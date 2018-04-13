Спиридонов: Трамп пугает мир своим непрофессионализмом

Евгений Стримов, РИА Новости Украина
Американского президента Дональда Трампа крайне сложно понять. Он то угрожает ракетным по Сирии, призывая РФ "готовиться", то предлагает России отказаться от гонки вооружений и восстанавливать отношения. Причем разницу между этими заявлениями – всего около получаса.
А уже в четверг, 12 апреля, когда мир потихоньку пришел в себя, президент США заявляет, что не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии: это может произойти "либо очень скоро, либо совсем не скоро".
Подобным образом Трамп вел себя в отношении главы КНДР Ким Чем Ына: тоже жестко атаковал Ына в Twitter, но в итоге главы государств договорились о встрече и переговорах.
Нет опыта – отсюда казусы
Политический эксперт Николай Спиридонов подписан в Twitter на Трампа, регулярно его читает.
"У меня сложилось впечатление, что Трамп, не являясь классическим политиком, а выходцем из бизнеса, просто слишком легкомысленно относится к своему Twitter, пишет в таком духе, как мог бы писать обычный рядовой гражданин, слова которого не приводят к каким-либо последствиям", – отметил эксперт в комментарии РИА Новости Украина.
Twitter Трампа находится под влиянием его настроения, не согласовывается это с администрацией, а насколько мы знаем, короля играет свита: Трамп – не самодостаточная фигура, уверен Спиридонов.
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"Я, как политический консультант, если бы я консультировал Трампа, я бы посоветовал ему меньше писать в Twitter. Потому что пиар ему не особо нужен – и так о нем, как о президенте самой могущественной на сегодня страны мира, все говорят. Но эти сообщения иногда вызывают у людей панику. У меня половина ленты в Facebook готовится к третьей мировой войне", – рассказал политолог.
Некоторые люди всерьез беспокоятся, читая заявления американского президента, поэтому он иногда продуцирует, создает определенную панику.
"Для него и для США в целом было бы лучше, если бы он лучше выверял свои тексты. Потому что там действительно – иногда резкие смены настроения. Скорее всего, это следствие определенной необдуманности и, назовем вещи своими именами, непрофессионализма Трампа как политика. Потому что он хоть и с ошеломляющим успехом выиграл президентские выборы, но большого политического опыта у него нет, и это приводит к различным казусам", – сообщил эксперт.
"Повода для опасений нет"
Более того, твиты Трампа вызывают ощущение, что он показывает ребячество.
"Например, когда он мерился ядерными кнопками с лидером Северной Кореи. Когда Трамп говорил, что пусть он знает, что у меня тоже есть ядерная кнопка, она большая и мощная. Создалось впечатление, что Трамп еще не привык к своему высокому статусу. Может, иногда банально хвастается, иногда встает с левой ноги, и вот мы видим результаты, которые видим", – говорит Спиридонов.
В итоге, мировая общественность волнуется, но реального повода для опасений нет, добавляет политолог.
"По моему мнению, исходя из информации, которую я изучил, вроде бы прямой угрозы военного столкновения не наблюдается. Поэтому это больше информационная истерия, которая нагнетается. Таким образом такие необдуманные твиты (Трампа) приводят к росту напряженности", – подытожил эксперт.
Сирия: поле битвы сверхдержав
Напомним, ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии – выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды, 11 апреля.