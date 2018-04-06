Страшная тайна СБУ: за что хотел устранить Мосийчука генштаб РФ

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В четверг, 5 апреля, Служба безопасности Украины отчиталась о том, что установила лиц причастных к террористическому акту 25 октября 2017 года, в результате которого был ранен нардеп радикал Игорь Мосийчук, но погиб его охранник и прохожий сотрудник полиции, а также были ранены еще два человека. Собственно, даже не пришлось удивляться тому, что следы расследования привели довели сотрудников СБУ до границы с РФ.

Маски сброшены

Как заявили на брифинге представители СБУ и прокуратуры, была установлена группа людей причастных к взрыву. Среди них, граждане Украины Александр Григорян 1974 г.р., уроженец Азербайджана, зарегистрированный в городе Покров Днепропетровской области, Игорь Лысак 1980 г.р., уроженец Волынской области, зарегистрированный в городе Киев, Михаил Мятных 1981 г.р., уроженец и житель города Киева и другие но пока не установленные лица. А среди них гражданин РФ, сотрудник Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Этот самый представитель генштаба специально приезжал два раза из РФ в Украину в сентябре и ноябре прошлого года для того, чтобы познакомить между собой Лысака и Григоряна и поставить им задачи.

Как установила СБУ, представитель Главного управления Генерального штаба ВС РФ вместе с Григоряном и Лысаком неоднократно находились в расположении телеканала "Эспрессо ТВ". Непосредственный исполнитель теракта Григорян изучал обстановку и решал, как лучше нанести удар и где. Рассматривались и другие места, где бывал Мосийчук. Григорян изготавливал и приводил в действие взрывчатку. А Лысак приобретал все необходимое, начинял взрывчаткой мопед и устанавливал его на месте покушения.

"После совершенного преступления 5 ноября 2017 года Григорян пешком пересек админграницу с Крымом в районе Херсонской области на пункте пропуска "Каланчак". И в данное время находится на территории РФ и периодически посещает временно оккупированную территорию Крыма. Лысак после совершения преступления 28 октября 2017 года пересек государственную границу Украины и убыл через пункт пропуска "Новые Ярыловичи" в Республику Беларусь с дальнейшим переездом в РФ, где и находится на сегодняшний день", — подчеркнули в СБУ.

Жертва требует расправы

Пособник в совершении террористического акта Мятных совместно с Григоряном и Лысаком изготавливал самодельного взрывного устройство и оснащал им мопед. При обыске в гаражах, которые использовались преступниками, изъяты около 2 кг тротила, ручные гранаты, ручной противотанковый гранатомет, огнестрельное оружие и различные приспособления для изготовления самодельных взрывных устройств.

"Только Мятнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему сообщено о подозрении в пособничестве в совершении террористического акта, который привел к гибели людей. Незаконное хранение взрывных веществ и незаконное изготовление взрывных веществ. Лысак и Григорян объявлены в розыск", – подытожил сотрудник СБУ Петр Кононенко.

А вот личность так называемого сотрудника российского генштаба, СБУ так и не удалось. По их данным он въезжал в Украину по поддельному документу. Да и то, почему в жертву был выбран именно Мосийчук, в СБУ не сообщили. Наверное, еще не знают.

Смотрите также: Брифинг Мосийчука о взрыве в Киеве. Полная версия

Зато сам потерпевший уже потребовал от РФ экстрадиции подозреваемых в покушении на него. Один из которых, по данным Мосейчука, скрывается на территории аннексированного Крыма, другой – в Чечне.

"Требую направить документы в Российскую Федерацию с требованием экстрадировать виновных… Если этого не произойдет, то это даст все основания считать Российскую Федерацию страной-террористом", – заявил Мосийчук.

Политический мотив в деле отсутствует

"У большинства народных депутатов риторика агрессивная против России. Это не удивительно. Но если нашли "российский след", то на территории Украины должно было произойти десятки терактов, целенаправленных. Но, почему-то все считают, что покушение организовывали именно на Мосийчука, а не на кого-то другого. Какие доказательства указывают на то, что покушение устраивали именно на Мосийчука?! Если один подозреваемый говорит об этом, это не доказательство. Нужен комплекс доказательств, чтобы были понятны цели, мотивы лиц, которые участвовали в подрыве. А так же надо определиться что это было — теракт или же покушение на убийство, умышленное убийство. То, что озвучили сегодня — это вырванные данные из уголовного производства основанные на показаниях одного человека или на одном документе. Это не серьезно. Это вообще является разглашением данных следствия и не идет на пользу оперативно-розыскным действиям, а являются не чем иным, как политической забавой во имя той или иной политической или псевдополитической силы", — комментирует РИА Новости Украина генерал СБУ Василий Вовк.

Более того, по мнению экс-начальника главного следственного управления СБУ, по политическим мотивам никого никогда не убивают. Убивают за финансовые, экономические — разные бизнес-отношения, когда кто-то нарушил какие то обязательства и не вернул крупную сумму денег.

А так как СБУ не раскрыла мотивы покушения на Мосийчука, то можно предположить, что политикой в этом деле не пахнет. К тому же, серьезной политической персоной нардеп не является. Да и о заказчике, офицере из генштаба РФ, в СБУ узнали со слов задержанного. Но назваться можно хоть папой Римским. В деле о взрыве возле канала "Эспрессо" еще не все ясно.