Соцсети о катастрофических долгах за коммуналку: платить-то нечем

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Коммунальные долги украинцев растут как снежный ком. Задолженность населения Украины по оплате ХКХ на конец февраля 2018 года составила 40,6 млрд гривен. Об этом говорится в информационной справке Государственной службы статистики о социально-экономическом положении Украины за первые два месяца года.

Больше всего жители Украины задолжали за поставку природного газа (16,4 млрд грн) и централизованное отопление и снабжение горячей воды (14,4 млрд грн), сообщает Госстат. В украинском сегменте соцсетей такая статистика вызвала немало комментариев: "Это же ясно, что такую сумму никто отдавать не станет", — пишут украинцы, добавляя: "что нам еще остается, с такими зарплатами жить не на что".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook