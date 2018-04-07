Дерегуляция в работе. Украинский IT-сектор окапывается в Эстонии

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Стартапы выбирают Эстонию

Еще в прошлом году премьер Гройсман выдавал себя публике за матерого технократа, заявляя о скором развитии украинского IT-сектора благодаря политики дерегуляции.

"Стать следующей Startup-нацией — хорошая цель для нас и я полностью убежден в ее досягаемости. В Украине есть все предпосылки для того, чтобы этого достичь. Правительство уже начало работать над поддержкой новых проектов, которые имеют шансы на глобальный успех. И сейчас мы, опираясь на опыт в том числе Израиля, Турции и некоторых других стран, отрабатываем механизм его работы. Речь идет также и об участии государства в финансовой поддержке перспективных стартапов", — заявлял Гройсман в мае прошлого года.

При этом, подчеркнул премьер, главной задачей является обеспечение благоприятного для развития бизнес климата. "Заставить и научить контролирующие инстанции работать по принципу "помогать, а не мешать" — один из самых серьезных сегодняшних вызовов",— добавил он.

Увы, но слова Гройсмана полностью разошлись с делом. Государство не только не помогало стартапам, но и практически пошло на IT-сектор войной, начав массовые облавы на подобные компании, ведь они — одни из немногих, кто приносят валютную выручку. В результате, часть предприятий приостановила деятельность, часть — переехала в другие страны.

Своей новой обителью украинские начинающие IT-компании выбрали Эстонию. Граждане Украины оказались лидерами по регистрации электронного е-резидента Эстонии, оформив в этой стране 423 компании. При том, что карточку е-резидента в Эстонии получил 2 131 гражданин Украины, опередив по этому количеству Финляндию и Россию. Граждане Финляндии, для сравнения, оформили 315 компаний картой е-резидента, Германии – 311.

"Карта е-резидента не дает налогового резиденства или права на въезд в Эстонию, но позволяет воспользоваться всеми государственными услугами, такими как регистрация компании онлайн, онлайн-банкинг, подписывать договора электронной подписью, подавать ходатайства онлайн, 99% всех государственных услуг можно получить онлайн, карта е-резидента открывает государственные услуги Эстонии для всего мира. Это и привлекает украинский бизнес", – заявил руководитель таллиннского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Виталий Галицких.

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"Теперь понятно, чего Эстония так перевозбудилась, когда Кабмин зимой отнес ее к офшорам. Для маленькой страны это ощутимый удар по бюджету. Если парламент ратифицирует изменения к конвенции об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, согласно которому убираются нулевые ставки на пассивный доход, то клиентуры у Эстонии прибавится", — отметил журналист Денис Безлюдько на своем Facebook-ресурсе "В сухом остатке".

Таким образом, украинская "нация стартапов" за считанные месяцы проголосовала ногами, поменяв украинских бюрократов на эстонских, которые во всяком случае, не мешают работать.

Обратная сторона Эстонии

Впрочем, в смене украинской юрисдикции на эстонскую есть и свои негативные стороны. Эстония — давний член Евросоюза и строго соблюдает все финансовые и банковские нормативы Брюсселя. В отличие от украинской банковской системы, европейские банки крайне бюрократичны, они вмиг закрывают счета в случае малейших подозрений о махинациях, берут огромные деньги за обслуживание счета (только за прием документов — от 1 тыс. евро, причем могут отказать без возврата денег) и крайне медлительны. К украинским гражданам у них особо подозрительный подход, от чего украинский бизнес часто страдает.

Так, эстонский предприниматель Рагнар Сасс (основатель предприятия Pipedrive и учебного лагеря для стартапов в Эстонии Garage48) возмутился тем, что эстонские банки массово закрывают счета нерезидентам. Он заявил, что это представляет угрозу для государственной программы "электронного резиденства".

"Мой хороший друг из Киева Макс Ищенко — БОЛЬШОЙ поклонник и друг эстонской экосистемы стартапов. Я пишу „БОЛЬШОЙ“ именно так, потому что он усердно и много продвигает Эстонию. Он совладелец крупнейшего в Украине портала dou.ua, у которого более 200 000 подписчиков. Он выпускник бизнес-акселератора для стартапов Wise Guys. Он электронный резидент Эстонии. Легально открыл здесь свой стартап Djinni. Его компания зарабатывает реальные деньги. Сегодня он получил письмо от Swedbank о том, что счет его компании будет закрыт! Внезапно. Никакого предупреждения, никаких звонков. НИЧЕГО! И он не один такой. Растет число подобных случаев, особенно, если люди из Украины. Если мы не сможем остановить это сейчас, то это будет означать конец программе электронного резиденства. Дорогой Swedbank, я тоже закрою все свои счета! Потому что ясно, что вас совершенно не заботят стартапы. Ваши действия являются преступлением против Эстонии", — написал Рагнар Сасс на своей странице в Facebook.

Финансовые эксперты связывают ужесточение требований банков к владельцам счетов в Эстонии с проблемами в банковском секторе соседней Латвии, где многие банки выстраивали свой бизнес именно на обслуживании нерезидентов. ЕС и США обвинили латвийские банки в большом количестве "сомнительных транзакций" и потребовали навести порядок в этой сфере. В Эстонии банки, чтобы снизить риски, решили и вовсе не иметь дела с иностранными бизнес-клиентами.

"По моим сведениям, в Эстонии за последний месяц один небольшой банк закрыл 1000 счетов. Это значит, что крупные банки могли закрыть от 5000 до 10 000 счетов. Закрывают счета нерезидентам не только из третьих стран, но и гражданам стран ЕС. Банки боятся… Если в ближайшее время они ничего не решат, то иностранные бизнесмены уйдут в другие страны и больше уже не вернутся", — заявил член экономической комиссии эстонского парламента Денис Бородич, передает EADaily.

IT в поисках страны обетованной

Не исключено, что новым убежищем от произвола украинских чиновников станет Беларусь. Руководство этой страны работает на созданием собственной Силиконовой долины, активно привлекая зарубежные стартапы. Минск легализируют ICO и транзакции в криптовалютах, либерализирует требования по сделкам белорусских ИТ-компаний с мировыми игроками.

Как отмечает Bloomberg, "последний диктатор Европы намерен запустить мировой криптохаб". Среди связанных с Беларусью ИТ-проектов агентство называет популярнейший мессенджер Viber, котирующийся на бирже NYSE EPAM и онлайн-игра World of Tanks.

"Беларусь планирует прикрыть свою репутацию репрессивного государства созданием "песочницы"— легального технологического анклава, где компании, работающие с криптовалютами будут освобождены от налогов и смогут работать по нормам английского права. Радикальные перемены для страны, у которой служба безопасности по-прежнему называется КГБ", — пишет Bloomberg.

Подписанный президентом страны декрет о развитии цифровой экономики предполагает, что к 2030 году количество занятых в белорусской IT-сфере вырастет с 30 тысяч человек до 100 тысяч, а выручка от экспорта вырастет почти в 5 раз — с 1 млрд долларов в год до 4,7 млрд, иностранные инвестиции — также в 5 раз до 4 млрд долларов. Не исключено, что значительную часть выручки белорусском экономике принесут именно украинские IT-компании-эмигранты.