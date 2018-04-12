Пять сенсаций и курьезов космической эры

NASA

РИА Новости Украина

12 апреля 1961 человечество сделало самый важный шаг к покорению последнего неизведанного рубежа: космоса. И хотя путешествия к орбите Земли уже стали чем-то обыденным, немногие на нашей планете задумываются над вызовами, с которыми сталкиваются космические путешественники в своей повседневной жизни и как удаётся противостоять им.

Ко Дню Космонавтики, Sputnik собрал пять вызовов и связанных с ними курьезов, которые вряд ли когда-либо случатся с вами на Земле.

1. Трудности невесомости

В своих длительных путешествиях по орбите, космонавты могут потерять до 20% своих кровеносных флюидов, их сердце ослабевает, мышцы атрофируются, а их суставы расширяются, раздвигая кости. Чтобы максимально снизить пагубные эффекты невесомости, МКС снаряжена специальными тренажёрами. Они помогают космонавтам оставаться в хорошей форме и имитировать земные условия для восстановления своего тела.

Ну, а для восстановления мышц ответственных за челюсть, космонавты часто держат во рту самые обыкновенные жевательные резинки.

2. Космическая диета

Вопреки распространенным мифам, современные космонавты не питаются исключительно из тюбиков. Бóльшая часть их диеты состоит из блюд быстрого приготовления, но крайне питательной. Консервы, компоты и обезвоженные смеси быстро приобретают знакомый вкус стоит их только нагреть и смешать с водой. Один или пару раз в месяц к ним на орбиту высылают свежие охлажденные овощи и фрукты, а так же пару земных блюд по желанию самих космонавтов.

Еще один распространенный миф касается воды. На сегодняшний день на МКС не выделяют воду из мочи космонавтов. Это уже в прошлом. Как вода, так и вообще другие жидкости тоже привозятся с Земли.

Но как же они "избавляются" от того, что съели.

NASA Космонавт Карен Ниберг и "плавающие" в невесомости продукты и фрукты на Международной космической станции

3. Нежелательный груз

Система сбора и смыва космических испражнений выглядит сродни обычному земному унитазу. Но это только на первый взгляд. Не имея возможности рассчитывать на земную гравитацию, смыв происходит благодаря трубкам, работающих по принципу пылесоса. Собранные экскременты затем выбрасываются из корабля наружу и со временем они полностью сгорают в атмосфере.

4. Спор космического масштаба

Космическая гонка полна курьезных историй. По одной из них, в 1957 году, сразу после запуска первого спутника, французский винодел Анри Мэр пообещал 1 000 бутылок своего самого дорогого напитка тому, кто первым покажет ему обратную сторону Луны. Два года спустя, в октябре 1959 года, советский космический аппарат Луна-3 впервые запечатлел то, что никто доселе не видел. Эти первые фотографии облетели тогда весь мир.

Рассказывают, что француз сдержал свое слово и уже под новый 1960 год 1 000 бутылок вина Vin Fou были розданы членам команды советской лунной программы. Одну из них до сих пор можно увидеть в Музее Космонавтики в Москве.

5. Проблемы состыковки

В июне 1975 года произошла первая межнациональная космическая встреча, также известна как "рукопожатие в космосе": советский Союз-19 и американский Аполлон впервые состыковались. Но мало кто знает, что дня этого им пришлось "поменять пол".

Дело в том, что рядовые стыковки происходят по обычному земному принципу "папа-мама", когда один корабль буквально втыкается в другой. В случае с Союзом и Аполлоном оказалось, что оба корабля являются "папами". Для их успешной стыковки пришлось специально изготовить две связанные между собой "мамы", на которые и состыковались корабли.