Киев: войны за парковочные места. Авто, вон со двора! А куда?

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Убрать машины со дворов

Министерство регионального развития Украины решило обновить государственные строительные нормы, убрав парковки со дворов. Согласно предложенным изменениям, речь идет о том, чтобы запретить проектирование и размещение автомобильных парковок внутри жилых кварталов. Освободившееся место планируют отдать для создания детских площадок, зеленых зон и мест отдыха.

Как аргументировал изменения заместитель главы минрегионстроя Лев Парцхаладзе, на сегодняшний день дворы жилых кварталов буквально заполонили хаотично припаркованные автомобили. Это портит не только внешний вид дворов, но и представляет угрозу для здоровья людей, поскольку большое количество машин увеличивает загазованность воздуха. Кроме того, неправильно припаркованные авто зачастую мешают проезду пожарных машин и другой спецтехники экстренных служб.

Также он уточнил, что по новым нормам, организация мест постоянного или временного хранения средств автотранспорта внутри квартала не допускается. Парковки и гаражи предлагают размещать на границах жилых районов и на большом расстоянии от детских площадок и зон отдыха. Это могут быть как наземные, так и подземные стоянки или обычные гаражи. Также, согласно новым нормам, расстояние от дома автовладельца не должно превышать 700 метров от парковки его авто (в крайних случаях 1000 м).

"Безусловно, помимо того, что мы запрещаем внутридворовые стоянки, мы обязательно предусматриваем, что должны быть специальные места: либо подземные паркинги, либо на внешних фасадах", — сообщил замминистра в эфире радиостанции Голос Столицы.

При этом, где расположить такие парковки, должны разбираться местные власти или ОСМД.

Гостевые автостоянки рекомендуется размещать со стороны улицы или проезда, которая ограничивает квартал. В центральных районах городов или районах представляющих историческую ценность будут оборудованы исключительно подземные паркинги. Обновленные нормы планируют утвердить уже в ближайшее время.

Дом есть, а стоянки нет

Проблема стоянок в стране, а в особенности, в столице — давняя головная боль практически всех украинцев. Самая распространенная практика — хранить машину под собственным домом, однако забитые машинами дворы многоэтажек нередко приводят к натуральным междоусобным войнам жителей. Те, у кого автотранспорта нет, выступают категорически против машин во дворах, а владельцы авто пытаются отобрать другу у друга лучшие места под домом, при этом далеко не всегда речь идет о цивилизованных методах.

РИА Новости Украина Новые правила парковки в Украине

Не меньше проблем беспорядочная парковка доставляет коммунальщикам. Особенно это хорошо заметно в зимнее время года, когда припаркованные у подъездов машины не дают тяжелой технике проехать по двору и собрать снег. При этом жителям дома негде припарковаться из-за неубранных сугробов. В результате получается замкнутый круг.

Новых же стоянок в столице практически не строят — все дело в финансовой стороне вопроса. Так, земля недешевая, площадь для стоянки необходима большая, и ее зачастую используют для очередной высотки или ТРЦ. При этом покупка квартиры в новострое не является залогом появления парковочного места. Во многих столичных новых ЖК комфорт-класса количество паркомест куда меньше количества в жилом доме квартир.

Наряду с этим, кризисная ситуация с паркингами грозит транспортными проблемами уже Лукьяновке и Познякам. Исходя также из проблем безопасности киевляне покупают для машин гаражи в кооперативах, но и не всем это по карману.

Парковочные скандалы

Отметим, что вопрос подземных паркингов в центре Киева широко обсуждается не первый год, и очень часто — со скандалами. В 2016 году Киевсовет выделил 100 тыс гривен на изучение общественного мнения по поводу строительства подземного паркинга под Михайловской площадью и общение с ЮНЕСКО, под защитой которого находится эта площадь. Стоимость строительства, по некоторым данным, составляла 2,3 млрд гривен. И, как сообщали СМИ, эти деньги должны были выделить из бюджета Киева.

Такая огромная сумма вызвала массу вопросов. Отдельных подземных паркингов в столице мало, поэтому было трудно сравнить стоимость их строительства. Однако 2,3 млрд гривен соразмерны только с такими масштабным проектом, как достройка Подольского моста — 4,2 млрд грн.

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После появившейся информации о строительстве паркинга общественность забила в набат. Активисты отмечали, что общественных обсуждений перед началом строительства не будет, а весь процесс будет происходить в мэрии, как обычно, без лишнего разглашения. На схемах, которые активисты разместили в интернете, значился четырехуровневый паркинг на 870 машиномест, глубина — 18 м. При этом застройка коснулась бы не только Михайловской площади, но и территории перед зданием МИД Украины.

В итоге скандальный план строительства подземного паркинга на Михайловской площади сняли с повестки дня Киевсовета: депутаты отозвали деньги на финансирование. Вместе с тем после шумихи городские власти заявили, что подземные паркинги могут построить и на других площадях столицы.

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Кроме Михайловской, в список попали: Европейская, Дарницкая, Соломенская, Победы, Львовская, Вокзальная, Лыбидская и Лукьяновская. Ни в одной локации из озвученного списка подземные паркинги реализованы так и не были. В дальнейшем же, если будет принято соответствующее решение, само строительство парализует эти места для движения транспорта на несколько лет.

По данным материалов открытых источников интернет