наверх
06.04.201817:45
Курсы валют НБУ
  • USD26.26- 0.07
  • EUR32.24- 0.17
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Соцсети о катастрофических долгах за коммуналку: платить-то нечем

    Тема:

    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (964)

    (обновлено: )56190
    Украинцы задолжали за коммуналку более 40 миллиардов гривен – столь ошеломляющие цифры от Госстата спровоцировали в соцсетях новую волну обсуждения коммунальных тарифов в стране.
    Кошелек. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    ЖКХ, тарифы
    Украинское фото
    Коммуналка подорожает, власть заработает, а людям что делать?

    Коммунальные долги украинцев растут как снежный ком. Задолженность населения Украины по оплате ХКХ на конец февраля 2018 года составила 40,6 млрд гривен. Об этом говорится в информационной справке Государственной службы статистики о социально-экономическом положении Украины за первые два месяца года.

    Больше всего жители Украины задолжали за поставку природного газа (16,4 млрд грн) и централизованное отопление и снабжение горячей воды (14,4 млрд грн), сообщает Госстат. В украинском сегменте соцсетей такая статистика вызвала немало комментариев: "Это же ясно, что такую сумму никто отдавать не станет", — пишут украинцы, добавляя: "что нам еще остается, с такими зарплатами жить не на что".  

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Елена Лукаш
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Вячеслав Потапенко
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Протоиерей Николай Данилевич
    Массовые акции радикалов в Украине