаб ВС Сирии.

Американская сторона говорит, что удары наносились для предотвращения применения химического оружия властями Сирии и утверждает, что действия военных планировались таки образом, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

В России назвали атаку Сирии со стороны США, Франции и Великобритании актом агрессии, заявив, что без последствий это не останется.

Взлет патологический. Цены на хлеб и молоко в Украине снова "рванули" вверх

В Украине за март подорожали почти все социальные продукты питания. Об этом сообщает сайт Госстатистики. За месяц (март против февраля 2018 года) средняя стоимость молока в Украине выросло на 0,9% — до 22 грн за литр продукта.

Хлеб в среднем подорожал на 1,6%. В марте 1 кг хлеба в Украине стоил 16 грн (около 10 грн за буханку). Среди всех видов мяса больше всего подорожала говядина и свинина — на 1,5% и 1,8% соответственно. Курятина подешевела на 0,7%.

МИД РФ: химатака в сирийской Думе — постановка спецслужб

У Москвы есть неопровержимые данные о том, что предполагаемая химическая атака в сирийской Думе была постановкой с участием иностранных спецслужб, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас есть неопровержимые данные о том, что это была постановка очередная и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании", — сказал Лавров в пятницу на пресс-конференции в Москве.

Радикалы в Киеве распылили газ и подрались с охраной нардепа Бойко

Представители националистической организации С14 в пятницу распылили газ и устроили потасовку с охраной депутата Верховной Рады, лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, который пришел возложить цветы к памятнику генерала Ватутина в Киеве.

Как следует из трансляции, Бойко пришел к памятнику с цветами, однако радикалы перекрыли ему проход. Произошла потасовка с охраной депутата, во время которой националисты распылили газ и оплевали Бойко.

Дания назвала условия, на которых даст добро на "Северный поток-2"

Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Дания будет связывать разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

По его словам, правительство Дании еще не дало согласия на строительство газопровода в исключительной экономической зоне страны.

Посольство РФ в Лондоне представило доклад об отравлении Скрипалей

Посольство России в Лондоне представило доклад по инциденту в Великобритании. Доклад называется "Солсбери: Засекреченное дело".

В нем изложены основные аргументы британской и российской сторон по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, перечень направленных нот, подробно изложены ответы российской стороны на заявления британцев.

В Британии ученые сообщили признак грядущей глобальной катастрофы

Исследователи Университетского колледжа Лондона обнаружили, что морское течение Гольфстрим сильно замедлилось, достигнув минимума за последние 1600 лет, сообщает The Guardian.

По мнению ученых, это может привести к возникновению суровых зим в Западной Европе, ускоренному росту уровня моря и ослаблению тропических дождей.

В Таиланде суд арестовал Настю Рыбку и отправил ее в тюрьму

Провинциальный суд города Паттайя в пятницу предъявил Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и другим фигурантам дела о нелегальном "секс-тренинге" обвинения по второму делу и избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу

Второе дело в отношении перечисленных было заведено в Паттайе о предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы.