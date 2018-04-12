Рейтинг не в радость. Увидим ли Тимошенко в Качановской колонии

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

До выборов в 2019-м году остается еще целый год, а президентская гонка, похоже, уже стартовала. Украинцы, которые лениво просматривали новости в дни празднования Пасхи не могли не заметить любопытное сообщение.

Друг из Ливии

Выяснилось, что главного конкурента Банковой на предстоящих выборах, Юлию Тимошенко в свое время активно спонсировал "кровавый тиран" Муаммар Каддафи. Как намекнул знакомый с сыном бывшего лидера Ливии политический эксперт Омар Арфуш, политики из "оранжевого" лагеря никогда не брезговали такими подачками.

"Я знаю лично, что во время "оранжевой революции" и после нее Каддафи активно занимался перевозкой денег для Тимошенко", — заявил эксперт, по словам которого Тимошенко посещала столицу Ливии, где лично встречалась с Каддафи.

Очевидно, что "вброс" был неслучайным. Ведь еще перед выходными появились данные соцопроса, в котором Тимошенко на голову опережала Петра Порошенко в президентских рейтингах. Оставить это без внимания на Банковой не могли и, похоже, уже сейчас, заранее дали старт полномасштабной кампании по "минусовке" главного конкурента.

И судя по всему, дружба с Каддафи – это цветочки по сравнению с тем, что еще узнают украинцы перед тем как поставить "галочку" напротив фамилии Тимошенко в избирательном бюллетене. Осторожнее нужно быть и самой Юлии Владимировне — не исключено, что для того, чтобы отцепить ее от участия в выборах власть пойдет на запрещенные приемы.

Читайте также: Чечило: почему Тимошенко — да, а Порошенко — нет

От сумы и тюрьмы…

По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, ключевой инструмент, который будет использовать Банковая — тотальная дискредитация Тимошенко.

"С каждым днем компромата будет вбрасываться все больше. Сегодня "минусовка" направлена на дискредитацию Тимошенко в глазах Запада, ближе к выборам — в глазах электората. Вспомнят все — и ее деньги, и роскошный стиль жизни, и декларации. Могут вообще не допустить на выборы, воспользовавшись какой-нибудь правовой зацепкой", — говорит Бортник.

Параллельно властью разрабатывается вариант, по которому лидера "Батькивщины" попросту лишать средств для проведения недешевой президентской кампании.

"Сегодня власть серьезно работает по бизнес-окружению лидера "Батькивщины". Все, кто так или иначе связан с Юлей находятся под огромным давлением Банковой. Президентская кампания — дорогое удовольствие, поэтому без достаточного финансирования сложно будет на что-то рассчитывать", — отмечает политолог.

Бортник не исключил и того, что для нейтрализации ключевого соперника власть и вовсе может отправить Тимошенко за решетку.

"Юлю вполне могут посадить на скамью подсудимых. Это, конечно, крайний вариант, но он тоже возможен. Я не исключаю, что мы можем увидеть Юлию Тимошенко в ее старой роли. Власть вполне может дойти до того, что посадит конкурентку в тюрьму", — полагает эксперт.

По силовому пути

О том, что Порошенко и его окружение сегодня озабочены вопросом нейтрализации Тимошенко говорит и политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По его словам, власть прекрасно понимает, что компроматом на лидера "Батькивщины" уже никого не удивишь. Поэтому вероятнее всего, на Банковой пойдут по административно-силовому пути. Причем кроме вышеупомянутого недопуска к выборам, власть может воспользоваться и запрещенными приемами.

"Не исключаю покушение на Тимошенко, поэтому ей нужно быть предельно осторожной при передвижении на транспорте", — советует Золотарев.

Читайте также: Бондаренко: Луценко умело ударил по Савченко и Тимошенко

Запуск "торпеды"

Среди цивилизованных методов "минусовки", сработать может и запуск под выборы "торпеды" — Надежды Савченко.

"Ближе к выборам из СИЗО могут выпустить Надю, еще одну женщину-политика, ориентированную на протестный электорат. Бывшая соратница и первый номер "Батькивщины" будет отбирать рейтинг в качестве кандидата в президенты. Но поскольку наша власть очень неуклюжа политически, тактика создания противовеса Тимошенко вряд ли сработает", — считает Золотарев, по мнению которого в штабе Юлии Владимировны уже сейчас активно готовятся к противостоянию с властью и любыми методами, которые она разрабатывает.

"Юлия Владимировна — опытный политик и прекрасно понимает риски. Равно как и то, с чем ей предстоит столкнуться в схватке за президентское кресло", — резюмировал эксперт.