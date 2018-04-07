Украина, будни. Кровавая страстная неделя

Национальная полиция Украины

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Тысячи краж, сотни ограблений и убийств — таков итог страстной недели. Ничего не останавливает воров, налетчиков, драчунов, хулиганов, мошенников и убийц. И это только одна неделя.

Криминальные будни страны

В городе Энергодар Запорожской области трое ранее судимых мужчин избили и ограбили гражданина Турции ворвавшись в его квартиру, где временно проживал турок.

В Николаеве 24-летний безработный вместе с напарником за одну ночь совершили налет на троих прохожих — мужчину и двух женщин. Подбегали, били и отобрав сумки — убегали.

В Киеве, в Соломенском районе произошла драка между кавказцами и арабами возле ночного клуба "Авиатор". Полчаса они избивали друг друга под пристальным наблюдением патрульных, которые ждали окончания битвы в своих автомобилях. К слову, никого не задержали, они успели разбежаться.

От рук группы малолетних налетчиков пострадал 37-летний продюсер телеканала "Украина", который на остановке общественного транспорта в Святошинском районе поздно вечером ждал маршрутку. Молодые люди избили работника телеканала, после чего отобрали у него мобильный телефон и несколько тысяч гривен. До этого они побили и отобрали 600 гривен у 24-летнего парня недалеко от этого места. После этого в ближайшем супермаркете несовершеннолетние подрались с охранником.

В Харькове неизвестные, используя самодельное взрывное устройство, взорвали банкомат и похитили деньги. "ПриватБанк" объявил о вознаграждении в размере 50 тысяч гривен за информацию, которая поможет задержать преступников.

Национальная полиция Украины В Харькове неизвестные подорвали банкомат

В Ивано-Франковске неизвестные подъехали на джипе к помещению, где находится пункт обмена, выбили окно и похитили сейф. Служба охраны прибыла на место через пять минут, так как сработала сигнализация. Но воры уже скрылись с места преступления, теперь их разыскивать.

В Одесской области в селе Виноградовка четверо парней 16-21 лет совершили разбойное нападение на дом 45-летнего хозяина. Чтобы проникнуть в жилище они обстреляли из пневмата окна. Когда владелец вышел посмотреть, что происходит, свора набросилась на него, затащила в дом, где избили до смерти. Из дома похитили золото и технику.

В Кировоградской области было совершено разбойное нападение на семью фермера. Банда ворвалась в дом и требовала деньги избивая жильцов — 70-летнего хозяина и его 20-летнего внука. Как оказалось, накануне фермер продал подсолнечник, но грабители не знали, что был проведен не наличный, а безналичный расчет.

В Черниговской области мужчина убил сожительницу десятью ударами ножа, поужинал рядом с телом, а потому закопал тело в лесопосадке.

В Одессе лицо кавказской внешности пырнуло ножом 22 —летнего студента на улице города. Друзья, ставшие свидетелями, вызвали полицию и "скорую". По их словам, правоохранители прибыли спустя 20 минут, а вот медиков пришлось ждать час. Так и не дождавшись помощи, студент умер.

В Николаеве на платной автомобильной стоянке произошла перестрелка между двумя водителями Toyota Camry и Mercedes-Benz GL, которые не поделили парковочное место. Водитель Mercedes достал пистолет и не менее восьми раз выстрелил в своего оппонента, но попал только раз в область коленного сустава. Водитель Toyota тоже оказался вооружен и выстрелил в ответ и попал несколько раз. Как оказалось, перестрелку вели два местных адвоката. При этом, зачинщик стрельбы был вынужден сбежать с поля боя и спрятаться в будке охранника. К счастью, стрельба велась из травматического оружия.

Все хуже, хуже и хуже….

Преступлений в Украине с каждым днем совершается все больше и это не секрет, но это огромная проблема. Проблема, прежде всего для граждан Украины, каждый из которых может оказаться на мушке у преступников.

"Уголовные преступления против жизни и здоровья человека отражает достаточно негативную динамику, начиная с 2013 года. Если в 2009 году было учтено 20410 преступлений против жизни и здоровья человека, а в 2010 году — 19 017, то уже в 2013 году прослеживался значительный рост их — 71749, в 2016 и 2017 годах данные об этих преступлениях несколько меньше — 45 979 и 38 274 преступлений, но о каких-либо положительные тенденции это отнюдь не свидетельствует, поскольку во-первых, по сравнению именно с 2009-2010 годами они стали совершаться два раза чаще", — подчеркивает экс-замгенпрокурора Украины Алексей Баганец.

По данным Алексея Баганца, несмотря на то, что в 2017 году было зарегистрировано 335 910 уголовных правонарушений против собственности, что несколько меньше чем в прошлом году (в 2016 году — 405 549), эта цифра больше почти на 15% чем в предыдущие годы (в 2013 году — 334 821, в 2010 году — 318 216, а в 2009 году — 242 766). Наиболее уязвимыми в 2017 году к совершению преступлений данной категории оказались Киев (45767), Днепропетровская (29362), Харьковская (24 239), Запорожская (23981), Одесская (21104) и Львовская (18494) области.

"И напоследок. Прошу обратить внимание на крайне угрожающие тенденции в общей картине состояния преступности: в течение 2017 только от совершения различных категорий преступлений в общем пострадали 374 238 человек, из которых 6303 детей, а 6501 человек — погибли. Какой еще войны нам нужно, чтобы обезопасить своих граждан и сохранить их жизнь?!", - подчеркивает юрист.

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К сожалению, глава МВД Арсен Аваков признался в провала реформы МВД. По словам министра, полиция меняется и развивается как часть общества, и "нет волшебной палочки, чтобы изменения наступили мгновенно — в отрыве от происходящего в обществе и как в сказке немедленно "по щучьему велению". Нужно еще несколько лет, чтобы полиция заработала по новому. Помощи нет, но вы держитесь.