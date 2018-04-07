Хроника 6 апреля: повышение коммуналки, полицейская операция на Донбассе

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В пятницу, 6 апреля, минэкономики ожидает резкого роста цен на газ, воду и отопление. Украинцам пообещали рост "минималки" до 6200 гривен. Суд арестовал капитана российского судна "Норд". В Киеве началась голодовка чернобыльцев, которые требуют увеличить пенсии. МВД готовится к полицейской операции по деоккупации Донбасса, а лидер ОУН пригрозил России терактами в ответ на запуск Крымского моста. Во сколько украинцам обойдется пасхальная корзинка. Подробнее – в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Украинцам пообещали рост "минималки" до 6200 гривен

Размер минимальной заработной платы в Украине в 2021 году составит 6200 грн. Об этом сообщает консенсус-прогноз Министерства экономического развития и торговли. Документ опубликован на сайте ведомства.

Согласно прогнозу, в 2019 году среднегодовая минимальная зарплата в Украине может составить 4600 грн, в 2020 году – 5400 грн. В нынешнем году размер минимальной зарплаты составляет всего лишь 3900 грн.

Минэкономики ожидает резкого роста цен на газ, воду и отопление

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует ежегодный рост цен на импортный газ примерно в 20% до 2021 года включительно, говорится в консенсус-прогнозе ведомства, опубликованном на его сайте.

Согласно прогнозу, рост цен на импортный газ в Украине в 2018 году может составить 18%, а в 2019-2021 годах — по 20%.

В Минэнерго объявили о ликвидации зависимости от ядерного топлива РФ

Министр энергетики Игорь Насалик объявил, что Украина преодолела зависимость от России в ядерном топливе. Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады в рамках еженедельного часа вопросов к правительству.

"Еще в 2016-м или в начале 2017 года говорить о диверсификации поставок атомного топлива от России не было смысла. И большинство сказали бы, что это нереально или невозможно. Но сегодня могу заявить: если завтра Российская Федерация перестанет поставлять нам тепловыделяющие сборки для реакторов ВВЭР-1000, мы будем работать в штатном режиме, мы полностью диверсифицировали поставку ядерного топлива на наши электростанции", — утверждает Насалик.

Суд арестовал капитана российского судна "Норд"

Суд арестовал капитана задержанного российского судна "Норд" Владимира Горбенко до 31 мая с возможностью внесения залога, сообщила Татьяна Тихончик — пресс-секретарь прокуратуры Крыма Накануне слушания по делу Горбенко были перенесены на пятницу, он был отпущен до нового рассмотрения.

"Срок содержания под стражей до 31 мая с возможностью внесения залога 35 240 гривен", — сказала Тихончик.

К Надежде Савченко в СИЗО приезжала скорая — сестра

Надежде Савченко, которая содержится в СИЗО с момента ареста, в пятницу вызвали скорую помощь, сообщила ее сестра Вера.

Накануне Савченко должна была пройти психофизиологическую экспертизу и допрос на полиграфе в Киевском институте судебных экспертиз. Однако экспертиза не состоялась, так как адвокаты арестованного депутата попросили дополнительное время на подготовку вопросов и проверку процедуры.

В Киеве началась голодовка чернобыльцев, которые требуют увеличить пенсии

Десятки украинских пенсионеров-чернобыльцев начали бессрочную акцию протеста под стенами Министерства социальной политики в центре Киева. Они требуют поддержать законопроект, который предусматривает увеличение пенсий всем категориям чернобыльцев. В акции принимают участие около 40 человек. Некоторые из них имеют на голове повязки с надписью "голодаю".

"Дебильная советская процедура". Рева объяснил, почему затянулся перерасчет пенсий военным

Перерасчет пенсий военным пенсионерам в Украине затянулся из-за "советского закона", согласно которому эта процедура проводится в ручном режиме, заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает "Гордон".

По его словам, новые пенсии военным пенсионерам начислят в течение апреля. "Выплата пенсий идет с 3-го числа. Военным пенсионерам, которым не сделали перерасчет, начислят новые пенсии в течение этого месяца. Предыдущий перерасчет военных пенсий был в 2008 году – 10 лет назад", – подчеркнул Рева.

Аваков: МВД готовится к полицейской операции по деоккупации Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявил о подготовке полицейской операции по "деоккупации Донбасса". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД — полиция и гвардия — готовятся к этому варианту ", — заявил он.

Лидер ОУН пригрозил России терактами в ответ на запуск Крымского моста

Лидер Организации украинских националистов (ОУН) Николай Коханивский заявил, что его организация готова использовать "методы партизанской войны" в Крыму, а также пригрозил России терактами в связи со скорым запуском Крымского моста.

"Это война. Методы партизанской войны не изменились со времен Первой и Второй мировой войны, мы готовы их использовать, и мы их уже использовали — мы были на фронте", — заявил "Обозревателю" Коханивский.

Президент поручил срочно построить аэропорт на Закарпатье

Президент Петр Порошенко поручил срочно построить аэропорт в Закарпатской области, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на министра Владимира Омеляна. По его словам, главная ставка делается на Ужгород.

У водителей-нарушителей первые права будут отбирать навсегда

Кабинет министров ужесточил порядок временного изъятия удостоверения водителя и его возврата.

Соответствующее постановление Кабмина обнародовано на Правительственном портале. Документом предусмотрено, что возврат водительского удостоверения лицам, которые получили его впервые и лишены права на управление транспортными средствами, не производится.

Скрипаль вышел из критического состояния — СМИ

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на госпиталь Солсбери. По данным AP, "Сергей Скрипаль хорошо реагирует на лечение".

В России ответили на новые санкции США

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что новые попытки санкционного давления и на политику, и на деловые круги РФ обречены на провал.

Как следует из опубликованного в пятницу заявления министерства финансов США, 17 должностных лиц из РФ, а также ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании попали под новые санкции Вашингтона. В список, в частности, вошли министр внутренних дел Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководитель Росгвардии Виктор Золотов.

Из-за санкций в России упал курс рубля

Рубль к вечеру перед выходными усилил снижение, доллар превысил уровень 58 рублей на фоне снижения котировок нефти и новых санкций США против РФ, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 17.53 по Киеву повышался на 29 копеек — до 58 рублей, курс евро — на 56 копеек, до 71,18 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в пятницу доллар дорожал до 58,0125 рубля – максимума с 19 марта.

Готовьте кошельки. Во сколько украинцам обойдется пасхальная корзинка

За год пасхальный набор (кулич, яйца, мясо) подорожал почти вдвое — на 83%. То есть теперь за 1,5-килограммовую паску, десяток крашеных яиц и полкило буженины придется выложить 274 гривны (10,3 доллара). Год назад пасхальный набор обходился в 150 гривен (5,6 доллара).