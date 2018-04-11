Хроника 10 апреля: встреча Порошенко и Меркель, обыски у Савченко, показания Цукерберга

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 10 апреля, президент Петр Порошенко провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, в Одессе отметили День освобождения от немецко-румынских захватчиков, а в квартире и офисе Надежды Савченко прошли обыски. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Переговоры Порошенко и Меркель

Во вторник президент Петр Порошенко находился в Германии, где провел ряд важных встреч. После встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель на совместной пресс-конференции прозвучали ряд резонансных заявлений. В частности, глава государства заявил, что в ближайшее время Киев введет санкции против российских бизнесменов, попавших в санкционный список США. А Меркель отметила, что проект "Северный поток-2" невозможен без определения будущей роли украинского транзита.

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Обыски в квартире Савченко

Мать Надежды Мария Савченко, Мария рассказала, что во вторник в 7 утра в квартиру, где проживает Надежда Савченко вместе с ней и сестрой, пришло пятеро следователей Службы безопасности Украины с понятыми и в течение двух часов проводили обыски в квартире нардепа. Что именно искали следователи — матери они не сообщили. По ее словам следователи СБУ во время обыска изъяли наградной пистолет Савченко и патроны к нему.

Кабмин предложил хоронить украинцев в парках и скверах

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект №8248, который призван стимулировать украинцев отдавать предпочтение кремациии и вводит понятие биозахоронения, сообщает UBR. Новой инициативой правительство намерено переписывать правила, по которым в Украине хоронят умерших, чтобы "хоть как-то решить проблему дефицита мест на кладбищах", пишет издание.

В Украине стартовали испытания ракетного комплекса "Ольха"

На юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса "Ольха", сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов. Он также отметил, что после завершения испытаний ракетные комплексы "Ольха" будут взяты на вооружение, а украинский оборонной промышленный комплекс начнет их серийное производство.

В Одессе отметили День освобождения от немецко-румынских захватчиков rnbo.gov.ua В Украине стартовали испытания ракетного комплекса "Ольха"

В Одессе во вторник праздновали 74-ую годовщину освобождения Одессы от немецко-румынских захватчиков. Чиновники, представители политических партий, духовенства и общественных организаций возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу. По информации местных СМИ, все подступы к мемориалу заблокировали патрульные полицейские, которые досматривали сумки и проверяли металлодетекторами пришедших в парк. Официальная часть прошла без эксцессов.

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Украина арестовала российское судно

Украинский суд арестовал судно РФ, которое вело добычу песка в Крыму для строительства Керченского моста, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем Facebook. По его словам, прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство по факту совершения незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник Лебединые острова).

Выступление Цукерберга в сенате США

Глава Facebook Марк Цукерберг, выступая во вторник, 10 апреля, в сенате США, заявил, что до конца года соцсеть наймет более 20 тысяч человек, которые будут следить за сохранностью контента пользователей. Компания Facebook на прошлой неделе сообщила, что данные 87 миллионов пользователей социальной сети, в основном в США, были ошибочно переданы компании Cambridge Analytica.

В Совбезе ООН не приняли проект резолюции России по Сирии

Российский проект резолюции Совета Безопасности ООН в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу и оказании им поддержки не был принят, так как не набрал необходимых девяти голосов. За проект проголосовали: два постоянных члена СБ ООН — Россия и Китай, а также Эфиопия, Казахстан и Боливия. Против документа: три постоянных члена СБ — США, Великобритания и Франция, а также Польша. Шесть государств воздержались при голосовании.

Именно 10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник – День братьев и сестер. В США он называется Национальный день братьев и сестер. Международный день движения сопротивления отмечается ежегодно тоже 10 апреля и посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939-1945) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.