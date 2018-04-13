Пятница, 13-ое: чем грозит этот день и что нельзя делать

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Страх перед пятницей, 13-го

В этом году украинцев ожидают всего две пятницы, выпадающие на 13 число — в апреле и июле. Для многих людей эта дата вызывает пугающие ассоциации, что неудивительно — боязнь пятницы, 13-го, имеет исторические корни. В этот день якобы собирались ведьмы, упыри и различная нечисть, а балом правил сам Сатана. Считается, что именно в этот день Адам и Ева вкусили запретный плод, Каин убил Авеля и был распят Иисус Христос. Есть также мнения, несвязанные со Священным писанием.

По данным СМИ, в такие даты возрастает количество несчастных случаев, авиакатастроф и аварий примерно на 60%. Этот день, которые суеверные считают крайне неудачным, стал реальной проблемой для многих людей. Так, в Великобритании многие хирурги отменяют назначенные на пятницу, 13-го, операции, так как считают, что в этот день возрастает риск неудачи. Французы в этот день стараются не отправлять в круизы туристов, предполагая, что этот день — плохая дата для начала поездок. У суеверных итальянцев и французов мистический ужас вынуждает их в различных общественных местах пропускать число 13 при нумерации комнат, этажей в зданиях. В оперных театрах Италии иногда отсутствуют места с номером 13, и практически на всех кораблях после 12-й каюты сразу идет 14-я. Также 13-й ряд иногда отсутствует в самолетах.

Впрочем, в медицине есть даже параскавидекатриафобия — определение для боязни пятницы, 13-го. Эта фобия рассматривается как частный случай трискаидекафобии — боязнь числа 13.

goodwp.com Пятница 13

Суеверия по поводу пятницы, 13, существовали и у известных личностей. Такая дата считалась крайне неудачной и у Гомера, и у Цицерона. Канцлер Германии Бисмарк, по прозвищу Железный, никогда не ставил свою подпись даже в самых спешных и важных документах в пятницу, 13. Великий французский полководец Наполеон Бонапарт отказывался от всех сражений и битв в этот день. Немецкий поэт и философ Гете этот день проводил исключительно в постели и никуда из дома не выходил.

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Вместе с тем в современном обществе проблема пятницы, 13 числа, может перейти из разряда мистической в экономическую. Люди, которые подвержены фобии пятницы, 13-го, стараются максимально сократить свою активность в такие дни, что приводит к потерям в одной только экономике США 800-900 миллионов долларов в каждый из таких дней. По статистике голландских ученых, такие дни безопасны, так как люди, на которых распространяется "магия пятницы, 13-го", стараются действовать аккуратно, другая же часть общества попросту не подвержена мистике.

Что нельзя делать в этот день

Но наряду с этим существует множество примет и поверий, что нельзя делать, как обезопасить себя в этот день и не навлечь несчастье:

в этот день следует постараться избегать конфликтов избегать, а также контролировать свои эмоции по отношению к окружающим;

следует постараться не начинать путешествия в такие даты. Считается, что дорога будет полна неприятностей, если отправиться в путь в пятницу, 13-го;

водителям нужно быть аккуратным за рулем из-за повышенного риска ДТП;

не рекомендуется употреблять спиртное, так как считается, что оно будет оказывать большее негативное воздействие на организм, чем обычно. Также не рекомендуются шумные вечеринки;

если на эту дату нужно ложиться в больницу или на операцию, то лучше перенести манипуляции. Считается, что у операция в пятницу, 13-го, плохие последствия;

в этот день не занимаются посадкой растений, так как, согласно поверьям, они не будут расти и плодоносить;

лучше избегать важных сделок в этот день, также нельзя занимать деньги;

в этот день нужно отказаться от поиска работы, а если назначено собеседование, то лучше его перенести на другую дату;

не следует играть в пятницу, 13-го, свадьбу. Считается, что брак будет несчастливым;

похороны в этот день могут повлечь за собой смерть еще одного человека в ближайшее время;

распространено также суеверие, что в этот день нельзя мыться и стричь ногти, надевать одежду коричневого или рыжего цвета и красить волосы в баклажанный и рыжий оттенки;

следует обратить внимание на гаджеты и компьютеры, так как в этот день появляются опасные компьютерные вирусы. Напомним, что в 1988 году была отмечена эпидемия компьютерного вируса Jerusalem, который был запрограммирован на особенно разрушительные действия, если активировался в пятницу, 13-го. Да и в наши дни хакеры часто приурочивают те или иные события к очередной пятнице, выпадающей на 13-е число;

не стоит употреблять в этот день слова "свинья" и "черт", а также перед сном долго смотреться в зеркало. Уходя с работы нельзя оглядываться. Попав под дождь и придя домой, нельзя открывать в квартире зонт;

и классика жанра — нельзя стоять под лестницей, следует остерегаться черных кошек и пустых ведер.

Впрочем, напомним, что не у всех народов пятница, 13-ое, несет негативный смысл. Так, на Востоке к числу 13 относятся с уважением. Среди религиозных атрибутов Индии, Китая и Пакистана можно часто встретить тринадцать фигурок Будды. У мексиканцев, некоторые из которых и по сей день поклоняются своим древним тринадцати богам, это число считается священным.

По данным материалов открытых источников интернет