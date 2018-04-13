Аномальное укрепление гривны: затишье, а когда грянет буря?

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Аномальная ревальвация

Украинская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару. За последнюю неделю курс гривны укрепился на 1,3% — с 26,33 грн до 25,98 грн, или на 1,3%. Доллар в обменниках за неделю упал на 20 копеек — с 26 до 25,8 грн. Однако подобное укрепление нацвалюты никак не связано с очередными "перемогамы" украинской власти. С начала года доллар постепенно дешевеет по отношению к остальным мировым валютам.

"На ближайшую неделю ожидаю продолжение умеренного снижения курса доллара. Безналичный доллар будет торговаться через неделю вблизи 25,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,7/26,0 грн", — написал на корпоративном сайте старший аналитик "Альпари-Украина" Вадим Иосуб.

Индекс доллара (курс доллара к корзине мировых валют) с начала 2018 года снизился на 2,5%. Всему виной политика ФРС, которая вынуждена повышать процентную ставку в ответ на ускорение инфляции и бюджетный дефицит США. По отношению к евро доллар с начала года просел на 2,4%, японской иеной — на 5,7%. Украинская валюта по отношению к "зеленому" укрепилась с начала года на 5,4%.

Стоит отметить, что гривна в этом году оказалась одной из самой устойчивых валют среди стран СНГ наряду с грузинским лари (6,4%) и казахстанским тенге (4%). Основной причиной укрепления грузинской и украинской валюты были повышение учетной ставки, рост промпроизводства, розничных продаж и деловой активности.

Аграрии снова нуждаются в гривне

Впрочем, финансовое положение Украины устойчивым не назовешь. Уже четвертый месяц подряд тают золотовалютные резервы (ЗВР) НБУ. По состоянию на 1 апреля они составили 18,2 млрд долларов, только за март сократившись на 1,2%. Основной причиной сокращения ЗВР является погашение международных долгов. Только в марте Минфин погасил долгов на 1,3 млрд долларов. Вместе с тем, двукратное повышение учетной ставки НБУ — с 14 до 17% позволило сначала обвалить ажиотаж на доллар, а потом привлечь на украинский долговой рынок иностранных спекулянтов, которые стали массово скупать гособлигации, поскольку ставка по ним была очень привлекательна. Небольшое подорожание гривны еще больше привлекло спекулянтов из-за рубежа, как следствие рынок наполнился валютой "спекулянтов".

"Минфин разместил ОВГЗ на 3 месяца по 17,5%. Безумная доходность На высокие процентные ставки "прилетают" спекулянты-нерезиденты. Что помогает укреплять гривну. Получается сейчас дают сверхвысокую спекулятивную прибыль покупателям краткосрочных ОВГЗ. Которые еще и зарабатывают на укреплении гривны. Но за это Минфин расплачивается ростом стоимости госдолга (а значит потом будет требовать больше налогов). А экспортеры вынуждены продавать доллары дешевле", — заявил ранее финансовый эксперт Эрик Найман.

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Впрочем, главным фактором снижения курса "зеленого" была посевная активность аграриев. Сельхозпроизводители активно избавлялись от долларов, закупая нефтепродукты, минудобрения и семена, необходимые для посевной кампании, поэтому предложения американской валюты на рынке было предостаточно.

Еще одной тенденцией недели стало укрепление гривны относительно рубля. Курс российской валюты упал с 0,5 до 0,4 гривны. Основной причиной такой "перемогы" стал обвал на российском фондовом рынке из-за санкций США. Долгосрочное удешевление рубля может привести к росту конкурентоспособности российских экспортеров на мировых рынках, что не выгодно Украине, ведь РФ также является ведущим экспортером зерна, минудобрений и металла.

Вслед за ростом — падение?

Перспективы дальнейшего укрепления гривны по отношению к доллару весьма туманны. Мировая конъюнктура для наших экспортеров неблагоприятная, а именно они обеспечивают львиную часть валютных поступлений.

"Цены на железную руду продолжали падать под действием антидемпинговых санкций США против китайских и украинских производителей. В понедельник 9 апреля стоимость железорудного сырья опустилась ниже 65 долларов за тонну, что было своеобразным минимумом, который рынок не мог преодолеть с декабря 2017 года. Если цена опустится ниже 60 долларов за тонну, а цены на нефть при этом будут выше 75 долларов за баррель, то производство для украинских металлургов будет слишком энергозатратным для прибыльной работы. Также в апреле 2018 года примерно на 3-4% упали цены на пшеницу и кукурузу на внешних рынках.

Все это может не очень позитивно повлиять на курс гривны в будущем и указывает на то, что от факторов, которые вне зоны контроля украинских властей, все еще можно ожидать сюрпризов. Нет никаких гарантий того, что до июня внешние рынки будут развиваться именно в том направлении, которое выгоднее гривне", — заявил в своем блоге в СМИ финансовый эксперт Виталий Шапран.

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По мнению аналитика, для Украины важно не только собрать отличный урожай, но и чтобы цены на него были относительно высокими.

Провал сотрудничества с МВФ, снижение цен на экспортные украинские товары, сокращение валютных поступлений от заробитчан — эти факторы могут негативно влиять на курс национальной валюты в этом году, и не исключено, что уже во второй половине года стремительное укрепление гривны сменится таким же стремительным падением.