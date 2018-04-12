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    Аналитика и комментарии

    Рейтинг не в радость. Увидим ли Тимошенко в Качановской колонии

    (обновлено: )109450
    История с деньгами Муамара Каддафи, которые якобы активно осваивала Юлия Тимошенко, похоже, дала старт полномасштабной кампании по «минусовки» главного конкурента Петра Порошенко на президентских выборах.
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    До выборов в 2019-м году остается еще целый год, а президентская гонка, похоже, уже стартовала. Украинцы, которые лениво просматривали новости в дни празднования Пасхи не могли не заметить любопытное сообщение.

    Друг из Ливии

    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Украинское фото
    Коломойский и выборы. Тимошенко, Аваков или...

    Выяснилось, что главного конкурента Банковой на предстоящих выборах, Юлию Тимошенко в свое время активно спонсировал "кровавый тиран" Муаммар Каддафи. Как намекнул знакомый с сыном бывшего лидера Ливии политический эксперт Омар Арфуш, политики из "оранжевого" лагеря никогда не брезговали такими подачками. 

    "Я знаю лично, что во время "оранжевой революции" и после нее Каддафи активно занимался перевозкой денег для Тимошенко", — заявил эксперт, по словам которого Тимошенко посещала столицу Ливии, где лично встречалась с Каддафи.

    Очевидно, что "вброс" был неслучайным. Ведь еще перед выходными появились данные соцопроса, в котором Тимошенко на голову опережала Петра Порошенко в президентских рейтингах. Оставить это без внимания на Банковой не могли и, похоже, уже сейчас, заранее дали старт полномасштабной кампании по "минусовке" главного конкурента.

    И судя по всему, дружба с Каддафи – это цветочки по сравнению с тем, что еще узнают украинцы перед тем как поставить "галочку" напротив фамилии Тимошенко в избирательном бюллетене. Осторожнее нужно быть и самой Юлии Владимировне — не исключено, что для того, чтобы отцепить ее от участия в выборах власть пойдет на запрещенные приемы.

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    От сумы и тюрьмы…

    По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, ключевой инструмент, который будет использовать Банковая — тотальная дискредитация Тимошенко.

    "С каждым днем компромата будет вбрасываться все больше. Сегодня "минусовка" направлена на дискредитацию Тимошенко в глазах Запада, ближе к выборам — в глазах электората. Вспомнят все — и ее деньги, и роскошный стиль жизни, и декларации. Могут вообще не допустить на выборы, воспользовавшись какой-нибудь правовой зацепкой", — говорит Бортник.

    Параллельно властью разрабатывается вариант, по которому лидера "Батькивщины" попросту лишать средств для проведения недешевой президентской кампании.

    "Сегодня власть серьезно работает по бизнес-окружению лидера "Батькивщины". Все, кто так или иначе связан с Юлей находятся под огромным давлением Банковой. Президентская кампания — дорогое удовольствие, поэтому без достаточного финансирования сложно будет на что-то рассчитывать", — отмечает политолог.

    Бортник не исключил и того, что для нейтрализации ключевого соперника власть и вовсе может отправить Тимошенко за решетку. 

    Юлия Тимошенко
    Украинское фото
    Deutsche Welle: предвыборный год Тимошенко и …борьба с Тимошенко

    "Юлю вполне могут посадить на скамью подсудимых. Это, конечно, крайний вариант, но он тоже возможен. Я не исключаю, что мы можем увидеть Юлию Тимошенко в ее старой роли. Власть вполне может дойти до того, что посадит конкурентку в тюрьму", — полагает эксперт.

    По силовому пути

    О том, что Порошенко и его окружение сегодня озабочены вопросом нейтрализации Тимошенко говорит и политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По его словам, власть прекрасно понимает, что компроматом на лидера "Батькивщины" уже никого не удивишь. Поэтому вероятнее всего, на Банковой пойдут по административно-силовому пути. Причем кроме вышеупомянутого недопуска к выборам, власть может воспользоваться и запрещенными приемами.

    "Не исключаю покушение на Тимошенко, поэтому ей нужно быть предельно осторожной при передвижении на транспорте", — советует Золотарев.

    Тимошенко о Савченко. Видео
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    "Моя личная боль". Тимошенко объяснила "неадекватное восприятие реальности" Савченко

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    Запуск "торпеды"

    Среди цивилизованных методов "минусовки", сработать может и запуск под выборы "торпеды" — Надежды Савченко.

    "Ближе к выборам из СИЗО могут выпустить Надю, еще одну женщину-политика, ориентированную на протестный электорат. Бывшая соратница и  первый номер "Батькивщины" будет отбирать рейтинг в качестве кандидата в президенты. Но поскольку наша власть очень неуклюжа политически, тактика создания противовеса Тимошенко вряд ли сработает", — считает Золотарев, по мнению которого в штабе Юлии Владимировны уже сейчас активно готовятся к противостоянию с властью и любыми методами, которые она разрабатывает. 

    "Юлия Владимировна — опытный политик и прекрасно понимает риски. Равно как и то, с чем ей предстоит столкнуться в схватке за президентское кресло", — резюмировал эксперт.

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